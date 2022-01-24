Egzersiz düzeninize bazı günler ara vermeniz için 3 neden

Düzenli egzersiz yaparken vücudu zorlamak bazen iyi olsa da belirli günlerde dinlenmenin yaratacağı olumlu etkileri öğrenmeye ne dersiniz?

Hastalıklardan arınmış sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olabilmeniz için egzersiz, dinlenme ve besin alımının düzenli ve dengeli olması gerekir. Bir spor tutkunuysanız ve şu anda güç kazanma sürecindeyseniz, muhtemelen kilo vermek veya başka nedenlerle egzersiz yapanlardan daha fazla dinlenme gününe ihtiyacınız olacaktır.

Dinlenme, belirli bir günde egzersiz yapamayacağınız için aldığınız bir şey değildir. Herhangi bir egzersiz veya yaşam tarzı eğitim programının en hayati parçasıdır. Çünkü dinlenme, toksinin etkisinden kaynaklanabilecek yorgunluğu ve eforu azaltmanıza izin veren tek faktördür, bu daha basit bir ifadeyle vücudunuza verilen düşük doz strestir.

Gittiğiniz herhangi bir fiziksel antrenör veya yaklaştığınız bir fitness antrenörü, muhtemelen her 3 ila 10 antrenman günü arasında en az bir dinlenme günü olacak bir antrenman programı tasarlayacaktır. Gerekli dinlenme günlerinin sayısı, yaptığınız fiziksel antrenmanın yoğunluğuna ve o belirli fitness programını alarak ulaşmak istediğiniz hedefe bağlıdır. İşte, egzersiz programında uygun şekilde dinlenmenin gizli faydalarından bazıları;

1. MOTİVENİZİ ARTIRIR

Aşırı ısınmayı ve yanmaları önlemek için makinelerinizi ve araçlarınızı gerektiği gibi dinlendirmenin önemini hepiniz yaşamışsınızdır. Örneğin, herhangi bir araba, bisiklet veya elektronik alet, optimum performans sağlamak için biraz dinlenme veya şarj süresi gerektirebilir. Benzer şekilde, vücudunuz yolculuğunuzda tutarlı olmak için egzersiz seanslarınızın ortasında dinlenmeyi talep edecektir. Düzgün dinlenmediğinizde yorgunluk, ağrı, kramplar hissedebilir ve nihayetinde antrenmanınızın son tekrarını yapmak için motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, yolculuğunuzda motive ve tutarlı kalmak için, talimatlara göre uygun dinlenme günleri almanız gerekecektir.

2. GENÇLEŞTİRİR VE KAS BÜYÜMESİNİ DESTEKLER

Aniden egzersiz yapmaya başladığınızda vücudunuz bir şok halinde olacaktır ve araştırmalar düzenli egzersizin kaslarınızda mikroskobik yırtılmalara neden olduğunu göstermiştir. Dinlenme süreniz boyunca vücudunuzdaki fibroblast adı verilen hücreler bu yırtıkların onarılmasına yardımcı olacak ve sizi bir sonraki günün antrenmanına hazır hale getirecektir. Kaslar düzgün bir şekilde onarıldığında daha sağlıklı olacaklar ve dinlenirken bile daha kolay kalori yakacaklar. Dinlenme günleri, karbonhidratları glikojen formunda geri yükleyerek ertesi gün için canlı ve motive olmanızı sağlar.

3. SAKATLANMA RİSKİNİ AZALTIR

Profesyonel bir antrenör tarafından uygun şekilde izlenmezseniz, antrenman sırasında yüksek oranda yaralanma riskiniz vardır. Doku veya bağ yırtılmalarını önlemek için yanınızda uygun bir antrenör veya antrenöre danıştığınızdan emin olun. Antrenman yaralanması yaşayabileceğiniz bir diğer önemli neden, antrenmanlarınız arasında dinlenme günleri almamanızdır.

Arabanızı aşırı kullandığınızda, motor arızasına, ısınmaya ve hatta arızaya neden olabilir. Benzer şekilde kaslar tamir edilmediğinde kas yorgunluğunu artırır, ağrılara yol açar ve hatta iç yaralanmalara neden olabilir. Bu egzersiz yaralanmalarının hem uzun vadeli hem de kısa vadeli etkileri olabilir. Bu nedenle, huzurlu ve sorunsuz bir egzersiz deneyimi için dinlenme hayati önem taşır.