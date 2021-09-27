Doğal yöntemlerle cilt lekelerinden kurtulmanın 5 yolu

Parlak ve kusursuz bir cilde sahip olmanın kapılarını aralarken yüzünüzdeki lekelerden kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemleri sizler için araştırdık…

Güneş hasarı, alerjik reaksiyonlar, diyet, tıkanmış gözenekler ve kirlilik gibi faktörler cilt sağlığına zarar verir. Bu faktörler ciltte aşınmaya ve inatçı lekelere neden olabilir. Cilt lekeleri söz konusu olduğunda, karın yağları kadar inatçıdırlar. Ciltteki leke problemi, kusursuz ve temiz teniniz arasında devasa bir duvardır.

Ancak daha temiz bir ciltle uyanmak istiyorsanız o zaman bir adım öne geçmeniz gerekiyor. Bu sorunu aşmanın yollarını merak ediyor musunuz? Tabi ki de, cilt lekelerinden kurtulmanın en güvenli yolu doğal yöntemlerdir. O halde lafı daha fazla uzatmadan imdadınıza yetişebilecek doğal malzemelerin listesine bir göz atalım.

1. YUMURTA AKI

Yumurta akı, cildi aydınlatmaya yardımcı olan doğal enzimler içerir. Bu protein açısından zengin süper besin, sadece bedensel güç için değil aynı zamanda cildimiz için de çeşitli faydalar sunar. Yumurta akılarının, hücre duvarlarını bozarak bakterileri yok eden ve aynı zamanda akneye neden olan bakterileri öldüren antibakteriyel bir bileşik olan lizozim içinde pirinç olduğunu, bu nedenle akne eğilimli ciltler için faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik yumurta akı, yaraları ve lekeleri iyileştirmede yardımcı oluyor.

Şu şekilde uygulayabilirsiniz: Bir yumurta sarısını bir yemek kaşığı bal ile karıştırın ve pürüzsüz bir macun yapın. Yüzünüzü temizleyin ve üzerinde toz olmadığından emin olun. Şimdi bu yüz maskesini uygulayın ve 15 dakika bekletin. Bundan sonra, su ile uygun şekilde durulayın.

2. ALEO VERA

Aloe vera, her türlü cilt sorununu iyileştirebilen bir bileşendir. Cildi pürüzsüzleştirir ve cilt tahrişini, yaraları ve lekeleri yatıştırabilen anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aloe vera ayrıca, sivilce izi ve hiperpigmentasyon görünümünü azaltır. Kolajen ve elastin lifi üretimini artırmaya da yardımcı olur.

Şu şekilde uygulayabilirsiniz: Cildinizi temizledikten sonra günde iki kez aloe vera jelini yüzünüze sürün. Yarım saat kadar beklettikten sonra sade su ile yıkayın.

3. ELMA SİRKESİ

Cilt için elma sirkesi kullandığınızda her şey mümkün. Elma sirkesi harika bir toniktir ve cildinizi temizlemeye yardımcı olur. Fermantasyon işlemi ile yapıldığı için içinde asetik asit bulunur. Bu asit, ACV antibakteriyel ve antifungal özellikler verdiği için sağlıklı görünen cildin anahtarıdır. Bu nedenle, toz ve sebum sivilce yapmaya çalışsa bile, ACV onlara bir şans vermeyecektir. Aslında elma sirkesi egzama ve güneş yanığı gibi cilt rahatsızlıklarını da tedavi etme özelliği vardır.

Şu şekilde uygulayabilirsiniz: Nohut unu, bal ve sirkeyi karıştırın. Bu macunu tüm yüzünüze uygulayın. Yüzünüzdeki maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

4. ZERDEÇAL

Anında parlamak ister misiniz? Evet ise, o zaman zerdeçal tam da size göre. Zerdeçal, anti-inflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip olduğu için akne dahil bazı cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olabilir. Zerdeçal, kurkuminoid adı verilen güçlü bileşikler içerir, kurkumin olarak bilinen aktif bir bileşene sahiptir. Kurcumin, hastalık ve kanserle mücadele özellikleri ile bilinen bir antioksidandır. Kurkumin aynı zamanda doğal bir iltihap önleyicidir, yani vücudun iltihaplanma ve lekelere karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

Şu şekilde uygulayabilirsiniz: Zerdeçal ve yoğurdu karıştırın ve pürüzsüz bir macun yapın. Önce yüzünüzü temizleyin ve ardından bu macunu tüm yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin. Kuruduktan sonra, bu maskeyi ılık suyla nazikçe çıkarın.

5. YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın sağlıklı bir içecek seçimi olduğu gerçeği inkar edilemez. Ancak yeşil çaydaki yüksek konsantrasyondaki antioksidanların cildinizin sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Evet hanımlar, yeşil çay harikalar yaratabilir. Yeşil çay, antibiyotik, iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahip katekinler içerdiği için ciltteki lekeleri azaltmaya yardımcı oluyor.

Şu şekilde uygulayabilirsiniz: Yeni veya kullanılmış bir yeşil çay poşetini kesip açın, çay yapraklarını çıkararak bal ve ezilmiş domatesle karıştırın. Macun kıvamındaki karışımı cildinize uygulayıp 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Yeşil çay, cildinize ekstra doz parlaklık, beslenme ve ışıltı katacaktır.