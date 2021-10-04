Doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırmanın 5 yolu

Yeni doğum yapan annelerin eski sağlığına geri kavuşma süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olacak yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz?

Bir çocuğun doğumu duygusal bir yaşam olayıdır ve bir annenin değişiklikler yaşaması ve iyileşme ile mücadele etmesi doğaldır. Bir bebeği doğurduktan sonra hem beden hem de zihin bir değişim denizinden geçer ve yeni bir anne veya anne adayının bunu takip eden iyileşme sürecine dikkat etmesi hayati önem taşır.

Hamilelik fizyolojik bir süreçtir ve bir hastalık olarak ele alınmaması gerekir. Hamilelik sırasında, bir kadının vücudunun sistemlerini ve işlevlerini etkileyen bazı değişiklikler meydana gelir. Hamilelikten sonra bu bedensel değişiklikler hamilelik öncesi durumuna döner ve bu değişikliklerin normale dönmesi yaklaşık 6 hafta sürer. İyileşme süreci doğal olsa da, bazı faktörler iyileşmeyi sağlıklı ve zamanında hızlandırabilir. İşte, onlardan bazıları;

1. HİJYENİ KORUMAK

Yeni bir anne olarak, sadece kendinizden değil, bebeğinizin sağlığından da siz sorumlusunuz. Bu nedenle hijyen sağlamak son derece önemlidir. Aynısı için birkaç önlem sizin ve bebeğiniz için enfeksiyon riskini en aza indirmenizi sağlayacaktır. Ellerinizi sık sık yıkamalı, tuvalete gittikten sonra hijyenik pedinizi ve kıyafetlerinizi düzenli olarak değiştirmelisiniz. Ayrıca perine bölgesinin düzenli olarak su ile yıkamalısınız.

2. DÜZENLİ BANYO YAPMAK

Bazen, yeni anneler kendilerini çok yorgun hissedebilir ve diğer zamanlarda bazı geleneksel uygulamalar, bebeğin doğumundan sonraki birkaç gün boyunca banyo yapmamayı içerebilir. Ancak, günlük olarak banyo yapmayı alışkanlık getirmelisiniz. Bu da enfeksiyonlardan kaçınmaya ve hijyenik kalmaya yardımcı olacaktır.

3. HAFİF FİZİKSEL AKTİVİTELERDE BULUNMAK

Kendinize iyi olmadığınızı söylememelisiniz. Hayata nasıl istiyorsanız öyle devam etmelisiniz. İster yemek ister fiziksel aktivite olsun, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Aynı zamanda, ağır nesneleri kaldırmayı ve onarmayı içeren aktivitelerden kaçınmalısınız. Hafif fiziksel aktivite önerilir, ancak sıkı fiziksel aktivite, bebeği doğurduktan 6 hafta sonraya kadar beklemelidir.

4. UYUMAK VE DİNLENMEK

Uyumak ve dinlenmek aslında vücudun iyileşme sürecine yardımcı olur ve yeni anneler için de durum farklı değildir. Tek fark, yeni annelerin bunun için yeterli zaman bulamayabilirler. Annelerin dinlenmek ve uykuyu yakalamak için zaman ayırmaya çalışmaları hep önerilir. Sadece vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aşırı yorgunluktan kaynaklanan ruh hali değişimlerinden kaçınmanıza da yardımcı olur.

5. DOKTORLA İLETİŞİM HALİNDE OLMAK

Doğum yapmış yeni anneler genellikle doğumdan 2 hafta sonra ve 6. haftalarında doktor kontrolüne çağırılır. Ancak ateş, yaraya bağlı komplikasyonlar ve dayanılmaz ağrı gibi belirtilerle karşılaşırsanız hemen bir doktora başvurmanızda fayda olabilir. Gecikmiş bir rahatsızlık tedavi sürecini zorlaştırabilir ve başka hastalıkları da beraberinde getirebilir.