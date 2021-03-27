Dondurulmuş embriyo transferinde gebelik şansı artıyor

Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, tüp bebek tedavisinde daha çok dondurulmuş embriyo transferinin tercih edildiğini belirtti.

Dondurulmuş embriyo transferi taze embriyo transferine alternatif olarak daha sık uygulanmaya başlandı. Son yıllarda yapılan çalışmalarda yumurta büyütmek için kullanılan hormon ilaçlarının rahim duvarını olumsuz olarak etkileyebildiği ve embriyonun rahime tutunma gücünü azalttığını ortaya koydu. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak adına ilaç etkisinin kaybolması ve rahmin doğal haline dönmesi beklenir. Bu yöntemle taze transfer yapılan hastalara kıyasla yüzde 5 ila 10 kadar daha yüksek gebelik oranları elde edilmektedir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Bölümünden Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, tüp bebek tedavisinde daha çok tercih edilen dondurulmuş embriyo transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GEBELİK ŞANSI BİR MİKTAR DAHA YÜKSEK

Doç. Dr. Köroğlu, dondurulmuş embriyo transferinin hangi durumlarda uygulandığını şu şekilde sıraladı: “Taze transferle gebelik elde edilemediği, düşükle ya da doğumla sonlanmasından sonra tekrar çocuk sahibi olmak istendiğinde uygulanır. Ayrıca polikistik over sendromu olan ya da 15’ten fazla yumurta toplanan hastalarda aşırı uyarılma sendromu riskinden kaçınmak için de bu yönteme başvurulur. Tüp bebek sürecinde rahimde polip saptanması durumunda ya da rahim duvarının yeterince kalınlaşmadığı veya tedavi sürecinde kanama olması durumunda da tercih edilir. Kanser tanısı alıp kemoterapi radyoterapi öncesinde embriyo dondurulup, tedavi tamamlanıp iyileşme sağlandıktan sonra da uygulanır. Genetik tanılı tüp bebek uygulamalarında embriyolardan alınan biyopsi sonuçları gelinceye kadar embriyolar dondurulur ve genetik olarak normal olan embriyoların transferinde de bu yönteme başvurulur.”

Dondurulmuş embriyo transferinin taze transfere göre avantajlarını ise Doç. Dr. Köroğlu, şöyle açıkladı: “Anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemi yapılmadan embriyo transferine hazırlanır. Bu işlemler yapılmadığı için maddi açıdan daha uygundur. Bu süreçte ilaç kullanımı ve hastaneye gelme sayısı daha az olduğu için anne adaylarının stresi de daha azdır. Dondurulmuş embriyo transferinde bir miktar daha yüksek gebelik oranları elde edilir. Dondurulmuş embriyo transferinde embriyonun çözülmesinden önce rahim duvarının embriyonun tutunabilmesi için hazırlanması gerekir.”

2 FARKLI ŞEKİLDE YAPILABİLİR

Doç. Dr. Köroğlu, dondurulmuş embriyo transferinin iki şekilde yapılabildiğine dikkat çekerek, “İlk olarak hormon ilaçlarıyla yapılabilir. Özellikle adetleri düzensiz olan kadınlarda tercih edilir. Östrojen ilacına reglin 2 veya 3’üncü günü başlanır. 10 ila 14 günlük ilaç kullanımından sonra ultrasonla rahim duvarının kalınlığı değerlendirilir. Rahim duvarı yeterli kalınlıkta ise progesteron hormonu eklenir ve dondurulmuş embriyonun gününe göre embriyo transfer günü ayarlanır. Örneğin 5’inci günde dondurulmuş embriyolar için progesteron başlandıktan sonraki 6’ncı güne embriyo transferi planlanır. Yumurtalıklardan herhangi bir hormon üretimi olmadığı için gebelik oluştuğu durumda bu ilaçlara gebeliğin 10 ila 12’nci gebelik haftasına kadar devam edilmesi gerekir. İkinci olarak ise doğal siklus ile yapılabilir. Doğal siklus ile yapılan dondurulmuş embriyo transferinde yumurtlamayı baskılamak için ilaç kullanılmaz. Bunun yerine embriyo transfer günü yumurtlama zamanına göre belirlenir. Bu nedenle de adetleri düzenli olan kadınlarda uygulanabilir. Adetin 2 veya 3’üncü günü ultrason ile rahim duvarı ve yumurtalıklar kontrol edilir. Anne adayının siklus uzunluğuna göre ikinci bir kontrol planlanır. Bu kontrolde yumurta gelişimi olup olmadığı ve yumurta boyutu kontrol edilir. Ovulasyonun tam gününü belirlemek önemli olduğundan belirli aralıklarla ultrason ve kan tahlilleri yapılır. Ovulasyon zamanına göre embriyo transfer günü belirlenir” diye konuştu.

Doç. Dr. Köroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Embriyo transfer günü dondurulmuş embriyolar sıvı nitrojenden çıkarılır, oda sıcaklığında çözülür ve özel kültür ortamında cihaz içerisine konulur. Embriyo transferi ultrason kontrolü altında kadının idrara sıkışık olduğu durumda yapılır. Kateter yardımıyla rahim içine girilerek embriyolar rahim duvarına değmeden uygun bir alana bırakılır. Bu işlem sonrası hastanın dinlenmesinin gebelik oranını arttırdığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte klinikte kısa bir süre takip edildikten sonra evine gönderilir. Dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları güvenli ve hasta için oldukça ekonomik olan uygulamalardır.”