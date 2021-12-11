Egzersiz rutininize eğlence katacak 5 güzel fikir

Fit olmak istiyor ve bu süreci birazcık eğlenceli hale mi getirmek istiyorsunuz? Fitness yolculuğunuza farklılık katacak bazı egzersizleri sizler için araştırdık…

Kovid-19 patlak verdiğinden beri, hepimiz kondisyonumuzun bilincine vardık. Ve pek bir şey bilmesek bile, bu yolculuğa başlamak için motive olduğumuzdan artık eminiz. Şimdi, işin biraz daha eğlenceli boyutuna geçmek ve aynı zamanda fazladan kalori yakmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz.

Sizi hem çocukluğunuza götürecek hem de daha fit görünmenin kapılarını aralayacak antremanlardan bir liste hazırladık. O halde hazırsanız, fit vücudunuzu kısa sürede ortaya çıkarmanızı sağlayacak egzersizlerden bazıları;

1. HULAHOP

Hulahop yapmayı spor haline getiren insanları mutlaka görmüşsünüzdür. Çünkü bu sadece eğlenceli değil, aynı zamanda kilo vermenin de iyi bir yolu. Araştırmaya göre, bu egzersiz formu kadınlarda 30 dakikada yaklaşık 165 kalori yakabilir. Ayrıca hulahop, bel ve kalça çevresindeki yağları da azaltır. Ayrıca, çekirdek kas kütlenizi artırmaya yardımcı olur ve kötü kolesterolü düşürür.

2. AĞIRLIK ÇALIŞMALARI

Şimdiye kadar bildiğimiz bir şey varsa, o da ağırlık çalışmasının kadınlar için de oldukça faydalı olduğudur. Her zaman ağırlık antrenmanının kadınları erkeksi ve iri göstereceğine dair doğrulanmamış bir algı vardı. Aslında, kuvvet antrenmanı veya halk arasında ağırlık çalışması olarak bilinen, kadınlar da dahil olmak üzere herkesin istenen fitness hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Her gün kuvvet antrenmanı eklemenin ve serbest ağırlıklar, direnç bantları, halter ve vücut ağırlığı egzersizleri kullanmanın birçok faydası olabilir.

3. İP ATLAMA

Zamanınız kısıtlı ve kalori yakmanın en iyi yolunu mu bilmek istiyorsunuz? Tıpkı çocukluğunuzdaki gibi, eski güzel atlama ipine dönün. Bu egzersiz dakikada 15-20 kalori yakmanızı sağlayabilir. Dahası, bu egzersiz kalp atış hızınızı artırabilir, dengenizi iyileştirebilir, kemiklerinizi güçlendirebilir ve ruh halinizi iyileştirebilir.

4. KİCKBOKS

Kickboksun birçok kişinin favorisi olduğunu zaten biliyoruz. Sonuçta, tüm kaslarınızı çalıştıran tam vücut egzersizidir. Ayrıca, endorfin salgılar ve ruh halinizi yükseltir, bu da tam bir kazan-kazan durumudur. En iyi yanı ise saatte 800 kaloriye kadar yakması ve çekirdeği güçlendirmesidir.

5. PİLATES

Fonksiyonel zindeliğinizi geliştirmek istiyorsanız pilates listenizin başında olmalıdır. Yogada yapılan duruşların çeşitli oluşumlarını ve çeşitlerini içerir. Pilates'teki plank duruşu, aşağı köpek, yukarı köpek, kedi pozu, tekne pozu ve diğer birçok duruş yogadan ödünç alınmıştır.