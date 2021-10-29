Doğurganlık problemi yaşamadığınızı gösteren 5 işaret

Sağlıklı bir doğurganlığa sahip olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak ipuçlarını keşfederek önceden önlem almak artık mümkün!

Adet döngünüz ve doğurganlığınız arasında her zaman bir bağlantı vardır. Adet düzensizliğiniz varsa veya adetiniz yoksa, hormonal faktörler hamile kalmanızı engelliyor olabilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu, vücudunuzda bir yumurtanın salınmasına veya döllenmesine izin veren senkronize değişikliklerin gerçekleşmediği ve bu doğal sürecin gerçekleşmesini zorlaştırdığı anlamına gelir.

Yaşlandıkça kadınların gebe kalma şansları azalır, canlı yumurtaların kalitesi ve miktarı 35 yaşından sonra azalır ve 40'lı yaşlarda çok fark edilir hale gelir. Doğurganlığı etkileyebilecek diğer değişiklikler arasında adet döngülerinin düzensiz veya kısalması, rahmin iç yüzeyinin incelmesi ve döllenmiş bir yumurtayı besleyebilme yeteneğinin azalması sayılabilir. İşte, sağlıklı doğurganlığınız olduğunu anlamanın yolları;

1. DÜZENLİ ADET DÖNGÜSÜ

Düzenli bir döngüye sahip olmak, doğurgan olduğunuzun iyi bir göstergesidir. 28 günlük düzenli döngüleri olan kadınların gebe kalma olasılığı yüksektir. Düzenli döngüler, doğurgan olmak için gerekli bir koşul olan düzenli yumurtlamanın güçlü kanıtıdır.

2. HİÇ PELVİK ENFEKSİYON YAŞAMAMAK

Bazı kronik durumlar kısırlığa neden olabilirken, enfeksiyon öyküsü olması da hamile kalmayı zorlaştırabilir. Sonuç olarak, herhangi bir pelvik enfeksiyon geçirmediyseniz, gebe kalma olasılığınız daha yüksek olabilir. Tabii ki, bir pelvik enfeksiyon öyküsü, resmin sadece bir parçasıdır. Düzenli adet görüyorsanız, hiç pelvik enfeksiyon geçirmediyseniz ve doğurgan günlerinizin ne zaman olduğunu biliyorsanız, normal bir hamilelik geçirmenizi engelleyen tek faktör yaşınızdır.

3. ZİHİNSEL OLARAK RAHAT OLMAK

Konu doğurganlık olduğunda genel olarak sağlıklı olmak avantajlıdır. İyi hissetmek, gerçekten sağlıklı olduğunuzun çok iyi bir göstergesidir. Araştırmaya göre, zihinsel bir sağlık sorununa sahip olmak hamile kalmayı zorlaştırabilir.

4. YUMURTLAMA BELİRTİLERİ YAŞAMAK

Eğer düzenli adet görüyorsanız ancak yine de hamilelik lehinde çalışan daha fazla işaret arıyorsanız, yumurtlamaya dikkat etmelisiniz. Sulu vajinal akıntı (yumurtlamadan önce), daha kalın servikal mukus ve meme hassasiyeti (yumurtlamadan sonra) düzenli olarak yumurtladığınızın işaretleridir.

5. ÇOK AĞRILI OLMAYAN ADET DÖNEMİ

Bu doğurganlık belirtilerinin çoğu için, belirli bir şeyin varlığından ziyade semptomların olmaması, hamile kalmanın sizin için kolay olabileceğini gösterir. Aşırı derecede ağrılı dönemler, normalde rahmi kaplayan dokunun rahmin dışında (en yaygın olarak pelvik boşlukta veya yumurtalıklarda) bulunduğu ve ağrıya, yara izine ve iltihaplanmaya neden olabileceği bir durum olan endometriozise işaret edebilir.