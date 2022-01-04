Depresyonla baş etmenin en etkili 8 yolu

Kötü bir ruh haline sahip olduğunuzda yaşadığınız duygularla baş etmenin yollarını arıyorsanız, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz?

Depresyon, bir umut ışığı ileriye giden yolu gösterene kadar her gün verilen yalnız bir savaştır. Akıl sağlığı sorunları olan kişiler için uyanmak, yemek yemek, duş almak, saçlarını taramak gibi düzenli işler bile çok zor görünebilir. Bu, onları daha da perişan halde bırakarak haftalar ve aylarca devam edebilir. İlaç tedavisi, kişinin bu zorlu yolculuktan geçmesine yardımcı olabilirken, günlük rutindeki bazı küçük değişiklikler, kişinin beklenenden daha erken iyileşmesine yardımcı olabilir.

Depresyon, bedeninizi, ruh halinizi ve düşüncelerinizi içeren bir duygudurum bozukluğudur. Yemek yeme ve uyuma şeklinizi, bir şeyler hakkında düşünmenizi ve kendiniz hakkında hissetmenizi etkiler. İşte, sizi bu ruh halinden kurtulmanıza teşvik edecek bazı yöntemler;

1. KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ YENİLEYİN

Yatağınızı, çalışma masanızı, dolabınızı düzenlemek düzenlilik hissi verebilir; tırnaklarınızı kesmek, yeni saç kestirmek iyileşme yolundaki ilk birkaç adımdan biri olabilir. Günlük rutin işlere odaklanmak ve kendinizde yapacağınız değişiklikler sayesinde ruh halinizin iyi taraflarına bir şans verebilirsiniz.

2. DAHA İYİ BİR UYKU DÜZENİ OLUŞTURUN

Depresyonda olan kişiler genellikle uyku problemleri çeker. Depresyondayken yaşanan bu döngü en can alıcı nokta olabilir. Uyku hijyenine uymak daha iyi dinlenmenize ve depresyon etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir. Yatmadan önce ışıklarınızı kısın, odanızda kokulu, aromalı bir mum yakın, arka planda rahatlatıcı bir müzik çalın.

3. YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Depresyondan kurtulan kişilere sabah veya akşam kısa yürüyüşler yapmaları da tavsiye edilir. Başlangıçta dışarı çıkmak istemeseniz de kendinizi bunun için zorlamak, uzun vadede kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

4. GÜNLÜK TUTUN

Birçok insan yazma terapisi ile daha iyi hisseder. Uzmanlar, her durumda bir günlük tutmayı ve günlük ilerlemeniz hakkında yazmayı önerir. Günlük tutarak duygularınızı daha iyi tanımlayabilir ve kötü enerjiyi üstünüzden atmanız için yol gösterici olabilir.

5. AĞLAMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Depresyonu olan insanlar, kendilerini çok kötü hissettiklerinde ağlamanın veya dışarı çıkmanın sorun olmadığını anlamalıdır. Ağlama eylemi aynı gülmek gibi olumsuz duyguları dışarıya yansıtmanın en güçlü yoludur. Ağlamak içinizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

6. ARKADAŞLARINIZLA KONUŞUN

Telefonu elinize alıp iletişim kurmak için çaba sarf etmek istemeseniz de bu, kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Yüreğinizi yüksek sesle söylemek, duygu iletildiğinden ve yalnızca sizinle sınırlı kalmadığından çok daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu nedenle, ifade pratiği depresyondan kurtulmanın uzun bir yolunu sağlayabilir.

7. KENDİNİZİ SUÇLAMAYI BIRAKIN

Depresyonda olan kişiler, kendilerini kötü hissettikleri için kendilerini suçlar ve bazen varlıklarını sorgular. Böyle anlarda, anne ve babanızın siz doğduğunuzda hissettikleri duyguları, ailenizin sizi gülümserken gördükleri mutlulukları ve en önemlisi içinizdeki mutlu benliği gibi önemli şeyleri anlamaya çalışın. En iyi anıları ziyaret edin ve ne kadar mutlu olduğunuzu görmek için onları yeniden yaşamaya çalışın.

8. BUNUN GEÇECEĞİNİ BİLİN

Depresyon ömür boyu sürecek bir şey değildir. Evet, şimdilik zor ama işler daha iyiye gidecek. Hayat çarkı gibidir. Zamanla çember tamamlanacak ve depresyon kalkacak. Depresyonda olduğunuzda hayat durmaz. Her yeni gün sizi, depresyonun sizi en mutlu güneş ışığıyla yıkamak için getirdiği o üzücü duygunun sonuna daha da yaklaştırdığını unutmayın!