Egzersiz öncesinde yapılan 7 hata

Spor yapmadan önce yapılan bazı uygulamalar beklenmedik sonuçlar doğurarak, veriminizi düşürebilir ve tersi etkilere yol açabilir.

Egzersiz öncesi alışkanlıklar ya korkunç ya da şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir. Kahve tüketiminden kıyafet seçimine birçok etken spor esnasında vücudunuzda olumsuzluklara sebep olabiliyor. Kaslarınız çalışırken katkı sağlamaktan çok verim düşürmeye yarayan spor öncesi rutinlerini sizler için araştırdık ve yapılan hataları sıraladık…

1. BOŞ MİDEYLE SPORA BAŞLAMAK

Bazı insanlar aç karnına kardiyo uygulaması yapar. Teori, vücudunuzun enerji olarak yağ ve karbonhidratlarla besleneceğidir ve bu da daha fazla kilo vermeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, egzersiz yapmadan birkaç saat önce hiçbir şey yemediyseniz, vücudunuz proteini yakıt olarak kullanmaya başlayabilir. Bu, kaslarınızın onarması ve inşa etmesi için daha az proteine ​​sahip olacağınız anlamına gelir. Ayrıca, ana enerji kaynağınız olarak yağ kullanmaya odaklanırsanız, bu vücudunuzun daha fazla kalori yakacağı anlamına gelmez.

2. ÇOK FAZLA SU İÇMEK

Antrenmandan önce bol su içmeniz önemlidir, ancak çok fazla su içmekten kaçının çünkü böyle bir ortamda kanınız tuz seviyelerini dengelemeye çalışacaktır. Hücreleriniz şişebilir ve baş dönmesi, ağrı gibi semptomlar yaşayabilir ve hatta kusabilirsiniz.

Antrenmandan 1 ila 2 saat önce yarım litre su içmek en iyisidir. Başlamadan 15 dakika önce ise, bir bardak su içebilirsiniz. Fazla terliyorsanız veya hava sıcaksa daha fazla içmeniz gerekebilir.

3. ÇOK UZUN ŞEKERLEME YAPMAK

Yaklaşık 30 dakika sürdüğü sürece, egzersiz yapmadan önce kısa bir kestirmekte sorun yoktur. Bir güç uykusu olarak kabul edilen bu tarz şekerlemeler odaklanmanızı ve enerjinizi artırabilir. Ancak, daha uzun bir şekerleme tam tersi bir etkiye sahip olabilir. Biraz uyumadan önce olduğundan daha fazla uyuşuk hissetmene neden olabilir.

4. İNCE YA DA KALIN GİYİNMEK

Yılın en soğuk gününde egzersiz yapıyor olsanız bile, çok kalın giyinmemelisiniz. Kat kat giyinerek aşırı ısınabilir ve çok terleyebilirsiniz. Sonrasında ise soğuk rüzgar size çarparsa, ter hızla buharlaşarak daha fazla üşümenize sebep olacaktır.

Tersine, sıcak günlerde cildinizin nefes almasını sağlayacak kumaşları tercih edin. Rahat ve havalı ve özgürce hareket etmenizi sağlayacak kıyafetler seçin. Ayrıca pamuklu kıyafetler tercih etmekte fayda var, çünkü bu tarz kumaşlar teri emmede oldukça iyidir.

5. ESNEME HAREKETİ YAPMAMAK

Her şeyden önce, esneme hareketleri yapmamak performansı düşürebilir ve koşu hızınız, reaksiyon süreniz ve üretiminizi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, vücudunuz spor öncesinde ısınmadıysa, kas hasarına yol açabilir. Spora başlamadan esnemeyi unuttuysanız sonrasında soğurken yapmayı ihmal etmeyin.

6. DİNLENMEMİŞ OLMAK

Dinlenme günleri vücudun onarılması ve iyileşmesi için önemlidir. Bu, spor veya fitness seviyesi seçiminiz ne olursa olsun egzersiz programınızın önemli bir parçasıdır. Dinlenme günlerinizi atlarsanız, tükenmişliğe ve aşırı gerilmeye neden olabilir.

Kendinize dinlenmeye izin vermek, kaslarınıza iyileşme ve büyüme şansı vererek yorgunluğu önleyecektir. Daha iyi uyuyacaksınız, sakatlanma riski azalacak ve performans seviyeniz artacaktır.

7. KAHVE İÇMEK

Kafein, egzersiz öncesinde yaygın olarak tercih edilen içeceklerden biridir. Daha fazla çalışmanıza, motivasyonunuzu ve odaklanmanızı artırmanıza yardımcı olarak enerjinizi toplamada size yardımcı olabilir, ancak bu uzun sürmez. Çok fazla kafein tüketmek bağırsak hareketliliğinizi artırarak sıkışmalara sebep olabilir.

Bu, antrenmanınız sırasında kendinizi tuvalette otururken bulabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda huzursuzluk, uykusuzluk, hızlı veya anormal kalp atışı, anksiyete, mide ekşimesi ve yüksek tansiyon yaşayabileceğiniz için yan etkilerin sadece bir parçasıdır.