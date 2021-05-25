Doğal güzelliğinizi uyandıracak kahveli 5 tarif

Kafein içeriğiyle cildinize tazelik katma özelliğine sahip kahve ile evde hazırlayabileceğiniz tarifleri sizler için hazırladık…

Taze demlenmiş bir fincan kahve, her sabah için mükemmel bir başlangıçtır. Ve gün boyunca bir fincan kahve, 5 dakikalık lezzetli rahatlamaya eş değerdir. Kozmetik dünyasında, kafein aynı zamanda cildi canlandırmak ve uyandırmak için de mükemmeldir ve ana bileşen olarak günlük içtiğiniz kahveyi kullanarak, onu evde sahip olduğunuz temel güzellik rutinimize dahil etmek mümkündür. İşte, 5 çok kolay tarif;

1. PEELİNG ETKİLİ MASKE

Kahve, ölü deri hücrelerini temizlemek için mükemmel bir doğal eksfoliyandır. Kolajen üretimini uyarır ve antiinflamatuar görevi görür. Rahatlatıcı bir kahve maskesinden sonra boyun ve yüzdeki cilt yumuşak, temiz ve pürüzsüz olacaktır.

Malzemeler

- 1 bardak çekilmiş kahve

- 1 su bardağı esmer şeker

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Tüm malzemleri bir kapta karıştırın ve maskenin çok kalın olmadığından emin olun. Doku oldukça hafif ve yüze yayılması kolay olmalıdır. Yüzünüze ve boynunuza bir kat maske uygulayın. Bunu yaparken cilde masaj yapma fırsatını değerlendirin. Kuruyana kadar bekletin ve ılık suyla durulayın. Maskeyi haftada bir uygulayabilmeniz için kabı buzdolabında sıkıca kapalı tutun.

2. DUDAK PEELİNGİ

Dudaklar güzel bir gülüşe en büyük katkıdır, bu yüzden dudaklarınızı nemli ve sağlıklı tutmak gerekir. Bu, yeterince su içerek, günlük dudak kremi kullanarak ve kuru cildi temizleyerek başarılabilir. İşin iyi yanı, evde basit ve ucuz bir ovalama yapabilmenizdir.

Malzemeler

- 1 çay kaşığı çekilmiş kahve

- 2 çay kaşığı zeytinyağı (veya tercih ettiğiniz başka bir yağ)

Yapılışı

Her iki malzemeyi de birleşene kadar bir kapta veya kasede karıştırın. Ovmayı dudaklarınıza uygulayın ve parmağınızı ovalama dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmak için kullanın. Haftada en az 3 kez kullanın. Suyla durulayın ve ardından en sevdiğiniz nemlendirici balsamı uygulayın.

3. GÜÇLENDİRİCİ ŞAMPUAN

Kahve, saç ve saç derisi bakımı için mükemmel kılan özellikler içerir. Kan dolaşımını uyarır ve ölü deri hücrelerini temizleyerek saç dökülmesini önler. Ayrıca saçı güçlendirir, doğal rengi biraz koyulaştırır ve hoş bir aroma sağlar. Uzun ve sağlıklı saçların hayalini kuruyorsanız, bu ev yapımı şampuan tam da ihtiyacınız olan şey.

Malzemeler

- Nötr şampuan

- 5 yemek kaşığı çekilmiş kahve

- 1 su bardağı su

Yapılışı

Banyoda sahip olduğunuz en nötr olan pek çok bileşen içermeyen bir şampuan kullanın. Suyu kaynatmadan biraz ısıtın. Biraz soğumaya bırakın ve suyu aynı fincandaki kahve ile karıştırın. Bir huni yardımıyla karışımı şampuan şişesine dökün. Örtün ve iyice sallayın. Şampuanı kullanmadan önce 2 saat bekletin. Şampuanı normalde yaptığınız gibi saç derisine dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ürünü 5 dakika bekletin ve iyice durulayın. Haftada 2 veya 3 kez kullanabilirsiniz.

4. GÖZ ALTI MORLUK GİDERİCİ

Yetersiz uyku, stres veya hastalık, gözlerin altında yorgun ve yaşlı görünmenize neden olan torbaların ve koyu halkaların ortaya çıkmasının sık görülen nedenleridir. Onlarla savaşmak çok basit ve bunu sadece 2 malzeme kullanarak yapabilirsiniz: kahve ve patates! Sade kahve, kolajen üretiminde artışa neden olur. Üstelik patates cilde iyi gelen B6 vitamini ve D vitamini içerir. Ayrıca görünümü yeniler.

Malzemeler

- 1/4 fincan şekersiz konsantre siyah kahve

- 2 patates dilimi

Yapılışı

2 patates dilimini bir fincan çok soğuk siyah kahveye batırın. Dilimleri kahvede 2 dakika bekletin ve süzün. Dilimleri gözünüzün üzerine yerleştirin ve 20 dakika bekletin. Bu yamaları ihtiyaç duyduğunuz kadar kullanın.

5. SELÜLİT MASKESİ

Kahve selülitle mücadelede çok iyidir çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi kan dolaşımını uyarır. Bu, bağ dokusunda biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Güzellik rutininize kahveyi dahil etmek fazladan birkaç dakika alır, ancak kesinlikle zaman ayırmaya değer.

Malzemeler

- 5 çay kaşığı çekilmiş kahve

- 3 çay kaşığı buğday tohumu yağı

- Streç film

Yapılışı

Her iki malzemeyi de kalın bir hamur oluşturana kadar bir kasede karıştırın. Karışımı vücudunuzun sorunlu olduğunu düşündüğünüz bölgelere (uyluklar, kollar, kalçalar ve göbek) uygulayın. 30 dakika boyunca streç filmle örtün. Plastiği çıkarın, bölgeye 5 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın ve ılık suyla durulayın. Haftada iki kez kullanın.