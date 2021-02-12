Daha yaşlı görünmenizi sağlayan 9 saç rengi

Sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteren saç renkleri hatalarını ve genç görünmenin gizli kalan formüllerini öğrenmenizi sağlayacak öneriler…

Her kadının güzelliğini öne çıkaran ve bazı kusurlarını gizleyen ideal bir saç rengi vardır. Bununla birlikte, diğer renkler zıt etkiye sahiptir ve yüzün en iyi özelliklerini gizlerken ince çizgileri vurgular. Saçın genellikle benlik saygısı ile bağlantılı olduğu iyi bilinmektedir, bu nedenle doğru boyayı seçmek kesinlikle bir fark yaratacaktır. İşte, güzel görünmek uğruna yaşınızı ileriye atan o hatalardan bazıları;

1. ÇOK KOYU BİR RENK SEÇMEK

Karanlık bir arka planın önüne bir nesne yerleştirildiğinde, özelliklerinin daha ayırt edilebilir göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Aynı şey yüzümüzde de olur. Saçlarımızı tekdüze kömür siyahı bir renge boyadığımızda (örneğin çizgiler veya vurgular yapmadan), ince çizgiler gibi kusurlarımız öne çıkar. Daha koyu tonları seviyorsanız, koyu kestane rengi siyahtan daha iyi bir alternatiftir.

2. DOĞAL TONUNUZDAN UZAKLAŞMAK

Sizi daha yaşlı gösteren ne olabilir: sarı mı yoksa kestane rengi mi? Ne yazık ki cevap, bir kadının bir renkle mi yoksa diğeriyle mi daha genç görüneceğini belirleyen birkaç faktöre bağlıdır. Doğal saç renginizi önemli ölçüde değiştirmemelisiniz, çünkü ciddi değişiklikler cilt tonunuza uygun olmayabilir ve bu da sizi daha yaşlı gösterecektir.

3. TEK RENKLİ BİR BOYA SEÇMEK

Gri saçlarını gizlemek için bazı kadınlar genellikle tek tip bir renk olan boyayı kullanırlar. Tek renkli sarı veya siyah renklerin saçınızı doğal göstermeyeceğini ve yüzünüze mat ve yaşlı bir görünüm verebileceğini bilmelisiniz. Parlak noktalar veya farklı renkli çizgiler, yüzünüze daha fazla parlaklık sağlar ve size daha genç bir görünüm kazandırır, böylece tek tip renklerin monotonluğunu bozar.

4. PLATİN SARIŞIN MODASINA UYMAK

Bu saç renginin hayranı mısınız? Öyleyse, iki kez düşünseniz iyi olur. Platin sarışın soğuk bir renktir, açık veya pembe tenli kadınlara donuk ve yaşlı bir görünüm kazandıracağı için güzel görünmez.

5. YÜZ ÇERÇEVELEME VURGULARI YAPMAMAK

Saç boyasanız bile, sonucun görsel etkisi yine de derinlikten yoksun olabilir. Çözüm, ince çizgilerinizi ve diğer yaşlanma belirtilerini yumuşatmak için daha açık tonlar kullanmaktır. Güzelliğinizi ortaya çıkarmak ve daha genç görünmenizi sağlamak için yüz çerçeveli vurgulamalar yapmak iyi bir tavsiye.

6. SAÇLARINIZI YARI GRİ YARI BOYALI BIRAKMAK

Gri saçların sizi yaşlandırdığını düşünüyor musunuz? Rahatlayın, bu sadece bir efsane! Aslında, gri saçlarını sergileyenlere ve doğal renkleriyle kendini iyi hissedenlere gerçekten hayranlık duyuyoruz.

Bununla birlikte, bazı kadınlar bir geçiş döneminden geçerler ve saçlarının geri kalanı boyalıyken beyaz veya gri köklere sahip olmaktan nefret ederler. Gerçekte, bu sizi daha yaşlı gösterebilir. Öyleyse, önerimiz bundan kaçınmak ve saçlarınızı kestirmek olacaktır. Başka bir deyişle, kısa saç kesimini deneyimleyin ve saçlarınızın doğal saç rengiyle uzamasına izin verin.

7. SAÇ DİPLERİNİ BOYAMAK

Tüm saçınızı boyamak, dip kısımaları neredeyse anında ortaya çıktığı için sürekli bakım gerektirir. Yine de, bu renklendirme rutinine her zaman ayak uyduramayacağımızın tamamen farkındayız. Bakım eksikliği nedeniyle daha yaşlı görünmekten kaçınmak için, ombre stili gibi köklerin daha koyu görünmesini sağlayan bazı stiller seçebilirsiniz. Bu şekilde saçınızın doğal bir şekilde uzamasına ve her zaman taze bir görünüme sahip olmasına izin verebilirsiniz.

8. GEÇMİŞ RENK TRENDLERİNİ SERGİLEMEK

Saç boyası dünyası da trendler tarafından belirlenir. Bu yüzden bazı gölgeler modaya uygunken diğerleri modası geçmiş olarak kabul edilir. Geçmişte moda olan bir boya seçmek sizi demode gösterebilir. En moda renkler ve teknikleri tercih etmek, istenen görünümü elde etmenin mükemmel bir yoludur. Kuaförünüz muhtemelen mevsimin moda tonlarının hangileri olduğunu bilecek ve ayrıca cilt tonunuz için hangisinin doğru boya olduğunu size söyleyebilecektir.

9. YOĞUN KIRMIZILARI TERCİH ETMEK

Kırmızımsı bir saç rengi zarif olabilir. Bununla birlikte, rengi oldukça hızlı solduğu ve saçlarınız dağınık göründüğü için bakımı pahalı olabilir. Ayrıca, gri saç, kırmızımsı kestane veya bordo kırmızısı gibi tonlarla karşılaştırıldığında daha da öne çıkma eğilimindedir. Güvenli bir alternatif, sarışın ile kırmızı arasında bir gölge olan çilekli sarışını seçmektir. Bu saç, yüzünüze daha sıcak ve parlak bir görünüm verebilir. Üstelik daha açık bir gölge olduğu için istenmeyen gri saçları çok daha iyi gizleyecektir.