Egzersiz rutinine bağlı kalabilmenin en etkili 9 yolu

Hayalini kurduğunuz sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yaptığınız egzersiz programından çıkmak istemiyorsanız, bu rutine bağlı kalmanın yollarını keşfedebilirsiniz…

Çoğu zaman aldığınız fitness programlarına ayak uyduramıyor musunuz? Kullanılmayan spor salonu üyeliğiniz ve egzersiz ekipmanınız bunun kanıtı olabilir. Hayır, fitness hedefleriniz için ateşe verdiğiniz onca para için sizi suçlu ve üzgün hissettirmek istemiyoruz. Vücudunuzun ihtiyaçlarına doğru yönelmenize yardımcı olmak için buradayız.

Mazeret ne olursa olsun ama bir yerden başlamalısınız. Bu sayede, tutarlı çabalar ve bebek adımlarıyla vücudunuz önümüzdeki yıllarda size teşekkür edecektir. İşte, sağlığınıza nasıl geri döneceğiniz ve kendinize verdiğiniz sözleri nasıl yerine getireceğiniz hakkında ipuçları;

1. KENDİNİZİ BİR HEDEFLE SINIRLAMAYIN

Önümüzdeki ay 10 kilo vereceksiniz gibi yüzeysel bir hedefe bağlanmaktan kaçının. Bunun yerine, kolayca ulaşılabilir kısa vadeli şeylere ve hedeflere odaklanın. İlk hafta olduğu gibi 6 bin adımı tamamlayarak başlayın ve ikinci hafta yavaş yavaş 8 bin adıma geçin ve bu şekilde devam edin.

2. BAĞIMLILIKLARINIZDAN KURTULUN

Bazı insanlar sigara, alkol, pizza, hamburger, kek vb. gibi tatlı ve abur cuburlara bağımlıdır. Ya soğuk hindi yemeyi ya da bir daha asla dokunmamayı seçebilirsiniz. Ya da ayda bir bu abur cuburlarla kendinizi ödüllendirmeyi seçebilirsiniz.

3. HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ZAMAN TANIYIN

Fiziğinizi ve sağlığınızı nasıl yola koyacağınızı bilmiyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım alın. Bir sosyal medya gönderisinde reklam gördüğünüzde sadece 12 haftada abs ile fit vücuda sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

4. KARARLI OLUN

12 hafta boyunca bir fitness programına kayıt olan ve daha sonra sosyalleşmeden çok uzun süre uzak kalamadığı için tamamen bırakan insanlar var. 'Başka bir seçenek veya seçenek yoksa, bunu yapmak zorundayım' zihniyetine girin. Bu zihniyet, 'fitness bana göre değil' düşüncesinden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

5. HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN

Annenize, büyükannenize, arkadaşlarınıza ve her zorlayıcıya 'hayır' demeyi öğrenin. Egzersiz rutininizden şaşacaksanız planlarınızı ona göre düzenleyin. Ancak birçok insan için tek bir aksatmak bile, bağımlılıkları yeniden tetikler. Ve sonra yokuş aşağı bir yola sürüklenerek başa dönersiniz.

6. YEMEYİ ARAÇ OLARAK GÖRMEYİN

Aşırı yemenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, sadece zorla besleme yoluyla yakınlarınıza sevgi göstermenize kesinlikle gerek yoktur. Bunun yerine doğru miktarda yemek yemeyi bilmek, sevginizi göstermenin en iyi yoludur. Aynı şeyi çocuklarınıza da öğretin.

7. ÇOCUKLARINIZA ÖRNEK OLUN

Obezseniz ve çok fazla abur cubur yemek istiyorsanız: Unutmayın, çocuklarınız da aynısını yapmaya başlayacaktır. Çocuklarınızın sağlıksız beslenme alışkanlıklarına girmesini istemiyorsanız, ilk adımı atmanız ve öz kontrol uygulamanız gerekecektir. Aksi takdirde, çocuğunuz da tıpkı bizim 'Her şey aileden gelir' dediğimiz gibi, yaşam tarzı bozuklukları için gelecekte sizi suçlayacaktır.

8. KENDİNİZİ ZİHİNSEL OLARAK EĞİTİN

Arkadaş ya da aile ortamında birlikte yenen yemekler sizi zorlayacaktır. Diğerleri yemeğin tadını çıkarırken kendinizi düşük hissetmeniz normaldir. Bu şeylerden etkilenmemeye hazır olun. Böyle durumlarda, hedeflerinizi ve sahip olmak istediklerinizi kendinize sürekli hatırlatın.

9. SABRETMEYİ ÖĞRENİN

Zindelik hedeflerinize ulaştıktan ve yeme alışkanlıklarınız üzerinde tam kontrole sahip olduğunuzda, arada bir kendinizi en sevdiğiniz yemekle ödüllendirebilirsiniz. Böylelikle hedefleriniz daha somutlaşmış olacak ve sabretmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.