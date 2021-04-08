Dudak kremini sık kullanmanın olumsuz 4 etkisi

Kişisel bakım rutininizin vazgeçilmez ürünü olan dudak balsamlarını kullanmadan önce düşünmenizi sağlayacak bazı olumsuz etkileri sizler için hazırladık.

Özellikle hava koşullarına bağlı olarak çatlayan, kuruyan ve pul pul dökülen dudaklarınıza ne kadar sıklıkta krem sürüyorsunuz? Her ne kadar, bu balsamlar tedavi amaçlı olarak kullanılsalar da maalesef aşırıya kaçıldığında istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kış aylarında yanınızdan eksik etmediğiniz bu kremlere aranıza biraz mesafe koyarak daha sağlıklı gülüşlere sahip olabilirsiniz. Ek olarak, sizin için hazırladığımız ev yapımı doğal dudak kremi tarifini okumadan geçmeyin…

1. DUDAKLARINIZ DAHA DA KURU HALE GELEBİLİR

Dermatologlara göre, dudak balsamları dudaklarımızı tahriş edebilen veya fazla eksfoliye edebilen maddeler içerir. Bunlar fenol, kafur, mentol, kokular, tatlandırıcılar, salisilik asit ve E vitamini gibi şeylerdir. Örneğin, bir çalışma hastaların yüzde 33'ünün E vitamininden kontakt dermatit geliştirdiği sonucuna varmıştır.

2. DUDAKLARINIZIN ETRAFINDA TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, günde 3 defadan fazla dudak kremi uygulamamamız gerektiğini onaylıyor. Uyandıktan sonra, yemekten sonra ve uyumadan hemen önce. Dudak balsamınızı aşırı kullanıyorsanız, tahriş problemleri yaşayabilirsiniz veya dudak bölgenizin çevresinde küçük noktalar görebilirsiniz.

3. DUDAKLARINIZ TEMBELLEŞEBİLİR

Bazı dudak kremi formülleri, nemi hapsetmek için yapay bir bariyer oluşturarak dudaklarınızın kendi hidrasyon seviyelerini korumak için daha az çalışmasına neden olur. Dudak kremini kullanma sıklığınız ise tembelleşme üzerinde önemli rol oynar.

4. DUDAK KREMİ SÜRMEK BAĞIMLILIK YAPAR

Bazıları dudak balsamına bağımlı olduklarını söylese de uzmanlar bunun mümkün olmadığını söylüyor. Dudak kremi bağımlısı olamayız. Bunun yerine, dudak balsamımızı kullanmaktan aldığımız yatıştırıcı mekanizmaya bağımlı hale geliriz.

LANOLİN BAZLI DUDAK KREMİ TARİFİ

En iyi dudak balsamını bulmak ve paradan tasarruf etmek istiyorsanız, dudak kreminizi neden kendiniz yapmıyorsunuz? Kendiniz ve arkadaşlarınız için hazırlayabileceğiniz lanolin bazlı tarifi mutlaka deneyin. Bunun için malzemeler;

- 1 yemek kaşığı shea yağı

- 1,5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı balmumu

- 1 çay kaşığı lanolin

- 5 damla lavanta esansiyel yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı: Hindistan cevizi yağı, balmumu ve lanolini besmari usulü karıştırarak eritin. Eridikten sonra ocaktan alın. Shea yağı ve bal ekleyip karıştırın. Lavanta esansiyel yağı ekleyin (bu isteğe bağlıdır) ve karıştırın. Lanolin dudak balsamını tencere veya tüplere dökün ve sertleşmesine izin verin. Ev yapımı dudak balsamınızın tadını çıkarın!