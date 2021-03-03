Ellerinizin genç kalmasını sağlayacak 8 yöntem

Düzenli olarak uygulayacağınız birkaç yöntem sayesinde hem daha genç hem de daha bakımlı ellere sahip olmanın yollarını sizlerle paylaşıyoruz…

Cildimiz zedelendiğinde veya güneşe maruz kaldığında melanin ve sonunda koyu lekeler üretme eğilimindedir. Aynısı, nasırların ve sert yaraların oluşumunu teşvik eden sürtünme için de geçerlidir. Bir kişinin yaşı, ellerinin görünümü ile de ortaya çıkarılabilir. Yumuşak, genç görünen ellere sahip olmak, özellikle bütün gününü çalışarak geçirenler için kolay bir iş değildir. İşte, fazla zaman ayırmadan uygulayabileceğiniz yöntemlerden bazıları;

1. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Ellerimizi genç tutmak için kesinlikle en önemli ipuçlarından biri güneş kremi kullanmaktır, bu da karanlık noktaları ve hatta kanseri önlememize yardımcı olur. Bunu yapmak için, dışarı çıkmadan 30 dakika önce ellerinizin arkasına bol miktarda güneş kremi (SPF 50 veya üzeri) sürün. Ayrıca, gün boyunca tekrar uygulamayı unutmayın.

2. EV İŞLERİ İÇİN ELDİVEN KULLANIN

Eldiven kullanmak, ellerinizi koyu lekelere neden olabilecek zararlardan ve olası yaralanmalardan korumanın bir yoludur. Örneğin, araba kullanırken eldiven kullanmak ellerinizi UVA ve UVB ışınlarından korumanın bir yoludur. Ayrıca bulaşık yıkamak, bahçeyle uğraşmak ve hatta kimyasal temizlik ürünlerine dokunmak gibi ev işleri için eldiven giyerek ellerinizin kurumasını veya çürümesini önlemek önemlidir.

3. SUYUN NEMİNDEN FAYDALANIN

Kış aylarında, insanların çatlamış, kuru ve pürüzlü bir cilde sahip olması kaçınılmazdır. Bunu önlemek için ellerinizi ılık tuzlu suya batırmak uzun bir günün ardından zihninize ve vücudunuza fayda sağlayabilir ve rahatlayabilir. Tercih ederseniz, aynı sonuçlar için ayaklarınızı suya daldırabilirsiniz.

4. ELLERİNİZE PEELİNG YAPIN

Nemin cilde nüfuz etmesi için ellerinizi nemlendirmeden önce fazla deriyi temizlemek önemlidir. Ellerinizi ılık suyla ıslatın ve cildinize dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapmak için fırçalar veya süngerler (doğal olanlar çevre için daha güvenlidir) kullanın. Bunu hemen ardından en sevdiğiniz nemlendiricinizle ellerinizi nemlendirin.

5. ELLERİNİZİN NEMLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Her zaman yanınızda bir nemlendirici bulundurun ve sanki hayatınız buna bağlıymış gibi kullanın. Bu, ellerinizin iyi beslenmesini ve bebek cildi gibi kalmasını sağlamak için en iyi ipuçlarından biridir. Nemi artırmak için üre ve salisilik asit içeren kremleri de deneyebilirsiniz. Hyaluronik asit içeren kremler de kırışıklıklardan kurtulmak için iyi ve uygun fiyatlı alternatiflerdir.

6. ELİNİZDEKİ KOYU LEKELER İÇİN KREM KULLANIN

Elinizdeki koyu lekeleri hafifletmek için C vitamini içeren ürünleri deneyin çünkü bu madde hiperpigmentasyonu önleme potansiyeline sahiptir. Sağlığınız için son derece tehlikeli oldukları için cıva içeren cilt parlatıcı ürünlere dikkat edin. Bu ürünlerden herhangi birini kullanmadan önce, neden olabilecekleri olası riskleri iyice araştırdığınızdan emin olun.

7. TIRNAK ETLERİNİZİ NEMLENDİRİN

Kuru tırnak etleri maalesef ellerinizi bakımsız gösteriyor. Ellerinizin görünümünü büyük ölçüde değiştirmenin bir yolu, tırnak etlerinizi nemlendirmektir. Bunu özel nemlendirici ürünler hatta zeytinyağı kullanarak yapabilirsiniz. Tırnak etlerine nazikçe masaj yaparak sürmekte fayda var.

8. TIRNAK BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİN

Genç görünen eller için bakımlı tırnaklar şarttır. Tırnak yeme alışkanlığınız varsa bırakmayı düşünebilirsiniz. Bakteriler ve mantarlar cildinizde enfeksiyonlara neden olabilir. Bununla birlikte, daha genç görünen eller için tırnaklarınızı iyi durumda, sağlıklı ve bakımlı tutun.