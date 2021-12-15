Doğum sonrası saç dökülmesini önlemenin 4 altın kuralı

Doğum yaptıktan bir süre sonra artan saç dökülmelerinin nedenlerini ve çözüm yollarını öğrenerek daha sağlıklı saçlara kavuşmaya ne dersiniz?

Yeni bir anneyseniz ve şimdiye kadar bunaltıcı bir yolculuk olduysa, üzülmeyin! Bu yeni yolculuğun inişleri ve doğum sonrası saç dökülmesi gibi birkaç çirkin çıkışı var. Kadınlar, yaşadıkları tüm yıpranmalardan sonra fiziksel güçlerini yeniden kazanmak ve vücutlarını şekillendirmek için o kadar çok zaman harcarlar ki, bakıma ihtiyaç duyan saçlarını sıklıkla ihmal eder.

Bebeğiniz olduğundan beri fırçalarken veya yıkarken saçlarınız çok dökülüyorsa doğru yerdesiniz. Panik yapmayın çünkü doğum sonrası saç dökülmesi normaldir. Bu sorun nispeten yaygındır ve yeni annelerin neredeyse yüzde 40 ila 50'sini etkilediği bilinmektedir. Eldeki bir sorunu tedavi etmek için, öncelikle ona neyin sebep olduğunu bilmelisiniz.

DOĞUM SONRASI SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Hamilelik sırasında çoğu kadın saç büyümesinin önemli ölçüde arttığını ve saç sağlığının, kalınlığının ve parlaklığının arttığını fark eder. Bu, vücudumuzun saçlarımızı büyüme aşamasına iten östrojen üretimindeki artış nedeniyle olur.

Doğumdan sonra annenin yükselen östrojen seviyesi düşerek saçın dinlenme evresine girmesine neden olarak saç büyümesini yavaşlatır. Yaklaşık 100 gün dinlenme evresinde kaldıktan sonra saçlar dökülmeye başlar. Bu saç dökülmesi durumu, besin eksikliği, stres seviyeleri, hormonal dengesizlikler ve tiroid iltihabı ile daha da tetiklenebilir.

Saç dökülme dönemi doğumdan 2-4 ay sonra başlar. Her kadında saç dökülme miktarı nispeten farklıdır. Hamilelik sırasında iyi saç büyümesi yaşayan kadınlar, diğer kadınlardan daha fazla saç döküyor gibi görünebilir.

Yeni annelerin çoğu, tıbbi olarak telogen effluvium olarak bilinen aşırı saç dökülmesi veya saç dökülmesi yaşar . Bu saç dökülmesi değil, çocuğun ilk doğum gününe kadar veya doğumdan sonraki bir yıl içinde sürebilen saç dökülmesidir. Bu, hamilelik sırasında östrojen seviyelerindeki düşüş nedeniyle olur.

Kadının saçı hamilelikte en iyi halindedir ve hamilelikten sonra östrojen seviyeleri düştüğünde aşırı saç dökülmesine neden olur. Bu sadece döngüde bir değişiklik ve yeni annelerin endişelenmemesi gereken saçınızın kökünü etkileyen bir şey değildir. Bunu önlemek için de bazı formüller vardır.

İşte, doğum sonrası saç dökülmesini tersine çevirmenin bazı yolları;

1. SAĞLIKLI BİR DİYET SÜRDÜRMEK

Vücudun eksik gördüğü vitaminler için verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin. Diyet, optimal sağlığınız ve genel refahınızda önemli bir rol oynar. Vitamin ve mineral yönünden zengin bir diyet uygulamak saç sağlığınız için atmanız gereken ilk adımdır. Diyetinizin mevsim meyveleri, sebzeler ve tam tahıllardan oluşan bir denge içerdiğinden emin olun.

2. STRESTEN UZAK DURMAK

Bir ruh hali katili olmanın dışında stres, cildin ve saçın erken yaşlanmasına neden olabilir. Yeni doğmuş bir bebek, bir anne için bir mutluluk paketi ve yepyeni bir dizi sorumlulukla gelir. Yeni hayatı kollarını açarak kabul etmeli ve kucaklamalısınız. Yoga, farkındalık ve meditasyon gibi rahatlatıcı teknikleri deneyin. Değilse, hobilerinizle uğraşabilirsiniz. Hayatın getirdiği yeni değişikliklerden bunalmış hissediyorsanız, arkadaşlarınızdan ve ailenizden yardım istemeye açık olun.

3. BESİN TAKVİYESİ ALMAK

Fırçanızdaki saç kümeleriyle uğraşıyorsanız, doktorunuzdan B kompleksi, demir ve çinko gibi bazı besin takviyeleri önermesini isteyin. Bu vitamin ve mineral takviyelerini almak saçın yeniden büyümesini hızlandırabilir ve doğum sonrası saçınız üzerindeki etkiyi azaltabilir.

4. ISIL İŞLEMLERDEN UZAK DURMAK

Saçınızın gücünü yeniden kazanmasına izin verin ve maşaları saçlarınızdan uzak tutun. Bir kuaförde süslü fönlerden uzak durmaya çalışın ve saç dökülmesi azalıncaya kadar saçınızı kurumaya bırakın. Saçınızı aşırı fırçalamayın çünkü fırçalarken onları çekmek saçlarınızı daha da zayıflatabilir.