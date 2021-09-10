Dış görüntünüzü eleştirirken kaçınmanız gereken 5 söz

Vücudunuz pek çok şeye yetişebilecek güçtedir, ancak yine de birkaç nedenden dolayı onu lanetlersiniz. İşte vücudunuz hakkında söylemeyi bırakmanız gereken birkaç şey…

Şişman, sarkık, yaralı ya da daha fazlası olduğu için bedenlerimizi ne sıklıkla kötüledik? Medya ve popüler kültür, belirli bir güzellik fikrini zihnimize o kadar yerleştirdi ki, dar ideallere farkına bile varmadan uyduk. Sosyal medyada ve moda dergilerinde gördüğünüz o ince modeller çok mükemmel görünebilir, ancak onları oldukları gibi gösteren bir güzellik uzmanları ordusuna sahip olduklarını hatırlamak önemlidir. Ayrıca, pandemi boyunca hayatta kalmamıza yardımcı olduğu için bedenlerimize gereken değeri vermenin tam zamanı.

Bunları bildiğimizde bile, bedenlerimize karşı sert olma eğilimindeyiz. Farkında bile değiliz, ama en korkunç şeyleri söylüyor ve sonunda daha da kötü hissediyoruz. Bu döngüyü bir yerde durdurmak önemlidir. Olumsuz beden imajı yaygındır, ancak bunları bir daha söylememeye söz vererek ilk adımı atmaya ne dersiniz? İşte, uzak durmanız gereken eleştirilerden bazıları;

1. BUNU YEDİĞİME İNANAMIYORUM

Çoğu zaman öz değerimizi yemekle ilişkilendirmeye başlarız. Bu, özgüveniniz düşükse, kendinizi ne ve ne kadar yediğinize göre yargılayabileceğiniz anlamına gelir. Beklentilerinizi karşılayamadığınızda, sağlıksız bir şey tükettiğiniz her seferinde öfke ve hayal kırıklığı duyguları yaşarsınız. Gıda ile sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak önemlidir. Kendinizi eleştirmek yerine bunun için kendinizi yıpratmayın ve isteseniz de küçük değişiklikler yapmaya çalışın.

2. BİRAZ KİLO VERMEK İSTİYORUM

Tartıdaki sayı yerine nasıl hissettiğinize dikkat etmeniz önemlidir. Günün sonunda, hayattaki her şey sadece kilonuzla ilgili değil. Hayatınızdan keyif almanıza yardımcı olan sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuz için şükredin. Buradaki fikir, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya odaklanmak ve kilo vermeyi kovalamamaktır.

3. ÇOK ŞİŞMANIM

Bazen kilomuzun arttığını söyleriz ve kendimizi şişman olarak tanımlarız. Ama kendinize hemen şişman demeyi durdurun. Bu kelimenin sorunu toplum tarafından algılanış şeklidir. Kendinize bu kelime her hatırlattığınızda, bilinçaltında olumsuzluk getiriyorsunuz. Bu, benlik saygınızı gerçekten etkileyebilir ve yeterince iyi olmadığınızı hissetmenize neden olabilir.

4. İĞRENÇ GÖRÜNÜYORUM

Olumsuz bir beden imajına sahip olanlar bazen kendilerini iğrenç olarak adlandırmaya kadar gidebilirler. Kendinize o mercekten bakmaya başlarsanız, kendinize doğru şekilde davranmanız pek olası değildir. Örneğin, evinizdeki bir şeye çirkin dediğinizde, ona pek dikkat etmezsiniz. Sadece bir köşede kalacaktır. Kendinize iğrenç dediğiniz zaman sana olacak şey tam olarak budur.

5. NE ZAMAN MUTLU OLACAĞIM

Belirli bir koşulu yerine getirdiğimizde mutlu olacağımızı sık sık kendimize söyleriz. Mesela 10 kilo verdiğimde mutlu olacağım ya da bikinili bir vücuda sahip olduğumda dünya birincisi olacağım. Bu hiç de iyi bir bakış açısı değil ve hayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı engelleyebilir. Aslında, bunu yapmaya devam ettiğinizde, kendinizi depresyon, kaygı veya beden imajıyla ilgili takıntı gibi zihinsel sağlık sorunlarına da yatkın hale getirebilirsiniz.