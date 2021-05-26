Deodorantın etkisi azaltan 10 alışkanlık

Sıcak havalarda ya da yoğun fiziksel aktivitelerde sizi istenmeyen ter kokusundan koruyacak deodorantların işlevini bozmaya yarayan en yaygın hatalar…

Hepimiz terlemeyi ve ürettiği kokuyu önlemek için deodoranta güveniyoruz. Bununla birlikte, bu ürün ile bir terlemeyi önleyici arasındaki farkı bilmemek ve onu doğru bir şekilde nasıl kullanacağınızı bilmemek hoş olmayan sonuçlara neden olabilir. Günlük duş almanıza ve deodorantınızı sıkmanıza rağmen kötü kokmaya başladığınız hiç başınıza geldi mi? İşte, bu konudan muzdaripseniz deodorant kullanımında günlük yapılan bazı alışkanlıklar;

1. ÇOK FAZLA DEODORANT KULLANMAK

Giydiğiniz ürünün türüne bağlı olarak, ne kadar sıkmanız gerektiği konusunda tavsiyeler değişebilir. Aerosol deodorant kullanıyorsanız, koltuk altınızdan 15 santimetre uzağa püskürtün. Favori spreyinizin üreticisinin belirttiği şeye göre ne kadar deodorant uygulayacağınızı belirleyebilirsiniz. Ancak uzmanlar, kendinizi bir pusun içinde bulacağınız kadar çok deodorant püskürtmemenizi tavsiye ediyor. Bunun nedeni gerekli olmamasıdır: Genel bir kural olarak, her koltuk altına yaklaşık 2 saniye püskürtmek yeterli olacaktır. Deodorantınız bir roll-on ise, eşit bir kapsama sağlamak için koltuk altınızın üzerinde birkaç kez döndürün.

2. TIRAŞTAN HEMEN SONRA KULLANMAK

Koltuk altlarınızı tıraş ettikten veya epilasyon yaptıktan sonra, deodorant dahil diğer ürünleri uygulamadan önce biraz beklemek daha iyidir. Bunları yeni tıraşlanmış cilde uygulamak biraz rahatsızlığa neden olabilir. Bu ürünün kullanımından kaynaklanan tahriş olasılığını azaltmak için daima cildinizi bir süre dinlendirdiğinizden emin olun. Çünkü oluşacak tahriş sizin uzun süre deodorant kullanmanıza engel olabilir.

3. EGZERSİZ İÇİN UYGUN ÜRÜNLER KULLANMAMAK

Yoğun fiziksel aktivite sırasında vücudunuzun doğal tepkisi çok fazla ter üretmektir. Normalde kullandığınız deodorantın sizi taze ve güçlü kokulardan uzak tutmaya yetmemesinin nedenlerinden biri de budur. Bu durumlarda yapılacak en iyi şey, atletik aktiviteler için özel olarak yapılmış özel bir deodorant kullanmaktır. Bunun için özel formüller var. Hatta bu amaçla tasarlanmış doğal ürünler de bulabilirsiniz.

4. SICAKLARDA SENTETİK KUMAŞ GİYİNMEK

Dar giysiler, özellikle kolların altına dar olan giysiler giymek, giysilerinizde koltuk altı lekelerine neden olabilir. Sadece bu da değil, bunlar sizi daha fazla terletebilir. Bunun yerine, sıcak yaz günlerinde pamuk, keten ve nem emici karışımlar gibi nefes alabilen kumaşlardan yapılmış bol giysiler giymeyi deneyin. Bu, özellikle aşırı terlemeye yatkınsanız geçerlidir. Uygun kıyafetleri giymek, vücudunuzun serin kalmasını sağlarken, terlemeden kaynaklanan kötü kokuların da önüne geçecektir.

5. YETERİNCE SU İÇMEMEK

Vücudumuzun hidrasyonunun çoğu yediğimiz gıdalardan gelir. Meyve ve sebzeler en çok nemlendiren gıdalardır, bazıları neredeyse tamamen sudan yapılmıştır. Karpuz, çilek, kavun, portakal, salatalık ve marulda durum böyledir; ama başka pek çok şey vardır. Yeterince su içmek ve bu tür yiyecekleri yemek vücudunuzu serin tutabilir ve aşırı koltuk altı terlemesini önleyebilir.

6. AYNI KIYAFETİ BİRDEN FAZLA GİYMEK

En sevdiğiniz gömleği yıkamadan tekrar giymeyi planlıyorsanız, ikinci bir fikir vermek isteyebilirsiniz. Giysilerinizi her giydiğinizde yıkamanıza gerek olmadığı doğru olsa da, kokuların bu kumaşlar tarafından emilebileceğini hesaba katmalısınız. Sebebi ne olursa olsun gün boyunca ağır terleme eğilimli iseniz, daha sık çamaşır yıkamaya ihtiyacınız olabilir. Koltuk altlarınızı örtmek ve kokunun dış katmanlara yayılmasını önlemek için elbiselerinizin altına kısa kollu bir tişört de giyebilirsiniz.

7. İHTİYAÇ DIŞINDA DEODORANT KULLANMAK

Genetik geçmişinize göre, teriniz koltuk altlarında oluşan kokuya neden olan bakteriler için az ya da çok belirgin olacaktır. Journal of Investigative Dermatology'de 2013 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, ABCC11 genine sahip kişiler hiç koltuk altı kokusu üretmeyecek kadar şanslılar. Bununla birlikte, çoğu aslında ihtiyaç duymadan deodorant kullanacaktır. Koku üretmeyen ve kendinizi gereksiz satın almalardan ve kimyasal maruziyetlerden kurtaran insanlardan olup olmadığınızı anlamak için genetik bir test yapabilirsiniz.