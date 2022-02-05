Dişleri beyazlatan en etkili 5 doğal yöntem

Sararan ya da lekelenen dişlerinizi beyazlatarak parlatan doğal yöntemleri öğrenmeye ve düzenli uyguladığınızda etkilerini artırmaya ne dersiniz?

İnci gibi beyaz dişleri kim istemez? Sadece iyi bir ağız sağlığının işareti olmakla kalmaz, aynı zamanda estetiğe de gerçekten katkıda bulunabilirler. Bununla birlikte, dişlerimiz yaşlandıkça görünüşte sararma eğilimindedir, ancak kötü diş hijyeni, sigara, genler ve kahve ve çay gibi kafeinli içeceklerin tüketimine kadar çeşitli başka nedenler de vardır.

Diş beyazlatma seansı için diş hekiminizi ziyaret edemiyorsanız, dişlerinizi parlatmak için uygulayabileceğiniz etkili çarelerimiz var;

1. ELMA SİRKESİ

Saçınız ve sağlığınız için harika olan elma sirkesi dişlerinizi beyazlatmak için de kullanılabilir. Yayınlanan araştırma, elma sirkesinin inek dişleri üzerinde beyazlatıcı bir etkisi olduğunu buldu. Yani 2 tatlı kaşığı elma sirkesini yaklaşık 200 ml su ile karıştırarak gargara yapabilirsiniz. Bu gargara ile ağzınızın tüm köşelerini 30 saniye boyunca yıkayın. Ancak dişlerinizde beyazlatma etkisi olduğu için kullanmadan önce mutlaka seyreltmeniz ve çok uzun süre ağzınızda tutmamanız gerekir.

2. MEYVE KABUKLARI

Limon, portakal ve muz gibi bazı meyvelerin kabukları, C vitamini ve d-limonen adı verilen bir bileşik açısından zengindir. Bu iki element, dişlerinizi doğal olarak beyazlatma etkisine sahiptirler. Ayrıca yayınlanan bir araştırma, yüzde 5 d-limonen içeren bir diş macununun diş lekelerini gidermede olumlu etkisine dikkat çekti. Bu diş macununu her gün fırçalayan insanlar diş lekelerinin görünüşünün oldukça azaldığını fark ettiler.

3. YAĞ ÇEKME

Yağ çekme, hindistancevizi yağını gargara olarak kullanmanız gereken bir yöntemdir. 2015 yılında yapılan bir araştırma ayrıca, yağ çekmenin, sararmaya katkıda bulunan dişlerdeki plak oluşumunun giderilmesinde faydalı olabileceğini bulmuştur.

4. KABARTMA TOZU

Dişlerinizdeki sarı lekeleri çıkarmanın en etkili yollarından biri budur. Yayınlanan araştırmaya göre, kabartma tozunun dişleri beyazlatmanın güvenli bir yolu olduğunu bulundu. Ayrıca bakterileri savuşturduğuna ve plak oluşumunu azalttığına inanılmaktadır.

5. AĞIZ HİJYENİ

Düzenli olarak ağız hijyeni sağlayın. Dişlerinizi her gün fırçalamanın ve diş ipi kullanmanın önemi üzerinde yeterince durulmaz. Dişlerin sararmasını önlemek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. Dişlerinizi günlük olarak fırçalamak ve diş ipi kullanmak, minenizin korunmasına ve lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur.