En yaygın ovulasyon belirtileriyle baş etmenin 5 yolu

Yumurtlama döneminde meydana gelen fiziksel sorunları ve onlarla baş edebilmenin yollarını sizler için hazırladık…

Muhtemelen PMS kavramını ve onunla birlikte gelen tüm eğlenceli semptomları iyi tanıyorsunuzdur. Ancak, alt karın bölgesinde meydana gelen yaygın yumurtlama ağrılarına atıfta bulunan, Almanca bir kelime olan ‘mittelschmerz’, yani orta ağrıya muhtemelen daha az aşinasınızdır. Bazıları için oldukça yoğun olabilse de yumurtlama ağrısı tamamen normaldir. Yaklaşık beş kadından biri bu döngü ortası ağrısını oldukça iyi biliyor.

Eğer döngünün ortasındaysanız ve yumurtluyorsanız, büyük bir yumurtalık kisti patlamayı ve yumurtayı salmayı bekliyor olabilir. Bazıları için kramp gibi yumurtlama ağrıları tek taraflı bir sancı olabilirken, diğerleri için daha şiddetli olabilir.

Mittelschmerz, hepsi yumurtanın serbest bırakılmasına kadar izlenebilecek bir dizi semptom ortaya koyuyor. İşte, en yaygın yumurtlama ağrısı sorunlarından beşi ve onlarla baş etmenin yolları;

1. BEL AĞRISI

Yumurtlamayla ilgili ağrı, kadından kadına ve döngüden döngüye değişir. Ovulasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmeyen birçok kadın varken, diğerleri ağrıdan kıvranma noktasına gelebiliyor. Yumurtalıklar pelviste merkezi olarak yer aldığından, bu sürecin bel ağrısına yol açabileceği anlaşılabilir. Bu ani ve hedefe yönelik olabilir veya donuk bir ağrı gibi hissedilebilir.

Geriye doğru eğilen, geriye dönük bir rahmi olan kadınlar, adet döngüleri ile daha kötü sırt ağrılarına sahip olma eğilimindedir. Uterusun gerilemesi yaygındır, yaklaşık beş kadından biri bu duruma sahiptir.

Yumurtlama ağrısı nasıl hafifletilir: Belinizi hedef alan esneme hareketlerini deneyin, duruşunuzu yeniden değerlendirin ve bol bol dinlendiğinizden emin olun. İbuprofen veya naproksen gibi bir anti-inflamatuar ilaçlardan içebilirsiniz. Ayrıca sıcak kompresler veya magnezyum, doğal bir kas gevşetici veya doğal bir anti-inflamatuar olan ilaçları kullanabilirsiniz.

2. KRAMPLAR

Adetinizden yaklaşık 14 gün sonra kramplar mı yaşıyorsunuz? Yumurtlama muhtemelen nedenidir. Uterus astarın dökülmesine başladığında kramp, sırt ağrısı oluşur. Prostaglandinler olarak bilinen ürünler salınır ve sırt ağrısının yanı sıra kramplara da neden olabilir. Bazıları için ağrı gerçekten şiddetli olabilir.

Yumurtlama ağrısı nasıl hafifletilir: Semptomlar 12 saat veya daha uzun süre aşırı derecede keskin ise, doktorunuzu ziyaret etmeye değer. Aksi takdirde, uzmanlarımız hareket etmenizi önerir. Hareketler yalnızca kan pompalamanızı sağlamakla ve baştan ayağa oksijen dolaşımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda yumurtlama ağrısıyla mücadeleye yardımcı olabilecek daha güçlü pelvik kaslar oluşturmaya da yardımcı olabilir.

3. HAFİF LEKELENME

Bu sadece hamilelik, ergenlik ve menopoz sırasında bir sorun değildir. Hafif lekelenmeler ayrıca yumurtladığınızı da gösterebilir. Yumurtalıklardaki küçük sıvı dolu keseler olan yumurtalık folikülleri, hormonları serbest bırakır ve adet döngüsü sırasında sonunda parçalanıp bir yumurta bırakana kadar büyür. Genellikle, kadınlar yumurtlama sırasında ağrı yaşadıklarında, bunun nedeni folikülün içindeki yumurtayı çevreleyen kan ve sıvının da yumurta bırakıldığında karında serbest kalmasıdır.

Kan ve çevresindeki sıvı, karnın içini çok tahriş edebilir ve bu da ağrıya neden olabilir. Bazı insanlar gelişen foliküllerin boyutuna ve her birinin içindeki farklı sıvı/kan miktarlarına bağlı olarak daha fazla ağrı yaşayabilir.

Yumurtlama ağrısı nasıl hafifletilir: Lekelenme 24 saatten uzun sürerse veya aydan aya daha şiddetli hale gelirse doktorunuza görünün. Yumurtlama veya mide bulantısı, kusma, ateş, titreme veya idrar yaparken ağrı ile ilişkili rahatsız edici ağrı yaşarsanız, sağlık uzmanınıza başvurmanız ve semptomlarınız ve doğum kontrol yöntemleriniz hakkında konuşmanız en iyisidir. Doğum kontrol hapı, yumurtlamayı önlemede yardımcı olabilir, böylece bu döngü ortası fenomeniyle ilişkili ağrıyı önleyebilir.

4. ŞİŞKİNLİK

Çok fazla tuz veya lif her zaman şişkinliğin nedeni değildir. Yumurtanın salınmasına eşlik edebilecek ve mide astarınızı tahriş edebilecek sıvı ve kan da şişkinlik hissine neden olabilir. Östrojenin yumurtlamada zirveye ulaştığını ve bunun da şişkinliğe katkıda bulunabilecek tutulmasına neden olduğunu biliyor muydunuz?

Yumurtlama ağrısı nasıl hafifletilir: Karnınızı ve ayaklarınızı sıcak tutun. Yumurtlama ağrısına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri pelvis kaslarını gevşetmektir. Bu, bir ısıtma yastığı ile uzanmak veya sıcak bir banyo yapmak anlamına gelir.

Ekstra rahatlama için, şişkinlikle mücadeleye yardımcı olduğu kanıtlanmış gıdalardan birine yönelin ve daha fazla sodyum içeren paketlenmiş ve işlenmiş gıdaları sınırlandırın. Hareket ve egzersiz de bu rahatsızlığa yardımcı olabilir.

5. GÖĞÜSLERDE HASSASİYET

Göğüs hassasiyeti hormonaldir ve artan progesteron seviyelerinin sonucudur. Bu genellikle yumurtlamadan sonraki döngünün ikinci yarısı olan luteal fazda daha fazla gelişir.

Yumurtlama ağrısı nasıl hafifletilir: E vitamini ve B6 vitamininin meme hassasiyetini azalttığı gösterilmiştir. Yapılan araştırmalar, kafein ve yağ alımını sınırlamanın da yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ayrıca araştırmalar, Akdeniz bölgelerine özgü kurutulmuş bir meyve olan hayıtın meme ağrısını hafifletmede etkili olabileceğini göstermiştir. Sıcak veya soğuk kompresler ve iyi oturan, destekleyici bir sutyen de yardımcı olacaktır. İbuprofen gibi reçetesiz satılan iltihap önleyiciler de yardımcı olabilir.