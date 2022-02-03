Egzersiz ve beslenme ilişkisi hakkında bilmeniz gerekenler

Egzersiz rutini oluştururken yemek yiyeceğiniz zaman konusunda tereddütler yaşıyorsanız, doğru beslenme zamanlarını öğrenmenizi sağlayacak bilgileri sizler için toparladık…

Egzersiz yapmadan önce ne yiyeceğiniz konusunda telaş mı ediyorsunuz yoksa spor salonuna aç karnına mı gitmeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Veya yemek ve egzersiz arasındaki ideal boşluk nedir? Bu sorular sizi rahatsız ediyorsa, yalnız değilsiniz. Bu sorunu çözmek için, spor salonunda harcadığınız tüm çabaların meyvesini almak için bir antrenman öncesi plana ihtiyacınız var.

Egzersiz yapmadan önce yapılması ve yapılmaması gerekenleri bilmek, kasları sıkılaştırma, yağ yakma, kemik yoğunluğunu artırma ve daha fazlası gibi bir antrenmandan optimum faydayı elde etmenize yardımcı olacaktır.

AÇKEN EGZERSİZ YAPMAKTAN KAÇININ

Antrenman öncesi vücudunuzun iyi beslenmiş ve planlı öğünlere ihtiyacı vardır. Kaslar, bu görevi yerine getirmek için onlara uygun yakıt (yiyecek) sağladığında kalori yakar. Bu, egzersiz sırasında optimum kalori yakmanın aynı şeye bağlı olduğu anlamına gelir.

Ek olarak, egzersiz yapmadan önce yemek yemek olası yaralanmaların önlenmesine yardımcı olur. Antrenman rutininizi başlattığınızda, maksimum sonuç almak istersiniz. Bu süreçte çoğu zaman bir kası çekerek ya da bir vücut parçasını zorlayarak kendinizi yaralar ya da o kadar yorulursunuz ki rutine dönmek bir görev haline gelir. Ancak, iyi beslendiğinizde ve yeterli yakıtınız olduğunda, yaralanmaları önleyecek ve her seferinde antrenmanınıza geri döneceksiniz.

Ayrıca antrenmandan önce çay veya kahve tüketmemek gerekir. Her iki içecek de beyni ve sinir sistemini uyaran veya heyecanlandıran kafein içerir. Kafein, dehidre edicidir. Bu nedenle, aynı zamanda bir dehidrasyon aktivitesi olan egzersizden önce bu içecekleri almak dezavantajlı olabilir.

ANTREMAN ÖNCESİ BESLENME

Yapılması gereken en iyi şey, egzersizden yaklaşık 10-15 dakika önce meyve, kuru meyve veya kuruyemiş yemektir. Evinizde elma, muz, fındık veya herhangi bir yerel mevsim meyvesi bulundurabilirsiniz. Bu adım, sabahları egzersiz yapan insanlar için faydalıdır. Öğünleriniz arasında boşluk bırakmak yerine bunu yapabilirsiniz.

Akşam antrenman yapan ve antrenman öncesi hafif hafif bir atıştırma yapan kişiler antrenmandan önce 60 dakika ara vermelidir. Öğle veya akşam yemeklerinde tam bir yemek yedikten sonra egzersiz yapanlar, egzersiz yapmadan önce 90 dakika beklemelidir.

YEMEKLE ANTREMAN ARASINA BOŞLUK KOYMANIN ÖNEMİ

Vücutta çalışan kas dokusuna kan geldiğinde egzersizin daha etkili hale gelir. Kan çalışan dokulara ulaştığında mümkündür. Yemek yediğimiz zaman vücudumuz, sindirimi, besinlerin emilimini ve nihayetinde atılımı artırmak için tüm kan kaynağımızın sindirim sistemine gitmesini ister. Bu nedenle, yemek ve egzersiz arasındaki boşluk, vücudunuza besinleri etkili bir şekilde emmesi için zaman verir.

Ancak yukarıda belirtilen süreleri beklememek vücudunuzu karıştırabilir. Herhangi bir nedenle yemek ve egzersiz arasında bir boşluk yoksa, vücudunuz kanı nereden sağlayacağına karar vermek zorunda kalacaktır. Antrenman sırasında sindirime yardımcı olmak için mideye gitmesi veya vücudunuzun diğer bölgelerine oksijen atması gerekir. Bu nedenle, optimum faydayı elde etmek için vücudunuzun her seferinde aynı şeyi yapmasına izin vermeyin.