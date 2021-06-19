Doğum öncesinde bilmeniz gereken 8 önemli bilgi

Annelik heyecanı yaşarken doğum sürecinde sizin ve bebeğinizin sağlıklı olmasını sağlayacak önemli bilgileri öğrenmeye ne dersiniz?

Hamilelik süresi boyunca sağlıklı bir doğumun hayalini kurmak, her anne adayının yaptığı bir şeydir. Bununla ilgili olarak yapılması gereken her şeyi araştırıyor ve belki de hayatınız boyunca kendinize en çok dikkat ettiğiniz dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Tabi ki, bazen kendinizi ne kadar hazırlasanız da beklenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gelecekte herhangi bir stresli durumdan kaçınmak ve bebeğinize genel olarak en iyi deneyimi sağlamak için bunlara önceden hazırlıklı olacağınız 8 bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz…

1. EN ETKİLİ EMZİRME YÖNTEMİNİ KEŞFEDİN

Tıp uzmanları, yalnızca 6 ay boyunca emzirmeyi şiddetle tavsiye etmektedir. Bebeğiniz sadece anne sütü almalı, su veya meyve suyu almamalıdır. Ancak yeni doğan bebeğinizin emişini ayarlamak da önemlidir, böylece ikiniz de rahat hissedebilirsiniz. İşte bazı öneriler:

- Bebeğinizin çenesi göğsünüze sıkıca dokunmalıdır.

- Bebeğinizin ağzı tamamen açık olmalıdır.

- Bebeğinizin üst dudağının üstünde, alt dudağının altından daha koyu bir cilt görmelisiniz.

- Emzirirken size zarar vermemelidir.

- Emme sırasında bebeğinizin yanakları yuvarlak kalmalıdır.

2. AŞIRI YORGUNLUK ERKEN DOĞUMU TETİKLER

Hamileliğin dördüncü ayına yaklaştıkça, zaman zaman rahminizin bir miktar daralmasını ve sıkılaşmasını fark etmeye başlayabilirsiniz. Kasılmalar öngörülemeyen ve düzensiz bir şekilde gelebilirler. Bu kasılmalar genellikle ağrısızdır ve karnınızda yoğunlaşır. Yorgunsanız veya susuz kalırsanız veya uzun yürüyüşlerden sonra bile olabilir. Bunu için, bolca su içmek, dinlenmek ve farklı pozisyonlarda olmak çok önemlidir.

3. GÖĞÜS POMPASI DOĞUMU HIZLANDIRABİLİR

Kadınların bebeklerini doğurmak için en az 39 hafta beklemeleri önerilir. 40 haftalık olduysanız, doğumu tetiklemenin doğal bir yolunu, ancak sağlığınızın ve hamileliğinizin tüm yönlerine aşina olan doktorunuzla konuştuktan sonra uygulayabilirsiniz. Meme uçlarınızı uyarmak rahminizde kasılmalara neden olabilir. Bu oksitosin üretimi nedeniyle olur. Meme uçlarınızı manuel olarak uyarabilir veya göğüs pompası kullanmayı deneyebilirsiniz. Göğüs stimülasyonunun faydaları şunları içerir: Kasılmaların başlamasını sağlar, suni sancıyı engeller ve doğum sonrası kanamayı azaltır.

4. DOĞUM ZAMANINI DOĞAL AKIŞA BIRAKIN

Evet, hamileliğin son haftaları zor olabilir ve bebeği hemen doğurma arzusu normaldir, ancak bu duygulara rağmen doktorlar doğum saatini doğanın belirlemesi gerektiğini ve biraz daha beklemenin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabi ki, erken doğum gerektiren sağlıksal bir durum yaşıyorsanız, kesinlikle doktorunuzla birlikte erken doğuma karar verebilirsiniz.

5. DOĞUM İERLEDİKÇE AĞRI ARKADIŞINIZ OLUR

Doğa akıllıdır ve doğum sırasında acı önemli bir rol oynar. Oksitosin gibi hormonları salgılayarak ilerlemenize yardımcı olur. Ve zaten bildiğimiz gibi, kasılmalara yardımcı olur. Kasılmalar ağrılı olduğunda, ağrıyı yönetmeye yardımcı olan diğer hormonlar salgılanır: bunlara endorfin denir.

Ancak kaygı ve yüksek düzeyde stres süreci yavaşlatabilir. Bu yüzden korunmuş hissetmek ve acıdan korkmamak çok önemlidir.

6. DOĞUMDAN SONRA YULAF EZMESİ YİYİN

Hemoroid doğumdan sonra oldukça yaygındır. Ve doktorun reçete edebileceği doğum sonrası ilaç, tuvaleti daha da zorlaştırabilir. Ancak bu sorunu kendiniz halledebilirsiniz. Güne yulaf ezmesi ile başlayın. Çok fazla lifi olduğu için oradaki şeyleri hareket ettirmeye yardımcı olur. Ayrıca daha fazla tavuk çorbası ve elma yiyebilirsiniz.

7. BEBEK HÜZNÜ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Her şeyden önce, doğumdan sonra bazı kırılma duygularının normal olduğunu anlamalısınız. Ancak bebek hüznü ve doğum sonrası depresyon farklı şeylerdir. Bebek mavisi, tipik olarak yaklaşık 2 hafta süren huysuzluk ve üzüntü duygularıdır. Doğum sonrası depresyon daha ciddi bir şeydir. Belirtiler 2 haftadan uzun sürdüğünde ortaya çıkar.

Değersizlik duygusu hissedebilir ve günlük aktivitelerinize olan ilginizi kaybedebilirsiniz. Uzmanlar, doğum sonrası depresyonun bebek mavisine kıyasla tıbbi tedavi gerektirdiğini söylüyor. Ayrıca doğumdan sonraki herhangi bir zamanda, hatta doğumdan bir yıl sonrasına kadar gelişebileceğini bilmek de önemlidir.

8. EMZİRME DÖNEMİNDE KANAMANIZ OLMAYABİLİR

Tıp uzmanları, tipik olarak, bebeğiniz doğduktan yaklaşık 6 ila 8 hafta sonra adetinizin geri gelmesi gerektiğini söylüyor. Emziriyorsanız adet döneminizin geri dönüşü değişebilir. Sadece emziren kadınların emzirdikleri süre boyunca adet görmeyebileceğini bilmek faydalı olabilir. Ancak bazıları için, emzirsinler veya emzirmesinler, birkaç ay sonra bile geri dönebilir.

Bebek sahibi olduktan sonra yaşadığınız kanama miktarına da dikkat etmelisiniz. Ağır kanama genellikle doğumdan sonra 10 güne kadar sürebilir. Ve bir miktar hafif kanama veya lekelenme 4 ila 6 haftaya kadar devam edebilir.