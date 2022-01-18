Ebeveynlikte iyi ve kötü polis olmanın 5 etkili kuralı

Çocuk yetiştirirken ebeveynlerin sıklıkla başvurduğu iyi polis-kötü polis oyununu etkili hale getirecek yöntemleri ve ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

İyi polis-kötü polis ebeveynlik tekniği herkes tarafından bilinmektedir. İşin özü aslında şudur: Çocuğunuz bir kriz geçirdiğinde, bir ebeveyn iyi polis gibi davranarak çocuğu sakinleştirir ve sert adımlar atmaktan kaçınır. Kötü polis kuralları uygulamaktan sorumludur ve genellikle sonuçları empoze eden kişidir. Bu duru, ebeveynlik kılavuzundan çıkmış bir şey gibi gelse de kesinlikle işe yarar.

Siz ve eşiniz iyi bir polis-kötü polis ilişkisini benimserseniz, birkaç şeyi aklınızda tutarak bunu tüm aile için başarılı ve faydalı hale getirmeniz gerekir. İşte, çocuğunuzun gelişi sürecinde faydalı olacak bazı ebeveynlik ipuçları;

1. ÇOCUĞUNUZU DAHA İYİ TANIYIN

Genellikle çocuklarımızın neye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz zihniyetine sahibiz. Anne ve babamızın bize verdiği her şeyin yeterli olduğunu ve biz de aynısını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Onları anne ve babamızın bizi nasıl yetiştirdiğinin örnekleriyle yetiştirir ve ona göre davranırız. Ama bu tamamen yanlıştır. Zaman değiştikçe nesiller de değişir, bir çocuğun gereksinimleri de değişir. Dedelerimizden farklı çevrelerde yaşıyoruz. Büyük bir fark var: Toplum, çevre ve teknoloji. Bu yüzden tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu bilmek çok önemlidir.

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını bilmek onları daha iyi yetiştirmenize yardımcı olacaktır. İsterseniz, özellikle yeni ebeveynlerden her zaman profesyonel yardım alabilirsiniz.

2. BİRBİRİNİZE DESTEK OLUN

Ebeveyn tartışmaları çocuğun görüş alanından uzakta gerçekleşmelidir. Argümanlar yaygındır, ancak her durumda bir anlaşma noktası bulmaya çalışın. Çocuğunuz görevlerinden çıkmak için pazarlık etmeye çalıştığında, birbirinize destek olun. Ayrıca, mevcut karar işe yaramazsa, başka bir kararın alınabileceğini, ancak ev işlerinin bir şekilde tamamlanması gerektiğini çocuğa açıkça belirtin.

3. ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN ZAMAN TANIYIN

Çocuk oradayken anlaşmazlıkları ifade etmek için sözsüz sinyaller kullanmaktan kaçının. Çocuklar, ebeveynlerinin ifadelerini okuyabilir ve hangi ebeveynin onların isteklerini yerine getirmeye daha istekli olacağını belirleyebilir. Anlaşmazlıkları hızlı bir şekilde çözmenin gerekli olmadığını anlamak çok önemlidir. Ebeveynler bir ara verebilir ve çatışmayı daha sonra çözebilir. Bu onlara düşünmeleri ve ardından net bir kafa ile geri dönmeleri için zaman verecektir. Özel olarak tartışın, fikir birliğine varın ve kararınızı çocuğa sunun.

4. ÇOCUĞUNUZUN İHTİYAÇLARINI BİLİN

Hedeflerinize ulaşmak için birlikte nasıl çalışmayı planladığınızı tartışın. Belirli bir durumda çocuğunuz için tam olarak ne tür bir ebeveyn sorumluluğunun iyi olduğunu değerlendirmek için uzlaşmalar arayın ve birbirinizin teorilerini test edin. Hala daha çok kural takipçisi olan bir ortağınız ve daha çok kural bozucu olan diğer ortağınız olabilir. Ancak aşırı uçlarda yaşamak yerine, daha mutlu ve tutarlı bir ortam için çaba göstermelisiniz.

5. ROLLERİ ABARTMAYIN

İyi polis-kötü polis yöntemi kullanıldığında, çocuk ebeveynlerini iki şekilde görür: sevgi dolu ve ilgili ebeveynler ve dırdırcı disiplinciler. Aralarında yeterli iletişim yoksa, ebeveynlerin rollerini sürdürmeleri kolaydır, bu da her iki tarafın ebeveynlik tekniklerinde bir bölünmeye neden olur. Çocuklar, istediklerini elde etmek ve eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için sıklıkla bu bölünmeden yararlanırlar. Bu yüzden, büründüğünüz iyi polis-kötü polis rolünü sürekli kullanmayın.