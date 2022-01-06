Doğru kişiyle evlenmenize yardımcı olacak 6 ipucu

Mutlu bir evliliğin hayalini kuruyor ve bunun için doğru erkeği seçme konusunda endişeler yaşıyorsanız, bu konuda size rehberlik edecek yazımızı mutlaka okumalısınız!

Evlilik mükemmel bir seçime dönüştürülemez. Herkesin beğenileri, hoşlanmadıkları ve zihnin karmaşıklıkları farklıdır. Arkadaşınız için iyi bir hayat arkadaşı tanımı kişisel ilgi alanlarınıza uymayabilir. Ve nedeni oldukça basit; her şeye uyan tek bir boyut yoktur. Doğru seçimi yapmadan önce dikkate aldığı farklı ilgi alanları, başarılar ve yaşam hedefleri vardır.

Bu nedenle, mükemmel bir eş bulmak için büyü veya sihirli iksir olmadığını size bildirmekten dolayı üzgünüz. İyi bir partner çekmenin ilk adımı, kendi ilgi alanlarınız hakkında bir farkındalık geliştirmektir. İşte, evleneceğiniz erkeği seçmeden önce akılda tutulması gerekenler;

1. ONU İYİ TANIMAYA ÇALIŞIN

Uzmanlar, anahtarın iletişim olduğunu söylüyorlar. Görücü usulü bir evlilik düzeninde ve hatta flört ederken bile iletişim kurmak ve kişiyi tanımaya çalışmak çok önemlidir. Mümkünse, bir araya gelmeden önce birkaç konuşma yapın ve kişinin görüşme sırasındaki davranışlarına dikkat edin.

2. SİZE KARŞI TUTUMUNU GÖZLEMLEYİN

İlk kez buluşurken, kişinin konuşma sırasında diğer insanlara veya sizin bakış açınıza açıkça hakim olup olmadığına veya onları görmezden gelip gelmediğine bakın. Bu size, hoşuna gitmeyen durumlar veya çözümler durumunda ne kadar açık olabileceği konusunda net bir gösterge verebilir.

3. HEDEFLERİNİ ÖĞRENİN

Evleneceğiniz kişiyi tanırken, hem kişisel hem de profesyonel planlar için hedefleri hakkında net bir fikir edinmeniz önemlidir. Birlikte olduğunuz kişinin gerçeklik odaklı olması, kaprislere ve fantezilere açıkça inanmaması gerekir. Duygusal veya finansal ihtiyaçlar için tamamen size bağımlı olmayacağından emin olun.

4. BEKLENTİLERİNİ VE DEĞERLERİNİ KEŞFEDİN

Bir erkekle sohbet ettiğinizde, hayattaki değerlerini, inançlarını ve beklentilerini anlamaya çalışın. Ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkisinin nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için biraz çaba sarf etmek yardımcı olabilir. Ayrıca, bu kişinin uzun süreli ilişkileri sürdürme yeteneğine sahip olup olmadığına bakın. Ve değilse, ayrılık nedenini gözden kaçırmayın.

5. İÇGÜDÜLERİNİZE GÜVENİN

Yeni biriyle tanışmanız durumunda, içgüdülerinize güvenmeniz gerekir. Onun huzurunda rahatlayıp rahatlayamayacağınızı ve akıcı, neşeli bir konuşma yapıp yapamayacağınızı görmek çok önemlidir. Aynı şeylere birlikte gülümseyebiliyorsanız, dikkat edin. Değilse, bu mümkün olan en büyük tehlikedir.

6. SİZE OLAN TUTUMUNA DİKKAT EDİN

Her küçük ayrıntıyı yakından fark edin. Bakalım sizin için sandalye mi çekecek, kapıyı açık mı tutacak, yoksa önce size hizmet edecek mi? Birbirinizin yanında olmasanız bile konuşmanın aynı kıvılcımı olup olmadığını kontrol edin. Görüşlerinize saygı duyup duyamayacağını görmek de iyi olacaktır. Davranışlarının birkaç görüşme boyunca tutarlı olup olmadığına dikkat edin.