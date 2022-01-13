Egzersiz hedeflerine bağlı kalmanın 4 yolu

Yeni yıl hedefleriniz arasında düzenli bir spor programını sürdürerek istediğiniz bedene sahip olmak varsa, bunu sürdürülebilir hale getirmenin yollarını anlatıyoruz…

Duygusal, bilişsel veya fiziksel olarak hepimiz kendimizin en iyi versiyonu olmak isteriz. Son iki yıl, olaylara bakış açımızı değiştirdi ve sağlığımıza ve zindeliğimize öncelik vermek için ihtiyaç duyduğumuz ivmeyi sağladı. Hepimiz hayatımızın bir noktasında çalışmaya başladık, ancak yoğun programlar, geciken sonuçlar veya sadece ilgimizi kaybetmek gibi motive edici faktörler nedeniyle sonunda durduk.

Önünüze çıkan bu tür engellerle, çabalarınızı sürdürmek zor bir iş haline gelebilir. 2022'de birçok insan gibi, takip etmek için yeni fitness kararları aldıysanız, bu sefer hüsrana uğramamanız için bu yolculuğu başarılı kılmanızı sağlayacak ipuçları;

1. KISA HEDEFLER BELİRLEYİN

Forma girmenin ilk adımı, kendinize fazla yüklenmekten ve mantıksız hedefler belirlemekten kaçınmaktır. Kendiniz için yüksek hedefler belirlemek yerine, tutarlı bir çaba ile istenen bir hedefe ulaşmak için bir dizi kısa vadeli hedef benimseyin. Ayrıca diyet ve fitness, öğün atlamanız, egzersiz yapmak için çok erken kalkmanız veya en sevdiğiniz yemeği kesmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Her seferinde bir adım atmak ve küçük, ulaşılabilir görevlere konsantre olmak çok önemlidir. Önce hedefinizi belirleyin ve ardından bunu başarmak için yapmanız gereken yaşam tarzı değişikliklerinin bir listesini yapın ve sadece bunun için gidin.

2. KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLAYIN

Pek çok insanın anlamadığı şey, hızlı diyetlerin ve diğer miyop yöntemlerin vücut formlarında önemli bir değişiklik yapmayacağıdır. Günlük rutininizde önemli uzun vadeli sonuçlar sağlayacak kalıcı değişiklikler yapmak kritik hale gelir.

Yaşam tarzı değişikliklerini dahil etmek, daha aktif olmak, gün için atılan adımları tamamlamak, hedefinize daha erken ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yeni bir diyet çizelgesi oluşturmak için her zaman beslenme uzmanlarından ve diğer fitness uzmanlarından uzman yardımı alabilirsiniz. Ek olarak, her gece yedi ila sekiz saat uyuduğunuzdan ve gün boyunca susuz kaldığınızdan emin olmalısınız. Tüm bu değişkenler, vücudunuzu yeniden şekillendirmenize yardımcı olmak için birlikte çalışır ve bu küçük değişiklikleri günlük rutininize dahil etmek, uzun bir yol katetmenize yardımcı olabilir.

3. HOBİNİZİ ANTREMANA DÖNÜŞTÜRÜN

Hobinizi bir antrenmana dönüştürmekten daha iyi ne olabilir, değil mi? Mükemmel sağlığı sürdürmek için bir egzersiz rutinine girmek, daha önce hiç bir fitness yolculuğuna çıkmamış olan çoğumuz için zorlayıcıdır. Spor salonlarının ve diğer spor salonlarının yılın başında dolup taşmasının, ancak yıl ilerledikçe daha az popüler hale gelmesinin nedeni büyük olasılıkla budur.

Görünen o ki, iyi vakit geçirirken rutininize bağlı kalmaya daha meyillisiniz. Bu nedenle, spordan hoşlanıyorsanız, hoşunuza giden bir oyun bulun ve egzersiz rutininize ekleyin. Evde egzersiz yapmayı tercih ediyorsanız, çevrimiçi dans seanslarına veya zumba derslerine veya fiziksel aktivite içeren diğer girişimlere kaydolun.

4. KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

En sevdiğiniz yemek için can mı atıyor musunuz? Diyet ve egzersiz rutininizi gerçekten takip ettiyseniz, arada bir izin verebilirsiniz. Ancak alışkanlık haline getirilmemeli ve arada bir küçük miktarlarda alınmalıdır. Ayrıca bir sonraki öğünde tam bir özveri ile yola devam ettiğinizden emin olun.

2022'de zindeliğin bir görev olmadığından emin olun, onu günlük programınızın bir parçası haline getirin ve buna devam edin.