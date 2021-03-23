Ebeveynlerin çocuklarıyla ev ödevi yapmaması için 3 neden

Okul döneminde çocuğunuza verilen ev ödevlerinden uzak durmanızı sağlayarak, çocuğunuzun geleceğini olumlu etkilemenin yolları…

Birçok ebeveyn, ödev yapma sürecini kontrol etmezlerse çocuklarının kötü çalışacağına inanır. Ancak yapılan bazı araştırmalar bunun tersini kanıtladı. Ebeveynlerin öğretim sürecine katılımının notları nasıl etkilediğine dair veri toplayarak, velilerin yardımlarının ilkokulda yararsız olduğunu ve ortaokul ve lisede sınav sonuçlarını olumsuz etkilediğini gördüler. Siz de çocuğunuzun ödevlerine ondan daha fazla ilgi gösteriyorsanız, uzak durmanız için bazı nedenler;

1. ÇOCUKLAR ÇALIŞMA MOTİVASYONUNU KAYBEDİYOR

Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, ebeveynler çocuklarıyla ev ödevi yapma sürecine ne kadar çok dahil olursa, çocuk o kadar az öğrenme eğilimde olacaktır. Yanlarında oturan ve onlara ne yapacaklarını söyleyen, her adımı kontrol eden ve hatta onlar için ödev yapan ebeveynlere sahip olan çocuklar oldukça düşük motivasyona sahiptir. Ebeveynleri kendilerine baskı yapmayan çocuklar ise yeni bir şeyler öğrenmek için daha büyük bir istekli oluyor.

Bir ebeveyn olarak, dizginleri gevşetmeye çalışın ve yalnızca çocuğunuz isterse yardım edin. Bu durumda çocuğa neyi anlamadıklarını açıklamalı ama görevi onlar için yapmamalısınız. Çocuğunuz ödev yapmaya dayanamıyorsa, o sıkıcı paragrafı yeniden yazmak istemediklerini veya aynı harfi arka arkaya 10 satır yazmak istemediklerini kabul edin. İstenmeyen görevleri yerine getirmek için kendi yönteminizi paylaşarak onlara zor ve hoş olmayan durumlarla başa çıkma yollarınızı öğretin.

2. SORUMLULUK ALMAYI ÖĞRENEMEZLER

Çocuğunuza ödev yaptırarak, süreci kontrol ederek ve kötü notlardan dolayı cezalandırarak, çalışma sorumluluğunu üstlenirsiniz, bu da o sorumluluğu çocuğunuzdan çıkarmanız anlamına gelir. Bu nedenle, onları kontrol ettiğiniz sürece, çocuk sorumluluğu üstlenmeyecektir.

Bu tarz bir yetiştirme tarzıyla, yetişkin yaşamlarındaki şeylere ilişkin algılarını etkileyebileceği için onlara herhangi bir iyilik yapmıyor olursunuz. Çocuğunuza seçimlerinin bir sonuçlarının olduğunu öğrenmesini sağlayın. Örneğin, yapmayı unuttuğu bir resim ödevini tamamlamak için, arkadaşlarıyla birlikte oynayacağı bilgisayar oyununa katılamayacağını kendi belirleyebilmeli. Ödevini yapmadığında ise, öğretmenine kendi açıklayabilmeli. Kendi eylemlerinden sorumlu olma, dikkatini ve zamanını geleceğe uygun şekilde dağıtma yeteneği, diğer insanların görevlerini açıkça yerine getirme becerisinden daha önemlidir.

3. EBEVEYNLER VE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ BOZULUR

Çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirerek aranızdaki bağı güçlendirmiş olursunuz. Ancak konu çocuğunuzla ödev yapmaya geldiğinde, aslında o kadar da eğlenceli değil. Her bir görevi kontrol etmek yerine, psikologlar çocuğunuzla güvene dayalı bir ilişki kurmanızı ve birlikte daha fazla zaman geçirmenizi önerir. Yüksek sesle okuyun, bilimde ve dünyada olup bitenleri tartışın ve birlikte yapılacak yeni ilginç şeyler bulun.

Kontrolü çocuğunuza bırakmakta pek istekli değilseniz, kendinize bu konuda neden bu kadar güçlü hissettiğinizi sorun. Çocuklar, kontrolün kendilerinde olmadığını düşündüklerinde sevildiklerini hissetmezler. Psikologlar, çalışmanın her çocuğun kişisel görevi olduğunu, ebeveynlerin kişisel görevinin ise koşulsuz olarak çocuklarını sevmek olduğunu söylüyorlar. Aşk, başarıdan daha önemlidir, değil mi?