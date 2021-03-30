Deodorantınızı gece kullanarak etkinliğini artırın

Kişisel temizliğin ve ter kokusunu önlemenin bir numaralı kahramanı deodorantları doğru zamanda kullanarak verimliliğini artırabilirsiniz.

Geceleri cildiniz daha kuru ve sıcaklığınız daha düşük. Bunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak bunlar deodorant etkinliğini önemli ölçüde artıran 2 faktördür. Geceleri kullanılan deodorantlar cilde daha iyi nüfuz eder ve uzun süreli bir etki bırakır. Deodorant kullanımından yüksek oranda verim alabilmeniz için gereken önemli bilgileri sizler için araştırdık…

SABAHLARI KULLANMAK İŞE YARAMAZ

Sabahları ter bezleri geceye göre daha aktiftir. Yani sabahları deodorant kullandığınızda cildiniz bunu kabul etmeyecek ve istediğiniz etkiyi alamayacaksınız. Şöyle düşünün; gözenekler ter üretme halindeyken kullandığınız bir ürünü de dışarı doğru itme eğilimde olacaktır. Deodorantınız sadece deri yüzeyinde kalmaktan başka bir etki yaratamaz.

DUŞTAN SONRA CİLDE NÜFUS ETMEZ

Sık uygulanan başka bir kullanım zamanı da duş aldıktan sonradır. Yüksek oranda herkes deodorant kullanımını duştan sonra temiz tene uygulamayı uygun görür. Duştan sonra deri neme ihtiyaç duyar ve genellikle nemlendiricileri kullanmanın en iyi zamanıdır. Ama deodorantlar için durum aynı değildir. Vücut sıcaklığınızın duştan sonra normalden daha sıcak olacağını unutmayın. Kullandığınız deodorant yüzeyde hoş bir koku sağlayabilir ama derinin içerisine, ter bezlerine nüfuz edemez.

GECELERİ KULLANMAK DAHA VERİMLİ

Geceleri vücut ısınız genellikle doğal olarak düşer. Bundan dolayı daha az terlediğiniz için yatmadan hemen önce deodorant kullandığınızda, ter tıkaçlarınız ürünü çok daha iyi emebilecektir. Ayrıca cilde daha derin nüfuz ettiği için kuru ciltte kullanmak en iyisidir.

Deodorantların çoğu genellikle yaklaşık 24 saat sürdüğünden, sabahları ve hatta duştan sonra bile aktif olmaya devam edeceklerdir. Cildinizin daha da kurumasına yardımcı olmak için koltuk altlarınızı uygulamadan önce bir havluyla silebilirsiniz.

İhtiyacınız olursa sabah tekrar uygulayın. Gece uyguladıktan sonra sabah tekrarlamak deodorantın etkinliğini artırmaya yardımcı olacaktır. Gece deodorantın işinin çoğu zaten bitmiş olacak, ancak bunu sabah tekrar yaptığınızda ter bezlerinize çifte saldırı görevi görür.