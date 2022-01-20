Ebeveynlerin bebek bakımında bilmesi gereken 10 ipucu

Bebeğiniz için doğru bakımı sağladığınızdan emin olmanızı sağlayacak en önemli bilgileri ve bu süreci kolaylaştırmanın ipuçlarını sizler için sıraladık…

Yeni bir ebeveynseniz, gerçekten hızlı bir şekilde öğrenmeniz gereken birçok şey vardır. Bebekler her gün yeni şeyler öğrenir. Bu nedenle, elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve bebeğinizin her zaman güvende ve bakımlı olması için elinizden gelen tüm bilgi ve bilgileri toplamanız gerekir.

Uykusuz geçen gecelere ve gün içerisindeki yoğunluğa katkıda bulunabilecek öneriler sayesinde bebek gelişimini ve bakımını doğru şekilde yaptığınızdan emin olabilirsiniz. Yeni ebeveynlerin ya da adaylarının bebeklerle ilgili bilmesi gerekenler;

1. NE KADAR YİYECEĞİNE KARAR VERMESİNE İZİN VERİN

Bebek katı gıdaya geçmeye başladığında, kendi evrelerini ve yemek istedikleri gıda miktarını geliştirmelerine izin vermek daha iyidir. Bunu başarmak için, bebek yemek yerken aile ile birlikte oturabilir ve diğer herkesin yediği yiyeceklerin aynısı ona sunulmalıdır. Ayrıca, bebeğin başlangıçtan itibaren kendi kendine beslenmesi için teşvik edilmesi önerilir.

2. BEŞİĞİNDE UYUTUN

Bebeğinizi güvende tutmak için beşiğine yerleştirmek daha iyidir. Bu şekilde, onları herhangi bir ani istemsiz hareket riskine sokmaktan kaçınırsınız. Ayrıca, uyurken sakince nefes alabilmeleri için bebeğin beşiğinde büyük battaniyeler veya yastıklar kullanmaktan kaçınmak daha iyidir.

3. YATIRIRKEN BAŞINI ÇEVİRİN

Bebeğiniz beşiğine alıştıktan sonra uzmanlar tarafından uyuduğu pozisyonun değiştirilmesi tavsiye edilir. İki gecede bir karıştırarak başının pozisyonunu döndürmeye çalışmalısınız: Önce sağa, sonra sola. Bu, başlarının bir tarafında düz bir nokta oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

4. SAKLAMBAÇ TARZI OYUNLAR OYNAYIN

Çabucak tanıyabilecekleri bir nesneyi gösterin ve onu saklamaya çalışın ve nesnenin nereye gittiğini merak edip etmediklerini görün. Onlara nesnenin nereye gittiğini sorun ve onu bir saklambaç oyununa dönüştürün. Bebeğinizin onu bulmaya daha istekli olup olmadığına bakın.

5. BEBEĞİNİZİ HAFTADA 1 YA DA 2 KEZ YIKAYIN

Çok sık banyo yapmak bebeğinizin cildini kurutabileceğinden veya ciltte kızarıklık veya kaşıntıya neden olabileceğinden, bebeğinizi sadece kirlendikleri yerlerde temizlemeniz ve haftada sadece 2 kez uygun bir banyo yapmanız önerilir.

6. PENCERDEN DIŞARIYI İZLETİN

Bebeğiniz 3 aylıkken gelişimi çok önemlidir. Bu, onların dünyaya ve onları çevreleyen şeylere bakış açısının gelişmeye başladığı zamandır. Bu nedenle, her gün bir pencereden güvenli bir şekilde dışarı doğru yüzlerini çevirerek dünyaya yeni bir bakış açısı kazandırmalarına yardımcı olunması önerilir.

7. SESLERE OLAN TEPKİSİNİ ÖLÇÜN

Bebeğinizin yanında yüksek bir ses olduğunda veya yere büyük bir tabak düşürürseniz ve bu sizi ürkütürse, bebeğinize bakın. Onlar da irkilirse veya zıplarsa, bebeğinizin işitmesinin sağlıklı olduğunu bilmek iyi bir işarettir. İrkilmezlerse, çocuk doktorunuza danışın.

8. DİŞLERİ ÇIKTIĞINDA HİJYEN SĞLAYIN

Bebeğiniz 5-9 aylıkken genellikle ilk dişleri çıkmaya başlar. Bu, dişlerini yıkamaya başlayabileceğinizin ilk işaretidir. Bunu yaparken, diş etlerini sadece nazikçe ve yumuşak bir şekilde ovaladığınızdan emin olun. Diş fırçasını tolere edebileceklerini anladığınızda, nazikçe rutininize dahil etmeye çalışın. Bebeğiniz yaklaşık 18 aylık olana kadar diş macunu kullanmaktan kaçının.

9. ÖFKE NÖBETLERİ İÇİN ZAMAN TANIYIN

Bazen bebeğiniz huysuz bir ruh hali içinde uyanabilir ve onu beslemekten veya onlarla oynamaktan her şeyi deneyebilirsiniz ve bu bir türlü geçmez. Öfke nöbetini ortadan kaldırmanın bir yolunu bulamıyorsanız, içinde bulundukları ruh haline saygı duyun ve kendi kendine geçmesini bekleyin. Onlara biraz boşluk bırakın ve yanınızdayken kendilerini güvende hissedebilmeleri için farkında olun.

10. BANYO YAPTIRIRKEN ÖNCE AYAKLARINI SUYA SOKUN

Banyo yaparken akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, kulağa ne kadar önemsiz gibi gelse de, onları asla suda yalnız bırakmayın. İkincisi, bebeğinizi suya koyarken, suyun sıcaklığına alışabilmeleri için önce ayaklarını koyun. Sonra bacaklarını yavaşça, her zaman onları tutarak tanıtın. Küvette olduklarında, oturmalarına yardımcı olun ve sonra onları küvetin kaygan olmayan bir yüzeyine yatırın.