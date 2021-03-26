Depresyondaki birine söylenmemesi gereken 6 ifade

İnsanların depresyonlu bir kişiye onları teselli etmek için sıklıkla söyledikleri bazı yaygın olan ve ters etki yaratabilen ifadeleri sizler için hazırladık…

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 264 milyondan fazla insan depresyondan muzdarip. İstatistik, sadece kendi akıl sağlığımıza dikkat etmemiz gerektiğinin değil, aynı zamanda birbirimize de dikkat etmemiz gerektiğinin endişe verici bir işaretidir. Bununla birlikte, çoğu zaman iyi niyetli olsak da, sözlerimiz depresif bir kişiye sandığımızdan daha fazla zarar verebilir.

1. DAHA ÇOK DIŞARI ÇIKMALISIN

Güneş ışığı almanın serotonin seviyelerini artırdığı ve yürüyüş ya da egzersiz yapmanın genel olarak kişinin daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu doğru olsa da, depresyonun ciddi bir sağlık durumu olduğunu unutmamak önemlidir. Depresif bir kişi, dışarı çıkarak bundan kurtulamaz. Onlar için yataktan kalkmak gibi basit bir görev bile her gün bir meydan okumadır.

2. NEŞELENMELİSİN

İyi niyetli olsanız bile, depresif bir kişiden “neşelenmesini” istemek, onları daha da üzebilir. Onlardan sıyrılmasını isteyerek, acılarını inkar etmiş olursunuz. Gerçekten neşelendirebilselerdi, yapacaklardı. Kimse üzülmek istemez.

3. HEPSİ KAFANIN İÇİNDE

Depresyon ciddi bir sorundur ve hayır, sadece birinin kafasında değildir. Onun belirtileri yorgun ve değersiz hissetme için iştah ve uyku kaybı değişikliklere arasında değişir. Bunu bir kişiye söylemek, durumunun gerçek olduğuna inanmadığınızı ima eder.

4. AŞIRI TEPKİ VERİYORSUN

Depresyondaki bir kişi şiddetli sırt ağrılarından, sık baş ağrılarından veya görmenin kötüleşmesinden şikayet ederse, uydurmuyor veya aşırı tepki vermiyordur. Bunların hepsi, günlük yaşama devam etmeyi gerçekten zorlaştırabilen fiziksel depresyon belirtileridir.

5. BAŞKALARININ İŞİ DAHA ZOR

Farklı insanların farklı tolerans seviyeleri vardır. Ağrınızı başkalarıyla karşılaştırmak, ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şeydir. Başka birinin durumunun daha kötü gibi görünmesi, başkalarının kendi sorunları hakkında üzülme hakkına sahip olmadığı anlamına gelmez.

6. DEPRESİF GÖRÜNMÜYORSUN

Depresif bir kişinin depresyonda görünmesi gerekmez; gülümseyen depresyon gerçek bir şeydir. Bu insanlar, içlerinde berbat hissetmelerine rağmen, bunu asla toplum içinde göstermezler ve maske gibi bir gülümseme takarlar. Aslında, bu kişinin depresyona girdiğini söylerseniz meslektaşları ve iş arkadaşları buna asla inanmazlar.

Fikirlerinizi başkaları üzerinde zorlamak veya yargılamak yerine, onları anlamaya çalışmanızı, onlara boşluk bırakmanızı ve onlara nezaketle davranmanızı öneririz. Birinin neler yaşadığını asla bilemezsiniz.