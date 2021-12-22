Duygusal açlığın en yaygın işaretleri ve çözüm yolları

Tok olmanıza rağmen kendinizi sürekli mutfakta bir şeyler yerken buluyor ya da açlık hissiyle yanıp tutuşuyorsanız, bu durumun altında duygusal açlık yatıyor olabilir.

Hayatınızda küçük bir rahatsızlık olduğunda kendinizi yemek için buzdolabınıza baskın yaparken buluyor musunuz? Sorunlarla uğraşmak yaygındır, ancak yiyeceklerde rahatlık bulmak değildir.

Duygusal yemeye kendini kaptıran insanlar, duygusal olarak harap olmuş durumlarını yemekle yatıştırırlar. Üzüntüyü bastırmak için bu sık yeme alışkanlığı mutluluk, sağlık ve hatta kilo üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Yemek yatıştırıcı olabilir. Bu nedenle, yiyeceklerde rahatlık bulan bireyler yaygındır. Yiyecekleri ödül olarak kullanabilir veya sıkıldığınızda, üzgün olduğunuzda, stresli olduğunuzda ve hatta yalnız olduğunuzda yiyebilirsiniz. Duygusal olarak yemek yemek, açlık dışındaki nedenlerle yemek yediğiniz ve vücudunuzun doğal açlık ve tokluk sinyallerini dinleyemediğiniz anlamına gelir.

Bu sorun bildiğimizden daha yaygın olsa da. Çevremizdeki birçok insan stres yemekten muzdarip ama henüz bunu bilmiyor. Aniden yiyeceğe yönelme dürtüsünü geliştirebilecek belirli tetikleyiciler vardır. Bu tetikleyiciler hem fiziksel hem de psikolojik olabilir.

DUYGUSAL YEME TETİKLEYECİLERİ

ALIŞKANLIKLAR

Bazı insanlar kendi alışkanlıklarını duygusal yeme ile ilişkilendirir. Eve dönerken her gün çikolata yemek veya bir çocuğun çikolata yediğini gördüğünüzde helva yemek gibi belirli bir alışkanlık da stres yemeyi tetikleyebilir.

CAN SIKINTISI

Doyurucu bir hayat yaşamanın baskısı bizi her zamankinden daha fazla tüketti. Hepsi hızlı ve mükemmel sosyal medya akışları sayesinde aslında. İnsanlar çoğu zaman sıkılma eğilimindedir ve bu boşluğu doldurmak için yiyeceklere yönelirler.

SOSYAL ETKİLER

Konu yemek seçimi olduğunda insanlar akran baskısının tuzağına düşüyor. Bir arkadaşınızın o futbol maçından önce pizza almanızı tavsiye etmesi ya da her siparişinizde yemekle birlikte bir şeyler içmeniz stres yemeye yol açabilecek durumlardan bazılarıdır.

TÜKENMİŞLİK

Bazen, bir angarya yapmaktan daha az ilham almak, bir kişinin yemek yiyerek zaman öldürmesine neden olabilir. Kişi, ödül sistemi dikleşene ve görevi yapmaya değer bulana kadar düşüncesizce yemek yemeye meyillidir.

Konuyla ilgili birçok yanlış anlama var. Birçok insan yanlışlıkla duygusal yemenin psikolojik bir sorun olmadığına, aşırı yemek için bir neden olduğuna inanır. Ancak fiziksel ve duygusal açlık kesinlikle farklıdır.

İnsanlar özellikle olumsuz duygularını bastırmak için birçok nedenden dolayı yemeğe yönelirler. Kişinin yaşadığı olumsuz duygular bir boşluk hissine yol açabilir. Stresli yemeye düşkün kişi, yemeğe bu boşluğu doldurmanın ve verdiği geçici bütünlük veya dolgunluk hissi konusunda daha iyi hissetmenin bir yolu olarak bakar.

DUYGUYA BAĞLI YEMENİN İŞARETLERİ

1. Yiyecek veya atıştırmalıklar için ani ve acil bir ihtiyaç hissedersiniz.

2. Fiziksel açlık kademeli olarak ilerleyebileceğinden, stresli yeme bundan farklı olabilir. Ani bir açlık hissine neden olarak mutfak kilerinize girmenize neden olur.

3. Ufak bir rahatsızlık hissi bile, yiyecek arama konusunda sabırsız hissetmenize neden olabilir.

4. Sadece belirli rahat yiyecekler için can atarsınız.

5. Hepimizin rahat yiyecekler listemiz vardır. Bir kişi yemek yoluyla bir memnuniyet ve tokluk hissi elde etmek istediğinde, genellikle kendisini rahatlatabilecek yiyeceklere yönelebilir.

6. Alışılmadık bir zamanda yemek yiyorsunuz.

7. Kendinizi ihtiyacınız olandan daha sık ve garip zamanlarda mutfağa girerken buluyorsanız, stresli yeme ile uğraşıyor olabilirsiniz. Garip zamanlarda yemek sipariş etmek ve mutfağınızdaki kilere dalmak da abartısız duygusal yemenin bir işareti olabilir.

8. Normalde yediğinizden daha fazla yeme eğilimindesiniz.

9. Stresli yemek yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeyi unutursunuz. Kişisel bir problem yaşarken veya bir şey için endişeleniyorsanız, tokluk hissine rağmen yemek yiyebilirsiniz.

10. Yemek yedikten sonra suçluluk hissedersiniz.

11. Doğal bir açlıktan sonra yemek yerken bir mutluluk ve şükran duygusu hissedebilirsiniz. Bu arada, stresli yeme ile uğraşan bir kişi, yemek yedikten sonra sıklıkla suçluluk ve mutsuzluk yaşayabilir. Bu aynı zamanda duygusal yemenin kesin bir işaretidir.

12. Kilonuzda büyük bir sıçrama yaşarsınız.

Stresli yeme, yemeğin besin değeri konusundaki yargımızı azaltır. Porsiyon kontrolü olmadan aşırı yemek kaçınılmazdır. Bu faktörler birleşerek kişinin kilo almasına ve formdan çıkmasına neden olur. Kişinin vücudundaki bu büyük değişim, suçluluk ve mutsuzluk hissinden de sorumlu olabilir.

DUYGUSAL AÇLIĞI BASTIRMANIN YOLLARI

Sizin için yemek yeme dürtüsüne neden olan tetikleyicileri tanımak önemlidir. Bu faktörler fiziksel ve duygusal olabilir. Bir ruh hali kitabı tutmak, ruh halinizin bütün gün nasıl değiştiğini ve o cips torbasını almanıza neyin sebep olduğunu size anlatarak yardımcı olabilir.

- Gün boyunca ne yediğinizin bir kaydını tutmak bir şekilde size yardımcı olabilir. Açlık seviyenizi not almak için bir yemek günlüğü yapın. Açlık düzeyinizi 1'den 10'a kadar derecelendirin. Bu açlık hissini ruh halinize göre ayarlayın. Örneğin, sinirli veya endişeli olduğunuzda aç olup olmadığınızı not edin.

- Canınız sıkılıyorsa ve bu boşluğu gidermek için yemek ısmarlamak üzereyseniz, bunun yerine bir arkadaşınızı aramayı deneyin. Bu, açlık hakkındaki düşüncelerinizi oldukça ilginç bir sohbete yönlendirebilir.

- Stresle başa çıkmanın başka yollarını bulun. Düşüncelerinizi dağıtmak için bir günlük yazın, koşuya çıkın veya bir kitap okuyun.

- Bazı insanlar meditasyonda rahatlık bulur. Farkındalık ve sakinleştirici teknikler, stresli yeme ile başa çıkmada size kolaylık sağlayabilir.

- Bu ipuçları işinize yaramazsa, bir doktora görünmek sizin için en iyi fikir olacaktır. Durumunuzla ilgili bir uzman görüşü, eldeki sorunlar hakkında size iyi bir fikir verebilir.