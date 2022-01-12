Enginar yaprak özünün cilt üzerindeki 4 mucizevi etkisi

Enginarın cilt bakımı rejiminiz için harika bir bileşen olabileceğini biliyor muydunuz? İşte, enginar yaprak özünün cilt sağlığı üzerindeki etkileri…

Koyu lekeler, donukluk ve sivilce gibi cilt problemleriyle mi karşı karşıyasınız? Anneannelerimizin hazine kutusundan çıkan sihirli bir malzeme olan enginar, tüm cilt problemlerinize bir cevaptır.

Enginar, antioksidanlar açısından zengindir, cilt sağlığını iyileştiren ve cilt yaşlanmasını yavaşlatan oksidatif stresi önler. C vitamini ile zenginleştirilmiş bu sihirli bileşen, sağlıklı kolajen gelişimine yardımcı olur ve detoksifikasyona yardımcı olur. Enginar yaprak özü, güneşten gelen zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayan sinaropikrin adı verilen önemli bir kimyasal içerir. İşte, enginarın cilt bakımındaki faydaları:

1. GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Mükemmel genç bir cilde sahip olmak her kadının hayalidir. Bu doğal bileşen açık gözenekleri en aza indirir ve kolajen oluşturur. C vitamini açısından zengin olması gözeneklerin görünümünü azaltmada etkilidir ve yaşlanma sürecini yavaşlatarak cildin taze ve genç görünmesini sağlar. Ayrıca enginar özü, yeni cilt hücrelerinin yenilenme sürecini hızlandırır.

2. AKNEYİ TEDAVİ EDER

Enginar antioksidanlar açısından zengin olduğu için ciltteki tüm kir ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bu da temiz bir cilde neden olur. Enginar, hücrelerin yenilenmesi için çalışan ve bağışıklığı artıran ve aknesiz bir cilt ile sonuçlanan yüksek miktarda protein içerir.

3. ENFLAMASYONLA SAVAŞIR

Cilt her zaman kirliliğe ve UV ışınlarına maruz kalır, bu da kızarıklık ve şişmeye neden olur. Bu nedenle cildi 7 gün 24 saat korumak zordur. Enginar yaprağı özütü, kan dolaşımını artıran doğal anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kaybın yenilenmesine yardımcı olur.

Ayrıca, UV ışınlarına uzun süre maruz kalması nedeniyle zarar görmüş cilt için inanılmaz yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu için enginar özleri içeren bir güneş kremi seçmek bir zorunluluktur. Ayrıca cilt hücrelerini onarır ve iyileştirir ve gözenekleri açarak sağlıklı ve parlak bir ışıltı verir.

4. MENOPOZ ETKİLERİNİ ORTADAN KALDRIR

Menopoz döneminde deri esnekliğini kaybeder, ince çizgiler belirgin hale gelir ve kolajen üretimi durur. Enginar yaprağı ekstresi ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir, cildinizi genç ve taze yapar. Ayrıca cildi parlak ve parlak hale getirerek tonlamaya yardımcı olur. Biyoaktif bileşenlerin varlığı nedeniyle, cilt için mükemmel bir seçim olan uzun bir besin değeri ve terapötik özellikler listesine sahiptir.