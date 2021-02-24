Düzensiz ve anormal adet kanamaları ihmal etmeyin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Besen, düzensiz ve anormal adet kanamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Her ay düzenli olarak yumurtaların kendini yenilemesiyle birlikte hormonlarımız da belirli bir periyotla değişime uğrar. Eski yumurtanın atılmasıyla başlayan bu döngünün kadın vücudunda birçok etkisi de vardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Besen, üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unda, menopoza yakın kadınların ise yüzde 30’unda düzensiz ve anormal adet kanaması görülebileceğini; düzensiz ve aşırı adet kanamalarının altında yatan ciddi hastalıklar olabileceğini dikkat çekti.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Üreme çağındaki kadının normal adet süresi 28 günde bir (ilk adet kanamasının başladığı ilk günden diğer adet kanamasının başladığı ilk güne kadar geçen süre) olduğunu belirten Op. Dr. Besen, “Normal adet kanaması 3-7 gün arası devam eder. İlk günlerde nispeten daha fazla kanama olur, yavaş yavaş azalır ve en geç 7 günde tamamen biter. Bunun dışındaki tüm kanamalar düzensiz adet kanaması olarak adlandırılır” şeklinde konuştu.

Düzensiz adet kanamalarını, ‘Az ve gecikmeli kanamalar' 'Sık, uzun ve fazla kanamalar' olarak ikiye ayırdıklarını aktaran Op. Dr. Bahar Besen, düzensiz ve aşırı adet kanamalarının nedenlerini şöyle açıkladı: ''Rahim ağzı ve rahim içi polipler, miyomlar ve adenomyozis, spiral kullanımı, 3 aylık koruma iğneleri, doğum kontrol hapları, polikistik over sendromu, bozulmuş bir gebelikte rahim içi ve rahim ağzı enfeksiyonlar, tiroid fonksiyon bozuklukları, yumurtalık ve rahim kanserleri, ender görülen hastalıklar olmakla beraber kanama-pıhtılaşma sistemini bozan çeşitli kan ve karaciğer hastalıkları''

Regl kanamalarının 2-7 gün arası sürmesi durumunda normal olarak değerlendirdiklerini belirten Op. Dr. Besen, “Bir reglin başlangıcından diğer reglin başlangıcına kadar geçen süresinin 21-35 gün arası olmasını bekleriz. Bu rutin döngülerin dışındaki sürelerde meydana gelen adet kanamalarına düzensiz ve anormal kanama olarak bakarız. Menopoza yaklaştıkça ve yeni adet görmeye başlanılan yaşlarda vücut hormonal düzenini sağlamaya çalıştığı için oluşan adet düzensizlikleri normal olarak görülebilir. Ancak, iki adet dönemi arasındaki sürenin 21 günden kısa, 35 günden uzun olması; reglin 2 günden az, 7 günden fazla olması; kanama durumunun şiddetli olması; ağrı, kramp ve kusma görülmesi, sürekli yorgunluk hali, baş dönmesi, kansızlık, sık sık adet görme veya uzun bir süre hiç adet görmeme gibi durumları aşırı ve düzensiz adet kanaması belirtisi olarak sayabiliriz'' diye konuştu.

DAHA ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR

Üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unda, menopoz dönemine yakın kadınların yüzde 30’unda düzensiz ve aşırı adet kanaması görülebileceğini belirten Op. Dr. Besen, genel olarak ise kadınların ortalama yüzde 20’sinde görülen bir durum olabileceğini söyledi.

''Teşhis ve tedavi edilmeyen kanamalar vücut sistemini bozan ciddi hastalıklara yol açabilir'' Düzensiz ve fazla kanamaların altında yatan ciddi hastalıklar olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Besen, “Teşhis ve tedavi edilmeyen kanamalar vücut sistemini bozan ciddi hastalıklara yol açabilir. Kanser, hormon düzensizliği ve başka sistemik hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, yıllık jinekolojik kontrollerin düzenli olarak yapılması erken teşhis açısından oldukça önem taşıyor. En ufak bir aksamada hemen bir doktora başvurulmasında fayda var” açıklamasında bulundu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Adet kanamalarına düzensizlik ev anormal kanamaların tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Besen, “Öncelikle, her düzensizlik tipinin kendine özgü nedenleri ve tedavi şekli olduğu için, doğru tanı koyma aşamasında hastanın doktora mevcut düzensizliği iyi tarif edebilmesi çok önemli. Medikal ve cerrahi tedavi olmak üzere iki türlü tedavi uygulanıyor. Tedavi seçenekleri teşhise göre değişiyor. Hormonal bozukluklara bağlı kanamalarda veya enfeksiyondan dolayı meydana gelen durumlarda ilaç tedavisi uygulanıyor. Büyük miyomlar, yumurtalık kistleri veya medikal tedaviye cevap vermeyen kanamalarda ise cerrahi tedavi devreye giriyor” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Basen, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu belirtiler varsa mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir: Tampon ya da pedinizi neredeyse her saat tamamen ıslak olarak değiştiriyorsanız, çift ped kullanmak zorunda kalıyorsanız, gece bile pedinizi değiştirme ihtiyacı hissediyorsanız, adet kanamanız 7 günden fazla sürüyorsa kanamanız boyunca sürekli karnınızda ağrı oluyorsa, kanama içinde pıhtılar da varsa, adet kanamanız hayatınızı olumsuz etkiliyorsa, adetleriniz düzensizse, aşırı yorgunluk ve halsizlik hissediyorsanız, kansızlık belirtileri varsa mutlaka bir doktora başvurun”.