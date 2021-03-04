Dişlerinizi parlak gösterecek 6 makyaj hilesi

Dişlerinizi beyazlatmak zorunda kalmadan inci gibi beyaz görünmesini sağlamak için makyaj yaparken uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için hazırladık…

Dişlerimize ne kadar özen göstermeye çalışırsak çalışalım, yiyeceğimiz, kahvemiz ve zamanın geçmesi diş çürümesine neden olur. Herkesin dişleri yaşla birlikte sararır. Öyleyse ünlüler her zaman bu kadar parlak, mükemmel beyaz gülümsemelere sahip olmayı nasıl başarırlar? Birçoğu birkaç basit makyaj numarasına başvurarak mükemmel görüntüye sahip olmayı başarırlar. İşte, şaşırtıcı etkiler yaratabilecek o makyaj hilelerinden bazıları;

Ayrıca makalenin sonuna eklediğimiz bonusu da kaçırmayın. Orada, dişlerinizi doğal olarak beyazlatmanıza yardımcı olabilecek yiyeceklerin bir listesini bulacaksınız.

1. DUDAK HATLARINI BELİRGİNLEŞTİRİN

Dudak kalemi neredeyse bir ruj kadar önemlidir, ancak çoğu zaman unutulur. Çok daha fazla hacim oluşturmak ve rujun gölgesinin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için ağız konturunun tanımlanmasına yardımcı olur. Dişlerinizin öne çıkmasını ve daha beyaz görünmesini istiyorsanız, ten rengi bir dudak kalemi kullanmak harika bir fikir. Ağzınız daha dolgun görünecek ve gülüşünüz çok daha parlak olacaktır. Doğru şekilde uygulamak için, dudak üstüne ana hatlarıyla çizerek başlayın. Ardından, kemerin her iki ucunu ağzınızın köşelerine birleştirin. Alt dudak için, merkezin ana hatlarını çizerek başlayın ve ardından çizgiyi dudağın her iki ucuna kadar uzatın. Son olarak, aynı renge sahip veya yaklaşık 2 ton daha koyu olan bir ruj kullanarak dudakların geri kalanını renklendirin. Daha sonra inci kadar beyaz görünecek dişlere sahip olacaksınız.

2. FOSFORLU KALEM KULLANIN

Fosforlu kalem, makyaj yapmayı seven herkesin makyaj çantasında güvenli bir yere sahip olması gereken bir araçtır. Bu ürün, yüzünüzün çok daha parlak ve canlı görünmesi için bazı özelliklerini vurgulamanıza yardımcı olacaktır. Ve elbette buna gülüşünüz de dahildir. Uygulamanız gereken yerlerden bazıları şunlardır: elmacık kemiklerinizin üzerindeki kemiğe, burnunuzun üst kısmına ve dudak üstüne. Siz de gözlerinizi biraz daha büyük göstermek istiyorsanız, gözünüzün iç köşelerine az miktarda fosforlu kalem sürebilirsiniz.

3. BRONZLAŞMA ETKİSİ YARATIN

Muhtemelen bronzlaştırıcı pudranın veya bronzlaştırıcının güneşte öpülmüş bir cilt etkisi elde etmenize yardımcı olabileceğini zaten biliyorsunuzdur. Ancak bunların dişlerinizi daha beyaz gösterebileceği de çok iyi bilinmemektedir. Cildinizin öne çıkması ve dişlerinizin sedef rengiyle daha fazla kontrast oluşturması için mat bir bronzlaştırıcı kullanın. Elmacık kemiklerinize ve burnunuzun üstüne hafif bir şekilde uyguladığınızda en iyi sonucu verir. Elbette, daha eşit bir renk hissi elde etmek için bronzlaştırıcıyı tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Ama aşırıya kaçmamaya dikkat edin, böylece yapay görünmesin, çünkü o zaman hile geri tepebilir.

4. GÖZLERİNİZE DİKKAT ÇEKİN

Göz makyajınıza dikkat çekerek insanların ağız bölgesine olan ilgisini kırabilir ve dişlerinizi farketmelerini önleyebilirsiniz. Bunu yapabilmek için olmazsa olmazlardan birkaçı siyah göz kalemi ve bol miktarda maskaradır. Göz farı olarak, dişlerinizle daha fazla kontrast oluşturacak ve gözlerinizi öne çıkaracak mavi tonları (açık mavi, mor, yeşil veya turkuaz gibi) tercih edin. Portakal esaslı renklerden kaçının çünkü dişlerinizi daha sarımsı gösterebilir.

5. MAVİ RUJ SÜRÜN

Bu, Beyonce'nin makyaj sanatçısı Sir John'un ünlülerin gülümsemelerini daha beyaz görünmesi için bir süredir kullandığı bir yöntem. Onun için parlak, beyaz bir gülümsemenin anahtarı mavi alt tonları veya soğuk tonları olan rujları seçmektir. Cesur olmak istiyorsanız, moru tercih edebilirsiniz. Daha çok klasik seçeneği tercih ediyorsanız, mavi tabanlı bir kiraz kırmızısı veya kahverengi veya hatta fuşya alt tonlu ten rengi bir renk seçin. Tüm bu gölgeler dişlerinizle tezat oluşturacak ve daha beyaz görünmelerini sağlayacaktır. Göz farı gibi turuncu veya bakır rujlardan kaçının çünkü bunlar diş minenizin sarımsı bir arka tonu olmasını sağlar.

6. BOLCA DUDAK PARLATICISI SÜRÜN

Dudak parlatıcısı, ağzınızın daha parlak ve dolgun görünmesi için mükemmel bir araçtır. Ve tabii ki dişlerinizi daha beyaz göstermek için. Uygulamadan önce dudaklarınızı bir merhemle iyice nemlendirmeniz önemlidir. Bunu yaptıktan sonra, mavimsi alt tonlu bir ruj sürün ve son olarak, özellikle dudaklarınızın ortasına bolca parlaklık uygulayın. Bunu yaparak sadece ağzınız daha parlak görünmekle kalmayacak, aynı zamanda dişleriniz de öne çıkacaktır.

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATMAYA YARDIMCI BESİNLER

Makyaj teknikleri, daha parlak ve ışıltılı bir gülümseme yaratmanın mükemmel bir yoludur. Ancak dişlerimizin beyaz görünmesinin en iyi yolu aslında beyaz olduklarından emin olmaktır. Ve bunu yapmak için aşındırıcı yöntemler kullanmanıza gerek yok. Bunun yerine dişlerinizi sağlıklı ve temiz tutmak için alışkanlıklar edinin. Günde 3 kez fırçalamaya ek olarak, diş sağlığınızı iyileştirmek için harika olan bazı yiyecekleri yiyebilirsiniz:

Çilek: Bu meyve koyu renkli olmasına rağmen, doğal bir diş beyazlatıcı olan ve ağızdaki bakterileri yok etmeye yardımcı olan malik asit adlı bir enzim içerir.

Karnabahar: Bu, çok çiğneme gerektiren bir besindir. Daha fazla tükürük üretilmesine neden olarak dişlerdeki parlaklığın temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur.

Süt: Peynir, yoğurt ve süt, diş minesini güçlendiren ve beyazlatan bir mineral olan kalsiyum içerir.

Kereviz: Lifli meyve ve sebzeler sadece dişleri beyaz tutmakla kalmaz, aynı zamanda diş eti dokusunun daha sağlıklı olmasına da yardımcı olur.

Elma: Bu meyve plağı temizlemeye yardımcı olur ve bunu yaparak dişlerinizi sağlıklı ve beyaz tutar.