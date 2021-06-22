Enerjinizi çalan insanlarla baş edebilmenin yolları

Duygusal olarak sizi aşağıya çeken insanlardan kendinizi koruyabilmeyi öğrenerek huzurlu kalabilmenin yollarını keşfedin.

Her zaman sorunları olan ve sizden sürekli yardım bekleyen birine karşı kayıtsız kalamıyorsanız, enerjinizin bittiğini hissetmeniz muhtemeldir. Her şeyden şikayetçi olan biri ortamın enerjinizi söndürme konusunda oldukça başarılı olsa da kendimizi bu tarz insanlardan koruyabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sonuçta bu dünyaya bir kere geliyoruz öyle değil mi? İşte, negatif kişilere karşı gardınızı korumanızı sağlayarak zihinsel ve fiziksel sağlınızı korumanız için değiştirmeniz gereken bazı davranışlar…

ONLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞMAYIN

Biri size sorunlarıyla geldiğinde, onları düzeltmeye çalışmayın. Yapabileceğiniz şey onları duygusal olarak desteklemektir, ancak tüm sorunlarını onlar için çözen bir terapist veya ebeveyn rolü oynamak zorunda değilsiniz. Bu sorumluluğu omuzlarına geri koyun ve kendileri için en iyisinin ne olduğunu bildikleri için onları kendi başlarına karar vermeye teşvik edin.

PROFESYONEL YARDIM ALMAYI ÖNERİN

Bir kişi sürekli hayatından şikayet ediyorsa, her zaman bir şeyden mutsuzsa ve bunun bir sonu yokmuş gibi görünüyorsa bu, kişinin psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. Geçici olarak onları duygusal olarak destekleyebilseniz de, zihinsel sağlık sorunları olabilecek tüm sorunlarının temel nedenini düzeltmeyecektir.

İLETİŞİMİNİZİ SINIRLANDIRIN

Duygusal olarak sizi dibe çeken insanlarla geçirdiğiniz zamanı sınırlamaya çalışın. Örneğin, size sabah erkenden, gece geç saatte veya hafta sonu yazarsa mesajlarına cevap vermemeye karar verebilirsiniz. Size şahsen gelirlerse, onları duyacağınızı, ancak fazla zamanınızın olmadığını ve yakında gitmeniz gerekeceğini hemen söyleyin. Bu sizi kötü bir insan veya arkadaş yapmaz, sadece zamanınıza ve enerjinize başka bir yerde daha iyi harcanabilecek daha fazla değer verirsiniz.

SINIRLARI BELİRLEYİN

Enerjinizi tüketen insanlar genellikle sınırlarınızı anlamıyor. Sizinle tartışırken rahat hissetmediğiniz konular hakkında sizinle konuşabilirler, habersiz olarak evinize gelebilirler veya işteyken sorunları için sizi arayabilirler. Böyle bir kişiye ne kadar yakın olduğunuza ve onlar için ne kadar enerji harcamak istediğinize bağlı olarak, onlara sınırlarınızın ne olduğunu açıklayın. Kızgın veya agresif olmayın, ancak bunu kesin olarak yapın ki gerçekten ciddi olduğunuzu anlasınlar.

KİŞİSEL BAKIMI UNUTMAYIN

Sizi duygusal olarak yorgun hissettiren kişinin hala yanında olmak istiyorsanız, kendinize de zaman ayırdığınızdan emin olun. O kişi olmadan, sorunları ve onları nasıl çözeceğinizi düşünmenize gerek olmayan bir şeyler yapın.

SAKİN OLUN

Bazı insanlar hayatlarından şikayet etmezler, hayatlarıyla övünürler. Kendilerini önemli hissetmek isterler ve sizin duygusal onayınıza ihtiyaçları vardır. Kendileri hakkında iyi hissetmek için başkalarını bile küçümseyebilirler. Birisi bu şekilde zamanınızı ve enerjinizi boşa harcıyorsa, agresif bir şekilde tepki vermemeye çalışın. Kendilerini değerli hissetmek isterler, bu yüzden onlara cevap verirken önce güzel bir şey söyleyin. Ancak, bundan sonra, amacınızı da belirtin.

DUYGULARINIZI YANSITMAYIN

Enerjinizi tüketen insanlar, size söylediklerine karşı duygusal tepkinizle beslenirler. Bu yüzden sizi rahatsız etmekten vazgeçmelerini istiyorsanız, sanki bir kayaymışsınız gibi hiçbir duygu göstermeyin. Cevaplarınızı kısa ve gerçekçi tutun. Hatta sıkılmış, yorgun veya hasta gibi davranabilirsiniz ve sizden istediklerini alamadıklarını göreceklerdir.