Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken kaçınması gereken 8 hata

Çocuğunuzun geleceğini doğrudan etkileyecek, ebeveynlerin sıklıkla yaptığı hataları öğrenmeye ne dersiniz?

Çocuk yetiştirirken herkes hata yapar. Yetişkin olduğumuzda bile mükemmel değiliz ve eylemlerimizin dışarıdan nasıl göründüğünü ve gelecek nesilleri nasıl etkileyeceğini her zaman anlayamayız. Ancak bazı çocuk yetiştirme yöntemleri aslında yarardan çok zarar verir. Tabi ki, kusursuz bir ebeveyn olmanız imkansızdır; ama hatalarınızı fark ettiğinizde bunu düzeltmek için harekete geçmek çocuğunuzla olan ilişkiniz açısından çok önemlidir. İşte, çocuğunuzun geleceği hakkında olumsuzluk yaratacak ebeveyn hatalarından bazıları;

1. ÇOCUKLARI BAŞKALARININ ÖNÜNDE CEZALANDIRMAK

Bazen anne babalar çıldırır, bağırır, hatta başkalarının yanında çocuklarını cezalandırır. Böyle anlarda çocuklarını düşünmüyorlar. Ancak çocuklar aslında etraflarındaki insanların fikirlerini önemserler. Ve toplum içinde utandırmak çocukların özgüvenini sarsar. Bu onları gerçekten utandırır ve bundan kurtulmaları zor bir hal alır.

2. GEÇMİŞTEN GELEN ETKİ

Çocukluğumuzda olup bitenler nasıl bir anne baba olacağımız konusunda iz bırakır. Ancak bu, babalarımızın ve annelerimizin hatalarını tekrarlamaya mahkum olduğumuz anlamına gelmez. Onların hatalarından ders çıkarmak ve gelecek nesilleri bu olumsuz duygulardan korumaya çalışmak önemlidir. Örneğin, bugün bedensel cezanın yalnızca olumsuz sonuçları olduğunu biliyoruz. Ancak birçok modern ebeveyn hala bu tür bir cezaya başvuruyor ve ebeveynlerinin onlara yaptığını söyleyerek eylemlerini haklı çıkarmaya çalışıyor.

3. KENDİNİ FAZLA KISITLAMAK

Çocuklarınızı sevginizden mahrum bırakarak duygusal anlamda izole olmalarına sebep olabilirsiniz. Onların duygu ve düşüncelerini dinlemediğimizde veya kayıtsız kaldığımızda, çocuklarımızın diğer insanlarla aynı şekilde davranması çok olasıdır. Biriyle yakın olmak, diğer insanlara güvenmek, arkadaş edinmek veya bir aile kurmak onlar için zor olabilir.

4. KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Anne babalar çocukları için rol modeldir. Ve annelerin alışkanlıkları ile çocuklarındaki fazla kilolar arasında güçlü bir bağlantı var. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya çalışan kadınlar için çocuklarında obezite riski %75 daha düşüktür. Araştırmacılar, çocuklar üzerinde olumlu etkisi olan iyi alışkanlıkların sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve çok az alkol tüketmemek olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, babaları onlarla oynamak için çok zaman harcarsa, küçük çocukların obez olma olasılığı %30 daha azdır.

5. AŞIRI TELAFİ

Annelerimize ve babalarımıza karşı eski kinimiz, onların ebeveynlik yöntemlerinden tamamen tiksinmenize yol açabilir. Doğru yaptıkları şeylere gelince bile. Sonuç olarak, kendi ailelerimizi kurduğumuzda, işleri farklı yapmaya çalışırken çok ileri gidebiliriz. Örneğin, ebeveynlerimiz çok otoriter olsaydı, çocuklarımıza çok fazla özgürlük verebilirdik. Ve bu aşırı telafi çocuklar için iyi olamaz; kendilerini terk edilmiş ve ihtiyaç duyulmamış hissedebilirler.

6. AŞIRI KORUMA

Çoğu zaman, ebeveynler oğullarının ve kızlarının özel ve benzersiz olduğunu düşünür ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ama dünyanın geri kalanı için onlar sadece çocuk. Hoşgörülü olmaya alışırlarsa, gerçekçi olmayan bir hak duygusuna sahip, iletişim kurması zor bencil insanlar olarak büyüyebilirler. Kontrol edilemeyen çocuklar ev dışındaki yaşamlarında çok fazla hayal kırıklığı yaşayacak ve bununla nasıl başa çıkacaklarına dair hiçbir fikirleri olmayacak. Aynı zamanda, aşırı korumacı olmak çocuklarınızın kolayca korkmasına neden olabilir, bu nedenle herhangi bir sorumluluk almaktan veya yeni biriyle tanışmak veya bir iş kurmak gibi rahatlık alanlarının dışına çıkmaktan korkacaklar.

7. GÜVENİN YIKILMASI

Davranışla ilgili belirli kurallar olmalı, ancak çocuklar yine de akrabalarına güvenebileceklerini anlamalıdır. Ebeveynler duygularının kontrolünü kaybeder ve onları korkutursa çocukların güvenini kaybetmek çok kolaydır. Bu, aile ile duygusal bağlarını kaybetmelerine ve korunmadıklarını hissetmelerine neden olabilir. Aileleri dünyayı keşfetmek için dışarı çıkabilecekleri güvenli bir ada olduğunda, çocuklar daha iyi gelişir ve sağlıklı yetişkinler olurlar.

8. SORUNLARDAN KAÇMAK

Bir sorunu sonlandırmanın en iyi yollarından biri, çekip gitmek ve onu unutmaktır. Ancak bu, birçok yetişkinin inandığı gibi, işlerin kendiliğinden çözüleceği anlamına gelmez. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki ciddi bir kavgadan sonra, durumu düzeltmeye çalışmalısınız.

Bunu yapabilmek için sakinleşmeli ve çocuğunuza saygı göstererek eşit şekilde konuşmalısınız. Başlangıçta, nasıl hissettikleriyle ilgilendiğinizi bilmelerini sağlamak için onları dinleyin ve sorunu onların bakış açısından görmeye çalışın. Ardından duygularınız hakkında konuşun, neden sinirlendiğinizi açıklayın ve özür dileyin. Bu, bir çocuğa yeni bir düşman olmadığınızı ve tekrar güvenilebileceğinizi göstermenin bir yoludur.