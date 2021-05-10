Dekolte kırışıklıklarını yok etmenin 7 yolu

Zamanla dekolte bölgesinde oluşan kırışıklıkları evde tedavi etmenin bazı kolay yollarını sizler için araştırdık…

Göğsünüzün üst kısmında bulunan dekolte bölümü, yüz cildiniz kadar hassastır, ancak bahse gireriz ki çoğu kadın genellikle ona çok fazla dikkat etmez. Hidrasyona öncelik vermediğimiz bu bölgeyi sert kimyasallara ve güneş ışınlarına maruz bırakarak erken kırışıklıkların ortaya çıkmasına izin veriyoruz. Neyse ki bizim için, kaçınmanın basit yolları var ve bazı durumlarda bunu tersine çevirmek mümkün. İşte, bu yöntemlerden bazıları;

1. SIRTÜSTÜ UYUMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Yan yatmak veya karnınızın üzerinde dinlenmek cildinizin kıvrılmasına neden olabilir, bu da kırışıklık geliştirebilmenizin nedenlerinden biridir. Bundan kaçınmak için sırtüstü uyuyun ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Aynı pozisyonda kalmanıza yardımcı olması için dizlerinizin altına bir yastık koyarak ya da vücudunuzun her iki yanına 2 yastık koyarak kendinizi eğitebilirsiniz.

2. KENDİNİZİ EV YAPIMI MASKE İLE ŞIMARTIN

Basit bir aloe vera göğüs maskesi ile cildiniz gençleşirken ve kendinizi de rahatlatın. Bir kalın aloe vera yaprağını kesin, etrafındaki cildi çıkarın ve içerideki jeli 20 dakika boyunca göğsünüze uygulayın. Aloe vera, cildinizin doğal nemini kapatır, böylece kolayca kuruyup çatlamaz. Bu tedavi kırışıklık oluşumunu engelleyecek ve cildinizin ışıldamasını sağlayacaktır.

3. DUŞTA SICAK SUDAN UZAK DURUN

Bu kötü bir fikirdir, çünkü yüksek su sıcaklıkları cildin doğal yağlarını yıkayarak kurutur ve kırışıklıkların görünümünü kolaylaştırır. Doğrudan göğüs cildinize uygulamak sadece süreci ilerletecektir. Bu yüzden duş alırken sıcak suyun başınızdan ve omuzlarınızdan akıp gitmesine izin verin.

4. ŞINAVLA KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Göğüs kaslarınız zindeyse, cilt sarkmaya ve yerçekiminin kurbanı olmaya daha az eğilimlidir. Basit bir egzersiz yaparak kaslarınızı ve cildinizi sıkın. Duş almadan önce günde 20 şınav yapabilir ve bu küçük egzersizin göğsünüzdeki yaşlanma sürecine karşı koymanıza yardımcı olmasına izin verebilirsiniz.

5. SÜTYEN BEDENİNİZİ DOĞRU BELİRLEYİN

Göğüsleriniz destekleyici bir sütyen ile doğru doğal pozisyonunda dinleniyorsa, göğüs dekolteniz yerçekimi tarafından aşağıya çekilmekten zarar görmez. Ayrıca ölçünüze göre büyük gelen sütyen sürtünmeyle cildinizde kuruluğa sebep olur. Bu da, daha pürüzsüz bir cilt ve daha az görünen kırışıklıklar anlamına gelir.

6. BÖLGEYE MASAJLA DOLAŞIM SAĞLAYIN

Göğüs masajı, bölgeye kan akışını uyarır, cildinizi oksijenle doldurur ve yaşlanma sürecinin görünmesini engeller. Parmaklarınıza biraz nemlendirici koyun, onları göğsünüzün üzerine kaydırın ve dairesel hareketlerle hafifçe bastırın. Göğüs bölgesine ve göğüslerinizin çevresine odaklanın. Bu, rahatlamanın ve cildinizin sağlığını korumanın harika bir yoludur.

7. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Çok fazla güneş almak, UV ve UVB ışınlarının cildinize derinlemesine nüfuz etmesini sağlar. Bu, oldukça hassas olduğu için göğsünüzdeki cilde hızla zarar verir ve böylece kırışıklıkların görünümünü hızlandırır. Bunu önlemeye yardımcı olmak için, tıpkı yüzünüzde yaptığınız gibi her gün 30'dan daha yüksek bir SPF ile güneş koruyucu uygulayın.