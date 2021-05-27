Egzersiz sonrası sivilce oluşumunu engellemenin 7 yolu

Spor yaparak oluşan aknelere tam olarak neyin neden olduğu ve bunlardan nasıl kaçınılacağını öğrenmeye ne dersiniz.

Artan kan akışı besleyici besinleri en büyük organınız olan derinize getirdiğinden, egzersizin cildiniz için iyi olduğunu biliyorsunuz. Bununla birlikte, egzersizle ilgili oluşan tahrişler birçok insan için gerçek bir sorundur. Bunun nedeni, artan ter ve kirin gözenekleri tıkaması ve cildin istenmeyen sivilce şeklinde reaksiyona girmesine neden olabilmesidir. Ancak sivilcenin egzersizin sonsuz faydalarından yararlanmanıza engel olmasına izin vermeyin. Egzersizle ilgili sivilcelerin en yaygın nedenlerini ve bu nedenlerden kaçınmanın yollarını basitçe anlayarak, egzersizlerinizin akne içermeyen bir şekilde tadını çıkarabilirsiniz.

1. MAKYAJINIZI ÇIKARARAK SPOR YAPIN

Egzersiz yapmadan önce yüzünüzü yıkayarak, cildinizde bulunan bakteri ve kirlerden kurtulabilir. Egzersiz sırasında açılan gözenekler kiri daha çabuk içine hapsedecektir. Makyaj ve hatta yüz kremleri veya güneş kremi bile gözeneklerinizi tıkayıp sıkışarak bakteri oluşumunu artırabileceğinden makyajınızı çıkarmak da hayati önem taşır.

Cildinize bulaşan ter ve bakteri miktarını azaltmak için temiz, nefes alabilen bir kafa bandı takmayı da düşünebilirsiniz. Bu, özellikle terleme sırasında yüzünüze damladığında cildi tahriş eden saç ürünleri kullanıyorsanız önemlidir.

2. EGZERSİZ SONRASINDA YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN

Elbette, antrenmandan hemen sonra yüzünüzü yıkamak çok önemlidir. İdeal olanı, gözenekleri ter ve yağdan temizlemek için salisilik asit içeren bir ürün kullanmaktır. Daha sonra yüzünüzü nazikçe kurulamak için temiz bir havlu kullandığınızdan emin olun.

3. DAİMA TEMİZ HAVLU KULLANIN

Havlular ter emici oldukları için egzersizler için harika bir arkadaştır; ancak bu aynı zamanda bakteri, yağ ve kiri emmede de profesyonel oldukları anlamına gelir. Antrenmanlarınız sırasında ter atmak harikadır, ancak her yeni antrenman için temiz bir havlu kullandığınızdan emin olun. Akneye neden olan bakterileri öldürmek için özel olarak tasarlanmış süper kabarık, antibakteriyel bir kumaştan yapılmış havluları tercih edebilirsiniz.

4. HEMEN DUŞ ALIN

Antrenmandan hemen sonra duş almak, kopmaya neden olan bakteri ve mantarların cildinize oturmasını ve çoğalmasını önleyebilir. Duş almamak sivilce gibi görünebilen mantar foliküliti oluşumunu tetikler. Bu, egzersiz dersleri alan ve daha sonra duş almadan güne devam eden insanlar yaygın olarak görünür.

Egzersizinizden sonra, gözeneklerinizin tıkanmasını önleyen ter ve bakterileri temizlemek önemlidir. Tam duş almak için vaktiniz yoksa, yüzünüzü yıkayın veya bir duş bonesi kullanın ve vücudunuzu en azından durulayın.

5. EKİPMANLARINIZI TEMİZLEYİN

Paylaşılan ekipman ve hatta yıkanmadan kullanılan kendi ekipmanınız, sivilcelere yol açan bakteri üremesini tetikleyebilir. Ekipmanınızı kullanmadan önce temizlemek, özellikle paylaşılıyorsa, bu bakterilere maruz kalmayı önlemek için mükemmel bir yoldur.

Serbest ağırlıkları, makineleri ve ekipman tutamaçlarını kullanmadan önce ve sonra silin. Yoga minderleri, kayışlar, pilates topları veya diğer aletler gibi kendi parçalarınız için, her kullanımdan sonra bu amaç için tasarlanmış bir temizlik ürünü ile püskürtün ve mümkünse havayla kurumasını bekleyin.

6. KIYAFETLERİNİZİ YIKAYIN

Her spor seansından sonra antrenman kıyafetlerinizi yıkamanız çok önemlidir. Terli giysiler, çatlaklara neden olan bakteri ve mantarları barındırabilir. Egzersiz yaparken taktığınız şapkaları, saç bantlarını, kaskları veya diğer ekipmanları unutmayın. Katkı maddeleri ve kokular tahrişe neden oluyorsa, parfüm ve sert kimyasallar içermeyen bir marka arayın.

7. UYGUN GİYSİLERİ SEÇİN

Nefes alabilen ve tam oturan kıyafetleri seçmek de sivilceleri önlemek için idealdir. Nefes almayan kumaşların altına ter sıkışırsa, bu durum tahrişe neden olabilir. Ayrıca, giysileriniz sıkı ve cildinize zarar veriyorsa, bakterileri ve kiri cilde itebilir ve sivilce ve yumrularla reaksiyona girdiği noktaya kadar tahriş edebilir.

Kaçınılması gereken kumaşlar arasında pamuk veya kauçuk veya plastik esaslı herhangi bir şey bulunur. Pamuk yüksek derecede emilebilir ve ter tutmazken, kauçuk ve plastik malzemeler uygun hava akışına izin vermez.