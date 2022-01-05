Düzenli egzersiz yapmaya teşvik edecek 5 önemli bilgi

Pandemiyle birlikte hayatlarımızda daha değerli bir yere sahip olan egzersiz yapmanın olumlu yanlarını keşfetmeye ve harekete geçmeye ne dersiniz?

Hepimiz egzersiz yapmanın ve egzersiz yapmanın bizim için iyi olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Kovid-19 pandemisi, egzersizin önemini ve daha önce hiç olmadığı kadar kondisyonunuza odaklanmayı yeniden vurguladı. Evde kapalıyken birçoğumuz düzenli olarak çalışmaya başladı ve aktif kalmak için farklı aktiviteler bulduk.

Kovid-19 sırasında zindeliği aşılamak, sağlığınıza ve zindeliğinize odaklanmak için yapılan bu hareket, eve yürümekten başka bir şey değildi. Bizim için pek çok şeyi perspektife soktu. İşte, egzersiz yapmanın olumlu yanlarından bazıları;

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Fiziksel aktivite ve egzersiz, soğuk algınlığı, grip ve diğer hastalıklara yakalanma şansını azaltarak, bakterileri akciğerlerden ve solunum yollarından temizlemeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, vücudumuzun antikorlarında ve hastalıklarla savaşan beyaz kan hücrelerinde değişikliklere neden olabilir. Antikorların ve beyaz kan hücrelerinin daha hızlı dolaşımına neden olur, bu da hastalıkların erken teşhisine yardımcı olur ve ciddi enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir. Fiziksel aktivite yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve viral bulaşıcı hastalıklara daha iyi yanıt verir.

2. KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Yeterli egzersiz ve düzenli fiziksel aktivite eksikliği, çeşitli kronik durumların ve hastalıkların başlıca nedenlerinden biridir. Düzenli egzersiz yapmanın kalp sağlığını, insülin duyarlılığını ve vücut kompozisyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Düzenli egzersizin kan basıncı ve kolesterol seviyeleri üzerinde de olumlu etkileri olabilir.

Hareket etmenin ve düzenli egzersiz yapmanın özellikle tip 2 diyabet, kalp hastalığı, yüksek kolesterol, hipertansiyon, polikistik over sendromu veya çeşitli kanser türleri gibi belirli kronik sağlık durumlarını önlemede veya insidansını azaltmada faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu koşulların tümü, talihsiz bir Kovid-19 enfeksiyonunda bir risk faktörü olabilir. Bu nedenle, düzenli olarak egzersiz yapmak, Kovid-19 virüsünün ciddi enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

3. RUH HALİNİ VE ZİHİNSEL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR

Akıl sağlığı, özellikle pandemi sırasında, dünya çapında büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Sosyal hayatımızdaki ve duygusal sağlığımızdaki düşüş, çoğumuzun karşı karşıya olduğu bir şeydir. Üzücü olan Kovid-19 hakkında yakın korkuyu unutmamak gerekir. Bununla birlikte, egzersiz ve fiziksel aktivitenin ruh halinin yanı sıra zihinsel sağlığı iyileştirmede de yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Depresyon, stres ve kaygı duygularını azalttığı gösterilmiştir. Egzersiz yaptığımızda vücudumuz, zihnimiz ve ruh halimiz üzerinde olumlu etkileri olan endorfin üretimini artırır. Düzenli egzersiz ayrıca beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve hafızayı koruyabilir.

4. HER YERDE YAPILABİLİR

Devam eden Kovid-19 pandemisinden ve bunun sonucunda ortaya çıkan izolasyonlardan ve karantinalardan büyük bir çıkarım, biz insanlar olarak elimizde çok az şey olduğunda bile durumlardan sağ çıkabilmemiz olmuştur. Pek çok kişi spor yapmak ve daha iyi hissetmek için evde spor salonları kurarken, bunu yapmanıza gerek yok.

Halter, yoga matları, direnç bantları vb. gibi egzersiz ekipmanlarına yapılan küçük yatırımlar, fitness seviyenizi karşılayan etkili egzersizler yapmanıza yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir. Gerçekten süslü ekipmanlara ve spor salonu üyeliklerine ihtiyacımız yok. İster izolasyonda olun, ister tatilde olun, zinde olmak ve daha iyi hissetmek için bir antrenmanda sıkma fikri artık tanıdık geliyor. Teknolojiyi ve çevrimiçi fitness programları dünyasını benimsemeyi öğrenmek uzun bir yol kat edebilir. Şimdiye kadar, irademiz olduğu sürece, nerede olursak olalım antrenmanın faydalarından yararlanabileceğimizi öğrendik.

5. EGZERSİZLER İSTEĞE GÖRE ÇEŞİTLENDİRİLEBİLİR

Pandemi, dünyanın her yerinden insanların aktif kalmak ve egzersiz yapmak için evde farklı egzersizler denediğini gördü. Spor salonları ve egzersiz stüdyoları kapalıyken birçok kişi evde yoga, pilates, tabata, zumba gibi farklı türde egzersizler yaptı.

Ek olarak, bahçe işleri, ev işleri, merdiven çıkma, çocuklarla oynama, telefon görüşmeleri sırasında yürüme, ayakta masa kullanma vb. etkinlikler de gün boyunca aktif kalmanın harika bir yolu olabilir. Aslında, pandemi sırasında hobiler edinmek ve kendimizi farklı sınıflara kaydettirmek çok büyük oldu. Yürüyüş, kaya tırmanışı, dans dersleri, hula hoop eğitimi vb. gibi şeyleri denemek, eğlenceli olduğu kadar fitness odaklı olan bazı aktivitelerdir. Farklı şeyler denemek ve onları ilginç tutmak, aynı zamanda zindeliğinize, yaratıcılığınıza ve zihinsel sağlığınıza değerli bir katkı olabilir.