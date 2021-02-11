Duş alamadığınızda kurtarıcınız olacak 7 yöntem

Sabah ya da gün içerinde dışarıya çıkmadan önce duş almaya vaktiniz kalmadıysa, kendinizi tazelemenizi sağlayacak kurtarıcı yöntemleri sizler için hazırladık…

Sabahları erken saatte işe ya da önemli bir randevuya yetişmenin zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Akşamdan hazırlık yapmaya özen göstersek de bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Sabahları bırakın duşa girmeyi kahvaltı bile yapmaya vakit bulamadığınız anlarda sizi evden çıkmaya hazır hale getirecek bu yöntemler, kurtarıcınız olacak.

1. ELMA SİRKESİ TONİĞİ

Sabah duş alamadıysanız, bir bardak suyu 2 yemek kaşığı elma sirkesiyle karıştırın ve vaktiniz olmadığında bu karışımı saçınıza veya cildinize püskürtün. Elma sirkesi cildinizin pH'ını geri kazanmaya ve o gün yıkamasanız bile saçınızın parlak görünmesine yardımcı olabilir. Sirke gibi kokma konusunda fazla endişelenme. Saçınız kuruduktan sonra elma sirkesinin kokusu kaybolur.

2. BEBEK PUDRASI

Günlük duşunuzu almamanıza ek olarak deodorantınız bittiyse paniğe kapılmayın. Bebek pudrası bugün en iyi yardımcınız olabilir. Bir kısmını koltuk altlarınıza, ayaklarınıza ve vücudunuzun en çok terleyen kısımlarına serpin. Bebek pudrası, vücudunuzun bu bölgelerini kuru tutmanın yanı sıra kötü kokuları uzak tutmanıza yardımcı olur. Aslında, 19. yüzyılda yaygın olarak kullanılan bebek pudraları sadece bebekler için üretilmiyordu.

3. KURU FIRÇALAMA

Kan dolaşımınızı uyarmak söz konusu olduğunda mükemmel bir seçenek olmasının yanı sıra, bir sabah banyo yapmak için çok meşgul olmanız durumunda da iyi bir alternatif olabilir. Doğal kıllı, tercihen uzun saplı bir fırça kullanarak belirli sayıda toksin ve ölü deri hücresinden kurtulabilirsiniz. Bu basit tekniğin enerji verici bir etkiye sahip olabileceği ek yararı ile birlikte gelir, böylece güne başlamak için ideal hale gelir.

4. HAVLU VEYA NEMLİ BEZ

Piyasada, duşa vakit bulamama gibi durumlar için özel olarak tasarlanmış tek kullanımlık ürünler bulunmaktadır. Yine de özel bir ürün yerine sadece bebek mendillerini de kullanabileceğinizi unutmayın. Yüzünüzü temizlerken her zaman farklı bir mendil kullandığınızdan emin olun, özel bölgeleriniz için başka bir mendil ve vücudunuzun geri kalanı için farklı veya ihtiyaç duyabileceğiniz kadar çok mendil kullanın. Diğer bir alternatif ise temiz bir bez veya havlu kullanmak ve vücudunuzu silmek için hafifçe nemlendirmektir.

5. LOSYONLAR VE PARFÜMLER

Duş almıyorken en yaygın seçenek, hoş olmayan kokuları maskelemek ve ne olursa olsun tazelenmek için biraz parfüm püskürtmek veya kokulu kremler kullanmak olabilir. Ancak çok az insanın bildiği şey, kokusunun gün boyunca daha uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için parfümü püskürtebileceğiniz bazı önemli alanlar olduğudur. Vücudun bu bölgeleri nabzınızın daha çok hissedildiği bölgelerdir: bilekler, dizlerinizin arka kısmı, dirseklerinizin iç kısmı, ense ve sırtın alt kısmı.

6. KURU ŞAMPUAN

Saçınızın çok yağlı görünmediğinden emin olmak için, evden çıkmadan önce her zaman biraz kuru şampuan kullanabilirsiniz. Herhangi bir nedenle sabah duş yapmamayı planlıyorsanız, bir önceki akşam uygulamayı düşünebilirsiniz. Saçınızı çözerek, bölgelere ayırarak ve kuru şampuanı saçınızın köklerine sıkarak başlayın. 10 dakika etki etmesi için bekletin ve ardından artıkları silkeleyin ve her zamanki gibi fırçalayın.

7. UÇUCU YAĞLAR

Bakterilerin varlığı, vücudumuzdaki kötü kokunun nedenlerinden biri olabilir. Diğerlerinin yanı sıra nane, portakal veya limon gibi kokulara sahip uçucu yağlar, size taze ve hoş bir aroma vermenin yanı sıra kötü kokularla savaşmaya yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir. Gün içinde daha temiz hissetmek ve kokmak için en çok terlediğiniz bölgelere bunlardan biraz uygulayabilirsiniz.