Emzirme krizi hakkında bilmeniz gerekenler

Anne sütünüzün yetersiz geldiğini düşünmenize sebep olan emzirme krizi hakkında merak edilenleri ve uygulanabilecek yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Annelerin yüzde 80'den fazlası bebeklerini emzirmektedir. Ve çoğu emzirme kriziyle karşı karşıya kalır. Bu, çocuklarının sürekli ağlaması, öfkesi ve hatta kendi ebeveynlik becerilerindeki hayal kırıklığı ile uğraşmak zorunda kaldıkları zor ve stresli bir dönemdir. Bebeklerin ağlamasını engelleyemesek de annelerin emzirme krizinin nedenlerini ve semptomlarını anlamınıza yardımcı olacak bilgileri sizler için sıraladık…

EMZİRME KRİZİ NEDİR

Emzirme krizi, bebeğin anne sütünden memnun olmadığı bir dönemdir. Uzun süre yemek yemezler ve daha sık acıkırlar. Ayrıca daha az kilo alırlar ve çok ağlarlar. Anne, süt eksikliği olduğunu, ayrıca üzerinde çok fazla baskı ve stres olduğunu hisseder. Bazıları annelik konusunda başarısız olduklarını bile düşünebilir.

Bunun nedeni, çocukların daha fazla süte ihtiyaç duymasıdır. Emme yetenekleri büyürken gelişir ve yemek için daha az zamana ihtiyaç duyarlar. Annenin vücudu bu sinyalleri alır ve daha az süt depolar; bu da sonunda bebek için yeterli olmadığı ortaya çıkar. Bir çocuğun hayatının ilk yılında yaklaşık 5 kez olabilir. Bunun nedeni emzirme krizinin büyüme dönemleriyle bağlantılı olmasıdır. Büyüme sıçraması olarak da bilinen bu dönemler; 1. İla 3. hafta arası, 6. hafta, 3. ay, 6. ay, 9. ay olarak sıralanabilir.

EMZİRME KRİZİYLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI

İlk akla gelen bebeği mama ile beslemektir. Ancak süt üretiminde azalmaya neden olabileceğinden bundan kaçınmalısınız. Bunun yerine şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

- Çocuğunuzla daha fazla vakit geçirmek, daha fazla dinlenmek ve sakin kalmak için mümkünse ev işlerinden biraz uzaklaşın.

- Onları yemeye zorlamayın, sadece talep üzerine besleyin.

- Bir bebeğin aç olduğunun belirtilerini fark edebilir ve ağlamaya başlamadan önce onu beslemeye çalışabilirsiniz.

- Yeni emzirme pozisyonları deneyin ve çocuğunuzun kendileri için en rahat olanı bulmasına izin verin.

- Bunun geçici bir şey olduğunu anlayın ve bebeğinizi besleyemeyeceğinizi düşünerek kendinize olan güveninizi kaybetmeyin.