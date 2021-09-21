Daha özgüvenli olmanızı sağlayacak 6 yöntem

Kendinize inandığınızda, yeni şeyler denemeye daha istekli olursunuz. İşte, hayata karşı özgüveninizi artırmanın kolay yolları…

Kendine güven, kişinin yeteneklerine, niteliklerine ve yargılarına duyduğu güven duygusu olarak tanımlanır. Kendine güven, sağlığınız ve psikolojik iyiliğiniz için önemlidir. Sağlıklı bir özgüven düzeyine sahip olmak, kişisel ve profesyonel yaşamınızda başarılı olmanıza yardımcı olabilir.

Neyse ki, özgüveninizi artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Belirli bir alanda güven eksikliğiniz olsun veya herhangi bir konuda kendinize güvenmek için mücadele edin, sizin için sıraladığımız yöntemler sayesinde kendinizi daha güçlü hissetmenin yollarını keşfedeceksiniz!

1. KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

İster sosyal medyada arkadaşlarınızla nasıl göründüğünüzü karşılaştırın, ister maaşınızı arkadaşınızın geliriyle karşılaştırın, karşılaştırmalar sağlıklı değildir. Kıskançlık ile kendiniz hakkında hissettikleriniz arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Başka birinin hayatını kıskanıyorsanız, kendinize kendi güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı hatırlatın. Başkalarının hayatlarına değil, kendi hayatınıza odaklanmanıza yardımcı olması için sürekli bir şükran günlüğü tutmayı düşünün.

Karşılaştırmalar yaptığınızı fark ettiğinizde, bunun yardımcı olmadığını kendinize hatırlatın. Herkes kendi yarışında koşuyor ve hayat bir rekabet değil.

2. OLUMLU İNSANLARLA ARKADAŞLIK KURUN

Arkadaşlarınızın sizi nasıl hissettirdiğine dikkat edin. Arkadaşların seni yükseltir mi, düşürür mü? Seni sürekli yargılıyorlar mı yoksa seni sen olduğun için mi kabul ediyorlar?

Zaman geçirdiğiniz insanlar, kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi ve tutumlarınızı düşündüğünüzden daha fazla etkiler. Belirli bir kişiyle takıldıktan sonra kendiniz hakkında kötü hissediyorsanız, veda etme zamanı gelmiş olabilir.

3. VÜCUT SAĞLIĞINIZA HER ZAMAN DİKKAT EDİN

Vücudunuzu kötüye kullanıyorsanız, kendiniz hakkında iyi hissetmek zor olabilir. Öte yandan, öz bakım uygularsanız, zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için olumlu bir şey yaptığınızı bilirsiniz ve doğal olarak daha güvende hissedersiniz. İşte, daha yüksek özgüven seviyeleriyle bağlantılı birkaç öz bakım uygulaması:

Diyet: İyi yemek, daha yüksek özgüven ve benlik saygısı seviyeleri de dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Vücudunuzu doğru gıdalarla beslediğinizde daha sağlıklı, daha güçlü ve daha enerjik hissedersiniz, bu da kendinizi daha iyi hissetmenize neden olabilir.

Egzersiz: Çalışmalar sürekli olarak fiziksel aktivitenin güveni artırdığını gösteriyor. Yapılan bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin katılımcıların vücut imajını iyileştirdiğini buldu. Ve vücut imajları düzeldiğinde, kendilerini daha güvende hissettiler.

Meditasyon: Bir rahatlama uygulamasından daha fazlası olan meditasyon, kendine güveni çeşitli şekillerde artırmaya yardımcı olabilir. Birincisi, kendinizi tanımanıza ve kabul etmenize yardımcı olur. Meditasyon ayrıca, olumsuz kendi kendine konuşmayı durdurmayı ve kendine güvenine müdahale eden herhangi bir zihinsel gevezelikten ayrılmayı öğretir.

Uyku: Eksik uyku duygularınızı olumsuz etkileyebilir, oysa iyi ve kaliteli uyku, iyimserlik ve özgüven gibi olumlu kişilik özellikleriyle bağlantılıdır.

4. KENDİNİZE İYİ DAVRANIN

Öz-şefkat, bir hata yaptığınızda, başarısız olduğunuzda veya bir aksilik yaşadığınızda kendinize nezaketle davranmayı içerir. Bu, duygusal olarak daha esnek olmanızı ve zorlu duygularda daha iyi gezinmenizi sağlayan ve kendinizle ve başkalarıyla olan bağlantınızı geliştiren kendinizle ilişki kurmanın bir yoludur. Araştırmacılar, kendimizle şefkatli bir şekilde ilişki kurma yeteneğini özgüvene bağladı.

Yapılan bir araştırma, öz-şefkatin daha tutarlı bir güvene katkıda bulunduğunu buldu. Bu nedenle, bir dahaki sefere zorlu bir durumda olduğunuzda, kusurlu olmanın veya yetersiz kalmanın yaşamanın bir parçası olduğunu kabul edin. Bu deneyimleri öz şefkatle yönlendirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

5. ÖZGÜVEN EGZERSİZLERİ YAPIN

İyimser bir şekilde kendi kendine konuşmayı kullanmak, öz-anlayışı geliştirmenize, kendinden şüphe duymanın üstesinden gelmenize ve yeni zorluklar üstlenmenize yardımcı olabilir. Öte yandan, olumsuz kendi kendine konuşma, yeteneklerinizi sınırlayabilir ve bilinçaltınızı başa çıkamayacağınız veya bir şeyin çok zor olduğuna ve denememeniz gerektiğine ikna ederek güveninizi azaltabilir.

Bir dahaki sefere bir toplantıda konuşmanın hiçbir işiniz olmadığını düşünmeye başladığınızda veya çalışmak için çok formda olduğunuzu düşünmeye başladığınızda, düşüncelerinizin her zaman doğru olmadığını kendinize hatırlatın. Karamsar kendi kendine konuşmaya nasıl meydan okuyacağınıza ve düşüncelerinizi daha olumlu bir düşünce biçimine nasıl dönüştüreceğinize odaklanabilirsiniz.

6. KOKULARINIZLA YÜZLEŞİN

Kendinizi daha güvende hissedene kadar bir şeyleri ertelemeyi bırakın. Güveninizi geliştirmenin en iyi yolu korkularınızla yüz yüze gelmektir. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bazı korkularınızla yüzleşme alıştırması yapın. Kendinizi utandıracağınızdan korkuyorsanız veya her şeyi berbat edeceğinizi düşünüyorsanız, yine de deneyin. Kendinize bunun sadece bir deney olduğunu söyleyin ve ne olduğunu görün.

Biraz endişeli olmanın veya birkaç hata yapmanın düşündüğünüz kadar kötü olmadığını öğrenebilirsiniz. Ve her ilerleyişinizde, kendinize daha fazla güven kazanabilirsiniz, bu da sonunda, herhangi bir önemli olumsuz sonuçla sonuçlanacak herhangi bir risk almanızı önlemeye yardımcı olacaktır.