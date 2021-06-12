Ebeveynleri yanında çocukların kötü davranmasının 5 nedeni

Çocuğunuzun sizin yanınızdayken etrafa kötü bir tavır sergilemesinin nedenlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Ebeveyn olduğumuzda çocuklarımızın davranışlarında da sorumlu hale geliriz ve onların yanındayken sürekli onları kontrol etme eğiliminde oluruz. Aslında çocuklar kendi davranışlarımızın birer yansımasıdır. İlgisizliğimiz, öfkeli hallerimiz ya da bize olan sonsuz güven duyguları, onları neyin etkilediği bilmemiz bizi sorunu çözmeye bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu yüzden de, çocuklarınıza sırtınızı dönmeden ne istediğine odaklanmaya çalışın. İşte, böyle durumlarda işinizi kolaylaştırabilecek çocuğunuzun davranışlarını açıklayan nedenlerden bazıları;

1. DAVRANIŞLARINIZI KOPYALARLAR

Ebeveynler genellikle çocuklarını kötü davranışlar için suçlarlar, ancak çoğu zaman kendi kötü alışkanlıklarını ihmal ederler. Eve gelir gelmez tüm öfkenizi en yakınınızdan, en sevdiklerinizden çıkarırsınız. Çocuklar, iyi ya da kötü olsun, davranışınızı kopyalar. Çoğumuz suçu çocuklarımıza atıyoruz çünkü aksi halde bu, düzeltmemiz gereken ve gerçekle yüzleşmek istemediğimiz kendi kusurlarımızı ortaya çıkarır.

2. EBEVEYN SEVGİSİNDEN YOKSUNDURLAR

Çocuğunuz sizden ilgi ve alaka görmek istiyor olabilir. Bunun için ise, türlü türlü hareketlere bürünmeye her zaman hazırdır. Çünkü sonunda sizden iyi olmasa da kötü bir tepki alacaktır. Sevgiden yoksun çocuklar için bu kötü tepki bile yeterlidir. Tabi, zaman içerisinde sevgiyi azarlama ve kızma olarak algılamaya, davranışlarını hep kötüye kullanma olasılığı yüksektir. Sizin sevgi içermeyen tavrınız onun tüm hayatını etklyebilir.

3. KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORLARDIR

Çocuğunuz etrafınızda farklı davranır çünkü olmadığı biri gibi davranmak zorunda değildir. Sizin yanınızdan kendilerini güvende hissettikleri için sosyal maskelerini takmak zorunda değildirler. Çocuğunuz size güvendiği için zayıflıklarını ve acılarını gösterebilir. Bağırsalar bile onları öpecek ve kucaklayacak olan sizsiniz.

Kötü davranış, kendilerini birikmiş tüm streslerinden zihinsel olarak temizlemenin bir yoludur. Çocuklar toplum içindeyken davranmak zorundadırlar ve sonunda anne babalarının yanında kendilerini güvende hissettiklerinde, onları rahatsız eden her şeyi bırakırlar.

4. SİZE DUYGUSAL ANLAMDA SIĞINIYORDUR

Çoğu zaman empati kurarak veya sadece birkaç neşeli söz söyleyerek başkalarının olumsuz duygularıyla başa çıkmasına yardımcı oluruz. Ancak, hepimizin farklı büyüklükte konteynerleri var. Bazı insanların duygularına daha fazla yer bulabiliriz, bazıları ise sadece önemsiz bir parçamızı işgal edebilir.

Bu yüzden çoğu zaman çocuğunuza bakıcılık yapan insanlar tüm bu duyguları özümseyemezler. Sizin çocuğunuzla aranızdaki güçlü bağa sahip değiller. Bu da yabancıların neden çocuğunuzun duygularını bastırdığını ya da görmezden gelmesini açıklıyor. Sonuç olarak, çocuğunuz etrafınızdayken, diğerlerinin alamadığı tüm duygularının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaksınız.

5. SİZİ YUMUŞAK BİRİ OLARAK GÖRÜYORDUR

Pek çok ebeveyn, genellikle birbiriyle çelişen tutarsız kararlar verir. Örneğin, çocuğunuzun özgürlüğünü sınırlandırıyorsunuz ama ondan bağımsız olmalarını istiyorsunuz. Çocuğunuzu tatile götürmemekle tehdit ediyorsunuz ama sonra vazgeçip sözünüzü geri alıyorsunuz. Sınırsız ebeveynlik, çocuğunuzun gelişimini kısıtlar, ayrıca kafa karıştırıcı olduğundan bahsetmiyorum bile.

Çocuğunuzun kötü davranmasına izin verirseniz, kesinlikle bundan faydalanacaktır. Çoğu zaman, bir öfke nöbeti sırasında bir çocukla akıl yürütmek anlamsızdır. Yerinizde durun ve huysuz küçük bebeğinize teslim olmayın.