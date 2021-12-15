Emziren anneler: Koronavirüs anne sütüyle bulaşmıyor

Koronavirüs pozitifseniz ve emziren bir anneyseniz endişelenmeyin! Bebekler için tehlikeli olabilecek bu virüs, doğru hijyen koşullarıyla anne sütüyle bulaş riski taşımıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, anne adayları ve emziren anneler için büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Hamilelik sürecini zorlukla atlatan anne adayları, doğum sonrasında bulaşın olup olmayacağı konusunda da korkular yaşıyor. İyi haber şu ki; Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre doğru koşullar sağlandığı sürece, annenin pozitif olması bebeğin sağlığını etkilemiyor. Yani, koronavirüs anne sütüyle bulaşmıyor.

Koronavirüs sürecinde; doğum öncesi ve sonrası yapılması gerekenlerden en önemli detayları sizlerle paylaşıyoruz.

KORONAVİRÜS EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda; koronavirüsün anne sütünde tespit edilmediği belirtildi. Koronavirüs, damlacık yoluyla bulaşan öksürük ya da sekresyonların bulaştığı alanlara temas edilmesi sonucunda bulaşan bir hastalıktır. Bu durumda el hijyeni çok önemlidir. Emzirme anında, virüse yakalanma şüphesi veya temaslı olan bir annenin, maske takması ya da el hijyenine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Eğer pozitif olmasına rağmen genel sağlığı yerindeyse de maske, önlük, eldiven ve dezenfekte kurallarına uyarak emzirmeye devam etmelidir. Diğer durumlarda emzirmenin sağlanması için anne sütü sağılarak bebeğe verilmelidir. Anne sütünün sağılmasında yine dezenfekte kuralları çerçevesinde olmalıdır. Loğusalık, çok hassas bir süreçtir. Ev izolasyonu, ziyaret yasağı, hijyen kuralları mutlaka ama mutlaka özen gösterilmelidir.

ANNE SÜTÜ ZEKA GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR

Anne sütünde, bebeği kanserden koruyan faktörler vardır, bir annenin bebeğine verebileceği en değerli hediyesi anne sütüdür. Anne sütü, bebek ve anne arasındaki sevgi bağını güçlendirir ve bebek için en idealidir. Çünkü her zaman hazır ve bedavadır. Isıtma ve taşıma gibi dertleri de yoktur. Anne sütü alan bebekler, daha zeki olur ve aynı şekilde; ağız ve diş sağlığı problemleri, konuşma zorlukları, lenf kanseri, kansızlık, şeker hastalığı ve diş çürüklükleri gibi sorunları azaltır.

ANNE ADAYININ KENDİNE GÜVENİ SAĞLANMALI

Anne ve baba adaylarının doğuma hazırlık sürecinde; doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasını kapsayan bir eğitime ihtiyacı vardır. Daha önce hiç anne ve baba olmamış çiftler için daha fazla önem arz etse de bu süreçte tüm insanlık bilinçlenmelidir. Maalesef toplumumuzda doğum ile ilgili kulaktan dolma, çok yanlış bilgiler yer alıyor ve izlenmesi gereken en doğru yol ise; doğum hazırlığı hakkında profesyonel sağlık çalışanlardan, uzmanlardan ve ebelerden destek alınmalıdır. Bunlara ilaveten; hastaneler, gebe okulları, anne-çocuk sağlığı merkezleri ve aile hekimliği bu konularda gerekli tüm detaylara ulaşmak mümkündür.