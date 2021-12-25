Dövme yaptırdıktan sonra hijyen sağlamanın 4 altın kuralı

Vücudunuza dövme yaptırdıktan sonra bölgeyi tahrişten ve enfeksiyondan uzak tutmak için uygulanması gereken hijyen kurallarını sizler için sıraladık…

Kalıcı bir vücut dövmesi yaptırmak moda ama aynı zamanda sonsuza kadar sizinle kalacak büyük bir karar. Sadece hangi tasarımın seçileceği konusunda bir takıntı yapmakla kalmaz, aynı zamanda bir dövme sanatçısını ziyaret etmeden önce alınması gereken önlemleri öğrenmek için birçok araştırma yapılır.

Cildin düzgün bir şekilde temizlenmesini sağlamaktan yepyeni bir iğne seti kullanımına kadar her detayı incelenir. Peki, dövme sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Uygulanan bu işlemde, iğneler kullanılarak deriye mürekkep batırılarak kalıcı bir vücut dövmesi yapılıyor. Günün sonunda bu durum, cildin yaralanmasını, bölgeyi ağrıya ve enfeksiyonlara eğilimli hale getirmeyi içerir. Bu nedenle cildinize özen göstermeniz son derece önemlidir. İşte, dövme sonrası bakım rutininizin bir parçası olarak yapmanız gerekenler;

1. DOKUNMAKTAN KAÇININ

Dövme sonrasında biraz kaşıntı ve ağrı hissedebilirsiniz, ancak dövmenize dokunmak hiç yardımcı olmayacaktır. Aslında bu durum, bir enfeksiyona yol açabilir. Ek olarak, cildiniz iyileşme aşamasındayken bazı kabuklanmalar görebilirsiniz, ancak lütfen bunları almaktan kaçının. Daha önce de belirtildiği gibi, açık bir yaralanmadır ve iyileşmesi biraz zamana ihtiyaç duyar. Kaşımak, dokunmak ve koparmak sadece iyileşme sürecini uzatmakla kalmaz, aynı zamanda enfeksiyonlara da yol açabilir.

2. GİYSİLERLE BÖLGEYİ KAPATMAYIN

Dövmenizin iyileşme süreci devam ettiği için üzerini bezle örtmekten kaçınmalısınız. Kollarınızda veya bacaklarınızdaysa, kolsuz üst veya şort giymeyi deneyin. Dövme gövdenizdeyse, bol tişörtler giyin. Bezle örtmek son derece rahatsız edici ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

3. HER GÜN YIKAYIN

Enfeksiyon riskini azaltmak ve zamanında iyileşmeyi sağlamak için bölgeyi temiz tutmanız gerekir. Aynı zamanda, tahrişe ve hatta alerjik reaksiyona neden olabilecek kimyasal yüklü ve yoğun kokulu ürünler kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, temizlemek için fırçalayamayacağınızı unutmayın. Dövme alanının temiz ve hijyenik kalması için her gün üzerine soğuk su dökülmesi önerilir. Dövmenin mürekkebini bozabileceği ve ayrıca cildi tahriş ederek daha fazla iltihaplanmaya neden olabileceği için sıcak su kullanmaktan kaçının.

4. NEMLİ TUTUN

İdeal olarak, uygulayabileceğiniz herhangi bir antimikrobiyal merhem için dövme sanatçınıza veya dermatoloğunuza danışmalısınız. Ancak bu mümkün değilse, cildinizi nemli tutmak için her zaman vazalini tercih edebilirsiniz. Vazalin, cilt üzerinde iyileştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca nemlendirme, cildin kurumasından kaynaklanabilecek herhangi bir rahatsızlıktan kaçınmanıza da yardımcı olacaktır.