Düğümlenmiş, karışık saçlardan kurtulmanın yolları

Özellikle uzun saçlı kadınların kabusu olan saç düğümlerinin oluşumunu ve kolayca açabilmeyi sağlayan yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Kadınlar saç bakımları için günde neredeyse bir saat harcarlar; bu da bir yıl içinde yaklaşık 2 tam haftalık saç düzeltme süresini oluşturur. Başınızda yüz binlerce tel varken, saçınızı taramaya ve güne hazır hale getirmeye çalışmak oldukça fazla zaman alabilir. Özellikle de bir türlü açılmayan düğümlerle karşılaştığınızda. Dolaşan saçlarınızı zarar vermeden çözebilmenin ve oluşumlarını engelleyebilmenin yollarını sizler için hazırladık…

1. SAÇLARINIZI PARÇALAR HALİNDE TARAYIN

Dolaşmış saçları açmak oldukça sıkıcı ve hatta acı verici olabilir. Düğümlerle uğraşırken, bölümler halinde çalışmak en iyisidir. Saç kesimine benzer şekilde, tarağınızı çalıştırmadan önce saçınızı daha küçük kümelere bölün. Saçınız derinden dolaşıyorsa, çok fazla acımaması için parmaklarınızı veya geniş dişli bir tarağı kullanmayı deneyin.

2. SAÇINIZI UÇLARDAN AÇARAK YUKARI DOĞRU TARAYIN

Saçınızı fırçalamanın en yaygın yolu kökünden uca doğru fırçalamaktır. Ancak karışıklıklarla uğraşırken, düğümleri gidermek ve yukarı doğru ilerlemek için uçların yakınından başlamak daha iyidir. Saçınızın en sık dolaştığı yerde saçınızın uçlarından başlayın ve ardından saçınızın orta kısmına geçin. Bir yandan saçınızı tutarken, diğer elinizle saçınızı fırçalamak, herhangi bir acıyı önlemeye yardımcı olur ve kıvırcık düğümlerin çözülmesini kolaylaştırır. Dolaşıklıklar giderildikten sonra, kökten uca fırça darbeleriyle devam edebilirsiniz.

3. ŞAMPUANLA MASAJ YAPIN

Şampuan kullanırken en iyisi sadece saç derinize odaklanmaktır. Saç derinize nazikçe masaj yaparken, şampuanı ovmak için parmak uçlarınızı kullanın. Masaj yapmayarak uygulanan şampuan, düğümlerin içesini ve saç diplerini temizleyemez. Masaj yaparak köpürmeye ve durulamaya devam ederken, şampuan yine de saçınızın kalan kısımlarına yayılacaktır. En iyi sonuçlar için tamamen doğal ve sülfatsız şampuan kullanın.

4. SAÇINIZI NAZİKÇE KURUTUN

Saç, ıslakken savunmasızdır ve kırılmaya eğilimlidir. Saçınızı kuvvetlice ovmak ve bir havluya sıkıca sarmak aslında daha fazla düğüm oluşumuna katkıda bulunabilir. En iyisi, hafifçe sıkıp bir havluyla saçınızı kurulamak ve ardından doğal veya fan yardımıyla kurumaya bırakmaktır.

5. ISLAKKEN TARAMAKTAN KAÇININ

Saçınız ıslakken en zayıf olduğu için, tarağınızı duştan hemen sonra taramaktan kaçınmanız önerilir. Islak saçı taradığınızda, muhtemelen saçınız kırılabilir ve sonunda çeşitli alanlarda düğümlere neden olabilir. Bunun yerine, düzleştirmek ve karışıklıkları gidermek için parmaklarınızı saçınızın arasında nazikçe gezdirebilirsiniz.

6. DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

Şampuanlar ve saç tedavileri saçı düğümler için daha eğilimli hale getirir. Bunu tersine çevirmek için saçınızı sağlıklı yağlarla beslemek, karışıklıklardan uzak durmak için çok önemlidir. Bu sadece, miktarda mağazalardan satın alınan saç kremi uygulamak anlamına gelmez. Saç serumları, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı ve saç maskeleri gibi tipik saç kreminizin yerine daha birçok doğal ve sağlıklı seçenek vardır.

7. İPEK KUMAŞLI YASTIKLA UYUYUN

İster inanın ister inanmayın, uyuduğunuz yastık türü aslında uyandığınızda saçınızdaki düğümlerin nedeni olabilir. Polyester ve pamuk gibi sürtünme neden olan kumaşlar olabilir. Bundan kaçınmak için uyumadan önce saçınızı hafifçe bağlayabilir veya örebilirsiniz ya da ipek bir yastık kılıfı kullanmayı düşünebilirsiniz.