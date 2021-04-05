Düzenli kitap okumanın sağladığı 7 fayda

Gün içerisinde sadece 30 dakikanızı ayırarak yapacağınız bir aktivitenin, azımsanamayacak düzeydeki bedenen ve ruhen sağladığı etkileri…

İyi bir okuma alışkanlığına sahip olmak daha akıllı ve daha anlamlı olmanıza yardımcı olurken, bu aktiviteden elde edebileceğiniz tek fayda bunlar değildir. Aslında, yıllar önce satın aldığınız bir kitabı bitirmek isteyeceğinizin daha iyi nedenleri var. Okurken sizi alıp bambaşka yerlere götürme yeteneğine sahip kitapların üzerinizdeki olumlu etkilerini öğrenmek ister misiniz?

1. STRESİ DAHA İYİ YÖNETMENİZE YARDIMCI OLUR

2009 yılında yapılan bir çalışmada, en az 30 dakikalık bir okuma molasının, tıpkı gülmek ve yoganın yapabileceği gibi stresi azaltabileceği keşfedildi. Kendinizi stresli durumlarda bulduğunuzda, gevşemeye zaman ayırmanız önemlidir. Böyle mola zamanlarında kitap okumak iyi bir seçenek olabilir.

2. KAYGI DÜZEYİNİZİ AZALTIR

Okumak kaygıyı tedavi etmese de, bu eğlenceli hobi, hakkında çok fazla düşündüğünüz endişeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bir roman okumak ve kitabınızın dünyasına kendinizi kaptırmak size zihinsel cesaret verebilir. Okumak, kişisel gelişiminizi yönlendiren ve kaygıyı azaltabilen kendi yaşamınız üzerine düşünmenize de yol açabilir. Bibliyoterapi veya kitap terapisi işte budur.

3. ALZHEİMER HASTALIĞINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Basit bir okuma eylemi beyninizi uyarır. Bir araştırma, zihni çalıştıran faaliyetlerde bulunan kişilerin, boş zaman etkinlikleri daha az uyarıcı olanlara kıyasla Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmek sizi Alzheimer geliştirme riskiyle karşı karşıya bırakabilir, bu nedenle zihninizi meşgul etmek ve vücudunuzu aktif tutmak her zaman iyidir.

4. DAHA HIZLI UYKUYA DALMANIZI SAĞLAR

Uyumadan hemen önce cep telefonunuzu kullanırken kendinizi buluyor musunuz? Bu alışkanlığın uyku süresini kısalttığı ve uyku kalitesini düşürdüğü tespit edilmiştir. Cep telefonunuzun ekran ışığı aslında uyku hormonu melatonin üretimini azaltır. Bu nedenle, yatmadan önce cihazınıza göz atmak yerine, kesintisiz iyi bir gece uykusuna davet etmek için fiziksel bir kitap okuyun.

5. DAHA UZUN YAŞAMANIZA YARDIMCI OLUR

Okumak beyni meşgul ettiğinden, onu alışkanlık haline getirmek beynin zayıflamasını önleyebilir. Buna karşılık, kitap okuma eylemi, kısalmış bir yaşam süresiyle ilişkili bilişsel ilişkili hastalıkları önleyebilir. Okumak sadece eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda sağlığınız için harikalar yaratabilir.

6. BAŞKALARIYLA OLAN İLETİŞİMİNİZİ GELİŞTİRİR

Okumak, sizinkinden farklı yaşamlara girmenizi sağlar. Bunu yaparken, diğer insanları daha iyi anlama yeteneği kazanabilirsiniz. Bir araştırma, kitap okuyan insanların, konu sosyal yetenekleri olduğunda daha iyi olduğunu ve daha fazla empati gösterdiklerini buldu. Bir başka çalışmada da, karakterlerin hayatlarını keşfetmenize izin veren hikayeler olan edebi kurgu okuyanların daha iyi empati kurabildiği bulundu.

7. KİŞİSEL GELİŞİMİZE KATKIDA BULUNUR

Kurgusal hikayeler okuyan insanlar aslında kişilik özelliklerini değiştirebilirler. Okuma, başka türlü gerçek hayatta karşılaşamayacağınız insanların hayatlarına dalmanıza olanak tanır ve bu deneyim, olmak istediğiniz türden bir insanı fark etmenize yardımcı olabilir. Bir araştırma, okumanın verdiği duygu sosyal bir etkileşime sahip olmakla aynı şey olduğundan, okumanın bireylerin insani bir bağlantıya sahip olma ihtiyaçlarını karşıladığını gösterdi.