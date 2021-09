Depresyon oluşumunu tetikleyen 3 vitamin eksikliği

Vücuttaki kimyasal yapıyı doğrudan etkileyen vitamin eksikliğinin, zihinsel faaliyetleri olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? İşte, depresyon üzerinde etkili 3 vitamin…

Vitamin eksikliklerinin fiziksel hastalıklara neden olabileceğini biliyoruz, ancak bunun zihinsel sağlığı da büyük ölçüde etkilediği pek bilinmiyor. Pandemi döneminde ruhsal kaygı bozukluklarındaki artış sebebiyle depresyon, son zamanlarda üzerinde daha fazla durulan bir konu haline geldi.

Vitamin eksikliği ile zihinsel sağlık sorunları birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. D ve B12 vitamininin zihinsel yetenekleri güçlendirdiği, stresi azalttığı ve bilişsel becerileri geliştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle eksikliği, kişinin ruh sağlığı sorunları yaşamasına neden olabilir. Neyse ki eksiklik, diyette bir değişiklik ve bir psikiyatrist ile düzenli kontroller yoluyla yönetilebilir. İşte, eksikliğinde depresyon oluşumuna zemin hazırlayan vitaminler;

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini temel bir besindir ve vücudun kendi başına üretemediği suda çözünen bir vitamindir. Bu vitamin, kan oksijen seviyelerimize, fiziksel enerjimize ve zihinsel sağlığımıza destek sağlamak için kritik öneme sahiptir. B12 vitamininin stresi azaltmaya, pozitiflik duygusu uyandırmaya ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca eksikliği, obsesif-kompulsif bozukluk, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip kişilerin daha fazla rahatsızlık hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, bu vitamin ruh hali dalgalanmalarını düzenlemede de yardımcı olur. B12 vitamini doğal olarak tavuk, yumurta, süt, peynir, soya sütü, badem sütü ve güçlendirilmiş tahıllarda bulunur.

D VİTAMİNİ

Geleneksel olarak kemik sağlığı ile ilişkilendirilen D vitamininin zihinsel sağlığı iyileştirdiği de bilinmektedir. D vitamini, doğal bir ruh hali düzenleyicisidir ve uzun süreli iç gözlem ve üzüntü evresi genellikle D vitamini eksikliği ile bağlantılıdır. Eksikliğinin ayrıca kaygı, depresyona neden olduğu ve stres düzeylerini artırabileceği bilinmektedir.

D vitamininin en iyi doğal kaynağı güneş ışığı olmakla birlikte, süt, yumurta ve mantar gibi yiyecekleri tüketmek de sisteminize D vitamini eklemenin harika bir yoludur.

C VİTAMİNİ

C vitamini, soğuk algınlığı, iskorbütün iyi bilinen bir savaşçısıdır ve bağışıklık sistemini iyileştirdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, aynı zamanda depresyon ve kaygıyı önlemeye yardımcı olan güçlü bir besindir. C vitamini eksikliği, vücutta nörolojik hasara neden olabilen askorbik asit salınımına yol açar ve bazı akut vakalarda anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluğa yol açar.

Yapılan bir araştırma, farelerde C vitamini yoksunluğunun depresif ve boyun eğici davranışların ortaya çıkmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, C vitamini eksikliği, kaygı ve depresyona neden olabilecek dopamin ve serotonin düzeylerini azaltabilir. C vitamini, portakal gibi sitrik meyvelerde, kivi gibi meyvelerde ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunur.