Doğal güzellik formülü keten tohumunun 4 faydası

Yüksek lif oranıyla diyetlerin vazgeçilmezi haline gelen keten tohumunun güzellik rejiminizde yaratabileceği olumlu etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Keten tohumları sadece salatalarınızı ya da sağlıklı içeceklerinizi lezzetli ve midede kolay hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda vücudunuz üzerinde de birçok etki sağlar. Keten tohumları vücudunuza gerekli besinleri sağlayarak sizi sağlıklı ve zinde tutar. Peki, keten tohumu mucizelerinin güzellik rejiminize de katkıda bulunabileceğini biliyor musunuz?

Keten tohumlarının cildiniz, saçınız ve genel sağlığınız için bazı olağanüstü faydaları vardır. Keten tohumu yağı saç dökülmesi, kepek ve kuruluk ile mücadele edebilir. Ayrıca, sivilce izlerinden mustarip insanlar keten tohumu ile maske hazırlayabilir ve yara izlerinin zamanla kaybolduğunu gözlemleyebilir. İşte, keten tohumunun güzelliğiniz üzerindeki etkileri;

1. CİLDİ İÇTEN AYDINLATIR

Keten tohumu, kanı içeriden temizleyen kan arındırıcı özelliklere sahiptir. Keten tohumlarının etkinliği üzerine yapılan bir araştırmaya göre, bu baharatın birçok antiseptik ve antibakteriyel özelliği ortaya konulmuştur. Bu nitelikler onları cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için harika bir çare haline getirir.

2. AKNE TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Keten tohumu, akne veya sivilcelerin neden olduğu ağrı ve kızarıklığı azaltmada etkili bir şekilde çalışır. Ayrıca, son derece güçlü bir antiseptik olan yüksek miktarda timol içerir. Yapılan araştırmaya göre, karambol tohumları, güçlü bir mikrop öldürücü, spazm giderici ve mantar öldürücü olan yaklaşık yüzde 50 timol içeren esansiyel bir yağ içerir. Bu, cildinizde mikroplara neden olan neredeyse tüm enfeksiyonlarla savaşabileceği anlamına gelir. Ajwain'deki gama-terpinen, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu, daha fazla enfeksiyonu önler ve iltihabı azaltır.

3. SAÇIN ERKEN GRİLEŞMESİNİ ÖNLER

Keten tohumu yağı, hem erkeklerde hem de kadınlarda saçların erken grileşmesini önler. Saçta kullanmanın saç derinizdeki hücreleri güçlendirdiği bilinmektedir. Keten tohumunda bulanan besinler, saçınızı gençleştirir ve gri saçların büyümesini engeller.

4. SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE KEPEKLENMEYİ AZALTIR

Her gün saçınızı dökülüyorsanız ve hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyorsa, keten tohumunu deneyebilirsiniz. Keten tohumları, saç derinizde kepeğe neden olan bakteri ve diğer parazit mikroorganizmalara karşı etkili olan p-simen olarak bilinen bir bileşik içerir. Keten tohumu yağı, saç kırılmasını önleyebilen ve saç tırnak etlerinizi güçlendirebilen saç dökülmesini önleyici özelliklere sahiptir.