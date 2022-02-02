E vitaminin güzelliğiniz üzerindeki 4 olumlu etkisi

Sağlıklı bir cilde ve saça sahip olmanın yolu doğal yollardan geçiyor. O halde, güzelliğiniz için gerekli bileşenleri içeren E vitaminin faydalarına gelin birlikte bakalım!

Güzellik dünyası her zaman yeni trendler ve lansmanlarla dolup taşıyor ve bu pahalı serumları veya kremi satın almak cazip gelse de, doğal çözümlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Ve bugün, cilt ve saç rutininize eklemeniz gereken içerik olan E vitamini kapsüllerini keşfedeceğiz. Başlangıç ​​olarak, E vitamininin bu kadar faydalı olmasının bir nedeni var.

Bu vitamin, hasarla mücadeleye yardımcı olan ve aynı zamanda serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen antioksidanlarla doludur. Aynı zamanda cilt tonunuzu da iyileştirir. Ayrıca başka güzellik faydaları da vardır ve saçlarınız için de iyi sonuç verebilir. Çoğu insan kapsülü doğrudan kullanmayı tercih ediyor çünkü bu vitamin en saf haliyle bulmak mümkün. İşte, E vitamininin cilde ve saça faydaları;

1. TIRNAKLARI DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİR

Ellerinizi aşırı kullanmaktan dolayı tırnaklarınızın solduğunu ve cansızlaştığını fark etmiş olabilirsiniz. Sürekli ev işleri yapıyoruz ve tırnaklarımızın etkilendiğinin farkında bile değiliz. Bazen renkleri soluyor ya da talaşlanıyor. İyi bakmazsanız kırılgan hale gelebilirler. E vitamini kapsülündeki yağı sıkın ve tırnaklarınıza uygulayın. Kısa sürede farkı göreceksiniz.

2. GECE KREMLERİNİ DESTEKLER

Gece kreminizin harikalar yaratacağını ve cildinizi yenileyeceğini düşünebilirsiniz. Bir de buna bir doz E vitamini eklerseniz, kesinlikle hidrasyonu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken birkaç damla taze sıkılmış E vitamini yağı ekleyip tüm yüzünüze uygulamak. Yatmadan en az 30 dakika önce koyun ki çarşaf ve yastıklarınız lekelenmesin.

3. SAÇ PROBLEMLERİ İÇİN BİREBİRDİR

Saç sorunlarıyla karşı karşıyaysanız, bu E vitamini kapsüllerinden daha iyi bir çözüm yoktur. Bunun nedeni, yağın gerçekten sihrini saçınızda gerçekleştirmesidir. İster kepek, ister kafa derisi tahrişi veya saç uzamasının yavaşlaması olsun, E vitamini işe yarayacaktır. E vitamini kapsülünden yağı çıkarın ve normal saç yağıyla karıştırın. Bunu saç derinize masaj yapın ve birkaç saat bekletin. Hafif bir şampuan ve ılık suyla durulayın.

4. GÜNEŞ YANIKLARINI TEDAVİ EDER

Sert cilt, cildinize zarar verebilir, ancak kurtarmanız için E vitamini yağınız olduğunda endişelenmeyin. Size anında rahatlama sağlayacak ve hatta kuru ve pul pul olmuş cildin tedavisine yardımcı olabilir. Cildinizin yanması veya kaşınması durumunda, E vitamini yağını bir soğutma kremiyle karıştırabilirsiniz.