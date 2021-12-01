Düğün gününde formda olmanızı sağlayacak 10 öneri

Düğün hazırlığı içerisindeyseniz ve gelinliğinizle muhteşem bir görüntü yakalamak istiyorsanız, sizi forma sokacak sağlıklı yaşam programına göz atmaya ne dersiniz?

Düğününüzü, daha iyi yemek yemek ve egzersiz yapmak için bir motivasyon olarak kullanmak harikadır ve sonrasında da hayatınızı bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Çoğu gelin, büyük günlerinde en iyi şekilde görünmek ve hissetmek istese de yaşam boyu en sağlıklı benliğiniz olmak aynı derecede önemlidir.

Hayatınızda ölümsüzleştirmek istediğiniz düğün gününüzde mükemmel görünmek istemez misiniz? O zaman, sizin için hazırladığımız kilo verme ve fit görünme programına bir göz atın! Üstelik, müstakbel eşinizi de dahil edeceğiniz bu program sayesinde birbirinizi daha da iyi tanıyabilirsiniz.

1. TAM KAPSAMLI PROGRAM HAZIRLAYIN

Sevgilinizle antrenman seansları planlayın. Market alışverişinizi birlikte yapın, etiketleri okuyun ve yemeklerinizi planlayın. İyi planlanmış besleyici bir diyetle birlikte günlük yaşamda sadece birkaç küçük değişiklik olumlu sonuçlar sağlayabilir. Vücudunuzun nasıl hissettiği ve göründüğünden dolayı rejime bağlı kalmaya devam edeceksiniz. Vücut kompozisyonunuz düzelir ve genel olarak güçlenirsiniz.

2. BAŞLARKEN KENDİNİZİ ZORLAMAYIN

Dayanıklılığı artırmak ve kardiyovasküler güç oluşturmak için kocanızla günlük 30 dakikalık kardiyo egzersizleri yapın. Düğünden önce haftada 5 kez kardiyo, ağırlık ve yoga veya pilates kombinasyonu ile düzenli bir egzersiz rejimine dönülmelidir.

3. YEMEKLERİNİZİ TAKİP EDİN

Ne yediğinizi de takip etmeniz gerekiyor. Kalorileri yüksek olduğu için şeker ve gazlı içecekler, meyve suları, alkollü içeceklerden kaçının. Hindistan cevizi suyunu tercih edin. Beslenme uzmanınızın önerdiği şekilde protein alın ve karın yağını azaltmak için öğünleri dengeli yapın. Şeker, erişte, rafine buğday, beyaz pirinç vb. gibi basit karbonhidratlardan kaçının ve bunları tam tahıllar, kahverengi pirinç, karabuğday, yulaf gibi karmaşık karbonhidratlarla değiştirin. Bunları günlük öğünlerinizde nasıl değiştireceğinize dair daha fazla seçenek, beslenme uzmanınız tarafından verilebilir. Kilo kaybına yardımcı oldukları için lif bakımından zengin yiyecekler, özellikle viskoz lifler yiyin. Fasulye, kuşkonmaz, brüksel lahanası ve yulaf gibi bütün bitkisel gıdalar viskoz lif bakımından zengindir. Ayrıca, diyete zeytinyağı, badem yağı veya ceviz/keten tohumu yağı gibi iyi yağlar ekleyin.

4. DÜZENLİ ARALIKLARLA YİYİN

Uzun saatler boyunca acıktığımızda genellikle tıkınırcasına yemek yeme eğilimi gösteririz. Öğünleriniz arasında geniş boşluklardan kaçının. Düzenli aralıklarla ve kontrollü porsiyonlarda yemek yemek, tokluk seviyelerini korumaya ve kontrol edilemeyen açlık veya duygusal yeme nedeniyle aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur.

5. PROGRAMA SADIK KALIN

Düğün hazırlıkları döneminde çoğu kişi egzersizleri bırakma eğilimindedir. Antrenmanların dokunuşu gittiğinde, geri dönmek zor olabilir. Buradaki fikir, dünyanın her yerinden takip edebileceğiniz bir rutine devam etmek ve adapte olmaktır. Gezileriniz sırasında tempolu yürüyüş iyi bir fikir olabilir. Hazırlıklar esnasında sporu atlamayın. Atlamak istediğiniz bir gün varsa, 15 dakikalık bir ter seansı yapın ve kim bilir, devam etmek için motive olabilirsiniz.

6. ANTREMANLARI ÇEŞİTLENDİRİN

Eliptik bisikleti her gün koşmak veya kullanmak hiç yoktan iyidir, ancak vücudunuzu kandırmak ve onu değiştirmek önemlidir. Güç antrenmanı rutinleri, kilo vermenin ve düğün şeklinizi korumanın anahtarıdır.

7. BOL SU İÇİN

Sade su, metabolizma için en iyisi olsa da, hindistancevizi suyu, demlenmiş su da eklenebilir. Bazı meyve ve sebzeler, sağlıklı besinlere ek olarak bol miktarda su içerir. Karpuz, çilek, kavun, portakal, şeftali ve ananas su içeriği yüksek meyvelerdir.

8. UYKU DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİN

Sağlıklı uyku, vücudun sağlıklı kalmasına ve hastalıkları önlemesine yardımcı olur. Yeterli uyku olmadan beyin düzgün çalışamaz. Beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlememesi ise, vücut metabolizmasını doğrudan etkileme eğilimindedir.

9. KENDİNİZE İYİ BAKIN

Kilo verme yolculuğunda tartıdaki birkaç dalgalanma sorun değildir. Buradaki fikir, enerji seviyeleri, cilt dokusu, saç büyümesi, tonlama ve inç kaybı vb. açısından nasıl hissettiğinize odaklanmaktır. Ölçek sadece bir sayıdır, her gün ilerleme kaydettiğinizden emin olun. Sadece sağlıklı bir diyet ve egzersiz rejimi uygulayın ve kendinize baskı uygulamayın.

9. SEVGİLİNİZİ DAHİL EDİN

Partnerinizi gemiye alın. Birlikte egzersiz yapın, sağlıklı yemekler pişirin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Birbirinizin motivasyonu olun ve her gün çalışmak için çaba gösterin. Birbirinize destek vererek düğün gününüze daha iyi hazırlanabilirsiniz.

10. TAKILMAYIN VE KARŞILAŞTIRMAYIN

Kendinizi başkalarıyla veya düğün öncesi kendinizle kıyaslamayın. Herkesin benzersiz olduğunu kabul etmek ve sağlıklı bir kiloda olmanızı sağlamak, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Siz olduğunuz halinizle zaten çok güzelsiniz, sadece biraz fit görünmek istiyor olabilirsiniz.