Doğumdan sonra kilo vermenizi hızlandıracak ipuçları

Hamilelikte aldığınız kilolardan kurtulmak ve eski fit halinize dönmek istiyorsanız, bu sürecin daha sağlıklı ve kolay geçmesini sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Yepyeni bir anne olarak zinde ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olma ve bunu sürdürme mücadelesi zor olabilir. Çok yönlü sorumluluklar arasında kalan anne, genellikle hayatındaki yeni bir kişiye bakmaya alışmaya çalışmak ile kendi vücudundaki değişikliklerle baş etmeye çalışmak arasında kalır.

Emzirirken kilo vermek tamamen başka bir zorluktur. Küçük çocuğunuzu emzirmek, aç hissetmenize ve enerji açısından zengin yiyecekler yeme isteği duymanıza neden olabilir. Bebeğiniz için besleyici süt sağlamak için ekstra enerjiye ihtiyacınız vardır ve bu, aşırı yemenize veya aşırı yemenize neden olarak kilo almanıza neden olabilir. Emzirirken kilo vermek, normal bir fitness rejiminden daha zor ve yavaş olabilir. İşte, emziren anneler için kilo verme önerileri;

1. DOĞRU BESİNLERİ TÜKETİN

Hamilelik sonrası, besin rezervlerinizi yenilemenin ve vücudunuzu güçlendirmenin zamanıdır. Emziriyorsanız emzirmenizi desteklemeniz gerekir. Bu nedenle, doğru besin ve rutin dengesini bulmanıza yardımcı olabilecek profesyonel bir beslenme uzmanına güvenin.

2. PAKETLENMİŞ GIDADAN KAÇININ

Yeni bir bebekle olan rutin zorludur. Bu nedenle, emzirdikten sonra ortaya çıkan açlık sancıları için kuru yemiş veya taze meyve gibi sağlıklı atıştırmalıkları önceden planlayın ve saklayın. Öğünlerinizde ev yapımı yemekler veya sağlıklı atıştırmalar yiyin.

3. YETERİNCE SU İÇİN

Su içmeyi genellikle ihmal ederiz. Oysa ki su içmek, sadece metabolizma için değil, aynı zamanda uygun emzirme için de önemlidir. Bu nedenle gün içerisinde tükettiğiniz su miktarını takip edin; su alımı ve ılık su birden fazla şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

4. SAĞLIKLI YAĞLARDAN FAYDALANIN

Sağlıklı yağları diyete dahil etmek zararlı değildir; sadece bunların hiçbirini aşırıya kaçmayın. Fındık ve tohumları ekleyin ve doğru pişirme ortamını kullanın. Bu, enerji kazanmanıza, daha iyi metabolizmaya, besinleri canlandırmanıza ve iyi bir cilde ve saça sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Hamilelik sonrası saç dökülmesi ile başa çıkmanıza ve vücudunuzun normal durumuna geri dönmesine yardımcı olacaktır. Omega-3 ve yağ asidi, hamilelik sonrası bebeğinizin sağlığını kontrol altında tutmak ve aynı anda fazladan kilo vermek için tüketilmesi gereken en önemli iki besindir.

5. KALİTELİ BESLENMEYE ODAKLANIN

Uygulamalarda kalori saymak, yapmanız gereken en son şeydir. Bunun yerine kaliteli beslenmeye odaklanın. Kepekli tahıllar, kaliteli protein ve diyetteki yağlar ve çok sayıda renkli dahil olmak üzere ev yapımı taze yiyecekler yiyin. Ayrıca doktorunuzun önerdiği takviyeleri ve esneme egzersizlerini de unutmayın. Kaliteli beslenmek, yalnızca enerji düzeyi kazanmanıza ve vücudunuzu iyileştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bebeğinize doğru miktarda besin sağlar.