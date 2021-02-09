Emziren annelere özel: Baharatlı balkabaklı smoothie

Kışın emziren anneler için süt artırmaya yarayacak bu içecek, besleyici ve lezzetli olma özelliğiyle de beğeni toplayacak...

Emziren bir anne olarak, kendinizi yüksek kaliteli, besleyici yiyecek ve içeceklerle beslemeniz önemlidir. Balkabağının yoğun olduğu kış mevsiminde kalıplaşmış lezzetlerin dışına çıkalım ve anneler için alternatif bir içecek hazırlayalım istedik. Hazırladığımız bu tarif, içinde bulunan kabak, hindistancevizi sütü, mango, havuç, tarçın ve bal gibi laktojenik bileşenleri harmanlayarak içeceğinizi süper besleyici yapmakla kalmaz, aynı zamanda emzirirken sağlıklı bir süt artışına da yardımcı olur.

BAHARATLI BAKKABAKLI SMOOTHİE TARİFİ

Malzemeler

1 ½ fincan şekersiz hindistan cevizi sütü (veya tercih edilen diğer sütler)

1 yemek kaşığı kabak püresi (konserve veya taze)

1 adet doğranmış havuç

1/2 su bardağı mango (taze veya dondurulmuş)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı toz hindistan cevizi

1/8 çay kaşığı zencefil

1/8 çay kaşığı karanfil

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

2-3 adet buz (isteğe bağlı)

Yapılışı

1. Taze balkabağını yumuşayıncaya kadar haşlayıp püre haline getirin ve bir kavanoza alıp buzdolabında muhafaza edin. İstediğiniz miktarda yapmak size kalmış. Unutmayın ki, katı gıdaya geçmiş bebekler için de lezzetli bir alternatif olacak ve hazır bekleyen bir balkabağı püresi hayatınızı kolaylaştıracaktır.

2. Bütün malzemeleri mutfak robotunda birleştirin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin. Kendinizi şımartmak isterseniz üzerini çırpılmış krema ya da krem şantiyle de süsleyebilirsiniz.